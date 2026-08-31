Nem várnak tovább az államra: Szombathely lépett, 1 milliárdból lefedik az azbesztes utcákat

Hónapok óta követi a HelloVidék a Szombathely Oladi Platóján kialakult azbeszthelyzetet: korábban több alkalommal is beszámoltunk a fejleményekről, és helyszíni riportban is megmutattuk, milyen körülmények között élnek az érintett városrész lakói. Most újabb fontos fordulat történt: a szombathelyi közgyűlés megszavazta az azbeszttel szennyezett utak ideiglenes lefedését. A munkát már kedden megkezdhetik, a kivitelezés bruttó 997 millió forintba kerül.

A szombathelyi képviselő-testület hétfői rendkívüli közgyűlésén zöld utat kapott az Oladi Plató azbeszttel szennyezett utcáinak lefedése - írta a Nyugat.hu. A döntésre azért volt szükség, mert a szennyezett útburkolat teljes elbontása és az azbesztes kőzet elszállítása jelenleg nem megoldható, miközben az önkormányzat szerint a kiporzás veszélye miatt nem lehet tovább halogatni a beavatkozást. A város ezért egy felületzárásos technológiát alkalmaz: a szennyezett burkolatot nem bontják fel, hanem több réteggel zárják le.

A kivitelezőt versenyeztetéssel választotta ki az önkormányzat. Összesen 12 vállalkozást kerestek meg, közülük hét adott be ajánlatot. A munkát végül a szombathelyi Alpok Terra Kft. nyerte el, a szerződés értéke bruttó 997 millió forint. A munkálatok során a meglévő útburkolatra először 15–20 centiméter vastag, garantáltan azbesztmentes bányakavics kerül. Erre georácsot helyeznek, amely a terhelés elosztásában segít, majd egy geoháló következik a porzás megakadályozására. A lezárást végül két réteg bitumen biztosítja.

A módszer lényege, hogy a szennyezett anyagot nem mozgatják meg, hanem olyan rétegrendet alakítanak ki fölötte, amely megakadályozza, hogy a veszélyes rostok a levegőbe kerüljenek. A munkálatokkal párhuzamosan az Oladi Platón a közművek cseréje is zajlik, ezt az Oladi Plató Közmű Társaság rendelte meg és finanszírozza.

Nemcsak az Oladi Plató érintett

A mostani döntés egy fontos első lépés, de Szombathelyen nem kizárólag az Oladi Plató útjai érintettek. A város korábbi tájékoztatása szerint az azbesztszennyezéssel érintett közterületeken már több mint 80 ezer négyzetméteren végeztek kalcium-kloridos kezelést a kiporzás hosszabb távú mérséklése érdekében.

Az érintett helyszínek között utak, útszakaszok, útszegélyek és parkolók is vannak. Az Oladi Plató leginkább szennyezett, legforgalmasabb utcái ebből mintegy 40 ezer négyzetmétert tesznek ki. A város közlése szerint szeptemberben a többi érintett önkormányzati területen is megkezdődhet a mentesítés, legalábbis ott, ahol alkalmazható a felületzárásos technológia. A fontossági sorrend szerint az Oladi Platón kívüli területeknél előnyt élveznek az óvodák és iskolák, míg a ritkábban lakott területek később következnek.

Miért lett sürgős a beavatkozás?

Az Oladi Plató ügyében áprilisban derült ki, hogy az utak burkolatához használt kőzetanyag azbeszttel szennyezett. A Vas Vármegyei Kormányhivatal által ismertetett vizsgálatok szerint a szennyezés jelentősen meghaladta az egészségügyi határértéket. Az érintett úthálózat mintegy 12 kilométer hosszú és 24 utcát érint. A helyzet miatt az önkormányzat több átmeneti intézkedést is bevezetett. Az érintett utak locsolását, majd kalcium-kloridos kezelését is alkalmazták a kiporzás mérséklésére. A város korábbi tájékoztatása szerint az Oladi Platón több mint ezer ember él.

A végleges megoldás azonban ennél összetettebb és jóval drágább feladat lenne. A város ezért egy olyan technológiát választott, amellyel gyorsan lezárható a szennyezett felület.

Kockázatos döntést hozott a város

A hétfői közgyűlésen az is elhangzott, hogy a városnak azért kellett saját forrásból elindítania a munkát, mert a kormány által tervezett, hárommilliárd forintos azbesztalap pályázati részletei még nem álltak rendelkezésre. Nemény András polgármester szerint viszont nem lehetett tovább várni, mert az ősz közeledtével a most választott technológiát már nem lehetne megfelelően alkalmazni. A kivitelezés költségét ezért az önkormányzat egyelőre a folyószámla-hiteléből finanszírozza, miközben abban bízik, hogy a kiadást később az állami forrásból vissza tudja igényelni.

A közgyűlésen ugyanakkor az ellenzéki képviselők részéről is felmerült, hogy a közbeszerzés hiánya kockázatot jelenthet. A városvezetés álláspontja szerint azonban a helyzet sürgőssége miatt nem volt idő egy hosszabb közbeszerzési eljárásra.

Az utak után a lakások következhetnek

A mostani munkával azonban még nem ér véget az ügy. A polgármester tájékoztatása szerint az utak lefedése után az érintett lakásokban is szükség lehet az azbeszt jelenlétének vizsgálatára. Ennek érdekében a város egy országos programról is tárgyal az illetékes minisztériummal. Ez azért is fontos, mert az azbesztprobléma nem kizárólag az utak állapotáról szól: az érintett területen élők számára az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a szennyezett burkolatok mellett milyen kockázatot jelenthet a por bejutása az ingatlanokba.

A hétfői döntéssel mindenesetre elindulhat az első nagyobb léptékű beavatkozás: az Oladi Plató szennyezett utcáit közel egymilliárd forintból zárják le, miközben a város többi érintett területén is készülnek a mentesítési munkákra.