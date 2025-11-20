Érik a botrány a Balatonnál: 99 lakásos vízparti óriásprojekt készül Fonyódon, a helyiek tiltakoznak

Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balaton déli partján: a Cordia 99 lakásos lakóparkot építene közvetlenül a fonyódi szabadstrand mellett. A projekt novemberben indul, ám a helyiek petíciót indítottak, mert szerintük a fejlesztés végleg megváltoztatná a város arculatát és a part hozzáférhetőségét. Mindenesetre úgy tűnik, a luxus lehet nemcsak bekúszik, hanem meg is veti a lábát Fonyódon – és vele együtt az északi part mintájára lassan átalakul a Balaton déli partjának arculata is.

A hír másfél hete röviden ennyi volt: a Cordia novemberben megkezdi legújabb balatoni projektjét, a The View lakópark építését Fonyódon. A közvetlen vízparton, badacsonyi panorámával épülő komplexum a szabadstrand és a kikötő mellett valósul meg, összesen 99 erkélyes vagy teraszos lakással – írta a magyarepitok.hu. A beruházásra bónuszként Falusi CSOK is igénybe vehető.

Az épület parkosított, zárt belső kerttel, grillezővel és játszótérrel készül, és elektromosautó-töltésre alkalmas parkolóhelyeket is kialakítanak. A projekt közvetlen környezete továbbra is szabadstrandként működik, így a lakók gyakorlatilag néhány lépéssel elérhetik a Balatont. A lakópark autóval és vonattal is könnyen megközelíthető: a fonyódi vasútállomás mindössze 15 perc sétára található.

A helyiek azonban egyáltalán nem lelkesednek a luxusfejlesztésért. A Sonline.hu beszámolója szerint aláírásgyűjtés indult a Cordia fonyódi lakóparkjának megépítése ellen. A petíció – amely az aláírók nevét nem teszi nyilvánossá – arra figyelmeztet, hogy az ingatlanfejlesztő vállalat a tihanyi félszigetet is célba vette, ahol civil összefogással eddig sikerült megállítani a „természetkárosító, megalomán terveket”.

A petíció szövege:

Fonyód utolsó szabad vízparti területét is beépítené a Cordia luxus lakópark fejlesztő cég!

A fonyódi vízparti apartman komplexum építésről: 8326/5 hrsz. terület érintett. Sajnos az önkormányzat ezt a területet korábban potom pénzért eladta (180 M Ft) de úgy, hogy egy Balatontól kisajátított nádas területet töltöttek fel, minősítettek át építési telekké, majd árusították ki pár évvel ezelőtt – és így sikerült ennek a profitéhes cégnek megszereznie.

1.)Beépítés, hasznosítás:

A belterület szabályozási terv alapján itt egy 25%-os beépítettségű és 7,5 méter magas építmény magasságot nem meghaladó épület húzható fel és Üü2-es üdülő övezeti besorolásban fekszik, ahol lakások nem is építhetők. Ha megvalósulna, az épületet át kell minősítsék, de az már az új Balaton törvénybe ütközik. (Vízparton nem lehet új lakásokat építeni.) infrastrukturális és rekreációs szempontból is több kényes témát érint az ügy.

2.) Természetvédelem:

Natura 2000 védelem alatt álló madárfajok életét fogja befolyásolni az építkezés és az új épületegyüttes felhúzása. Molnár- és füsti fecskék sározója a terület mellett található, ahonnan beszerzik a fészeképítéshez szükséges sarat, alapanyagot (ami nyilván nem esztétikus, nem illik bele a luxus képbe, ezért valószínű elbontásra kerül). Ez egyben nem más, mint a Balaton természetes tisztulását segítő műtárgy, ami veszélybe kerül a lakópark építése miatt, mivel a hozzá vezető földes utat a tervek szerint teljesen megszüntetnék. Emellett az ilyen luxusberuházások jellemzően nem tűrik a látványt rontó, kellemetlen szagokat árasztó létesítmények közelségét sem. A fecskéken kívül kis- és nagykócsag, illetve a jégmadár is ide jár táplálékért, mivel egy nyugodt partszakaszról beszélünk (még).

3.) Infrastruktúra:

A környező infrastruktúrára hatalmas nyomás fog nehezedni. Így is folyamatosak a csőtörések a környéken. Vízigény növekedéssel, szennyvízelvezetés nehézségeivel szembe kell nézni, elektromos áram igény sem erre lett kiépítve. (A jelenlegi tervek szerint elektromos autók töltésére is alkalmas lesz a lakópark parkolója.) A közutakat tekintve annyira kicsi utcákból érhető el ez a terület, amelyeknek olyan hatalmas közúti forgalommal kell szembenéznie majd, amire nincs felkészülve. (Persze mindezt nyáron, télen kezet foghat majd a korábban említett szellemjárta Sunset Resorttal.) Ezen kívül a boltok túlzsúfoltsága csak fokozódna, mivel a nyári tömeget már így is alig bírja el a környékbeli Lidl áruház.

4.) Rekreációs tevékenység:

Az érintett területre sokan jártak strandolni, horgászni. Ha a területen kivágják az összes fát és a jelentős szabad hányadát elveszíti a terület, marad az embereknek a 3,0-5,0 méter szélességű szabad part rész, mire lesz elég? A 99 lakás tulajdonosaival, horgászokkal, strandolni vágyókkal szintén túlzsúfolttá válik a partszakasz.

A Cordia – budapesti kormányközeli luxus-ingatlanfejlesztő vállalat a tihanyi félszigetet is célba vette, ahol egyelőre civil összefogással sikerült megállítani a természetkárosító megalomán terveket.