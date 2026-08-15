Mennyibe kerül összedobni egy lecsót 2026-ban? Igazi luxussá vált a szegény magyarok filléres étele

Paprika, paradicsom, hagyma, egy kis szalonna – a lecsóhoz nem kell sok minden, mégsem biztos, hogy ma már olcsó ebédnek számít. Hetek óta nincs érdemi csapadék, a tűző nap és a rekordközeli hőség pedig könyörtelenül szárítja a földeket. Ahol nincs rendszeres öntözés, ott a kiskerti lecsó alapanyagaiért is meg kell küzdeni. Megnéztük, mennyibe kerül egy nagy adag lecsó 2026 nyarán, és mennyivel drágult öt év alatt.

Paprika- és paradicsomszezon ide vagy oda, az idei nyár nem éppen a kiskertek álma. A hónapok óta tartó aszály az ország szinte teljes területét sújtja, és a mezőgazdaságban már most komoly károkat okoz. Leglátványosabban talán a kukoricatáblákon látszik a kiszáradás, de a vízhiány nem áll meg a szántóföldek szélénél: a professzionális zöldségtermesztést is egyre kedvezőtlenebbül érinti. „Túlzás nélkül tragikus képet mutat Magyarország aszályhelyzete” – nyilatkozta az Agrárszektornak Raskó György agrárközgazdász is, aki szerint a mezőgazdaság több ágazatában is súlyos következményekkel kell számolni. A kukoricánál ráadásul óriási területi különbségek alakultak ki: vannak gazdaságok, ahol szinte semmit nem tudnak majd betakarítani, miközben néhány kedvezőbb, illetve öntözött területen az átlag feletti hozam sem kizárt.

A zöldségtermesztésben valamivel összetettebb a kép. A professzionális, öntözött gazdaságokban a termelők valamennyire mérsékelni tudják a csapadékhiány hatását, ezért az aszály súlyossága önmagában még nem jelenti azt, hogy a boltokban azonnal elszáll a paprika vagy a paradicsom ára. A hőség azonban a termés mennyiségét és minőségét is befolyásolhatja, miközben a termesztés költségei is nőnek. A házikertekben pedig még nagyobb lehet a különbség: ahol nincs lehetőség rendszeres öntözésre, ott a tartós forróság és vízhiány könnyen visszavetheti a termést. Vagyis hiába van most szezon, nem minden kertben roskadoznak a tövek a paprikától és paradicsomtól.

De térjünk vissza a lecsóhoz. Mennyibe kerül egy nagy adag lecsó 2026 nyarán, egy ilyen súlyos aszállyal és vízhiánnyal terhelt évben? Kiszámoltuk, mennyit kell idén fizetni egy négyfős adagért, ha nincs saját kertünk, vagy a termést elvitte a szárazság, és azt is megnéztük, hogyan változott az ára az elmúlt években. A számításhoz, ahogy tavaly nyáron, úgy idén is ugyanazt a receptet használtuk, és kizárólag az adott év júliusi KSH-fogyasztói átlagáraival számoltunk. Így minden évben ugyanazt a hónapot hasonlítjuk össze, vagyis nem keverednek az eltérő szezonális árak.

Lássuk is, ez kell egy nagy adag klasszikus lecsóhoz

A receptünk körülbelül négy személyre szól, és a következő hozzávalókból áll:

1 kilogramm zöldpaprika,

0,5 kilogramm paradicsom,

20 dekagramm vöröshagyma,

25 dekagramm füstölt csemegeszalonna.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) havi fogyasztói átlagárai alapján kiszámoltuk, hogy az adott év júliusában mennyibe került volna ugyanez a bevásárlás. A KSH legfrissebb, 2026. júliusi adatai szerint a zöldpaprika kilója 993, a paradicsomé 849, a vöröshagymáé 345, a füstölt csemegeszalonnáé pedig 3260 forint volt. Vagyis a 2026-os lecsómatek így néz ki:

1 kg paprika: 993 Ft

0,5 kg paradicsom: 424,5 Ft

20 dkg vöröshagyma: 69 Ft

25 dkg füstölt csemegeszalonna: 815 Ft

Összesen tehát 2301,5 forint, vagyis kerekítve 2302 forint: ennyibe kerültek tehát 2026 júliusában a KSH országos fogyasztói átlagáraival számolva egy négyfős adag lecsó alapanyagai. A bolti ár persze ettől eltérhet, hiszen akcióktól, üzlettől és terméktől függően ennél olcsóbban és drágábban is kijöhet a bevásárlás.

Öt év alatt csaknem 50 százalékkal lett drágább

A 2302 forintos idei összeg elsőre nem tűnik vészesnek. Csakhogy öt-hat évvel korábban ugyanez a recept még jóval olcsóbban kijött. A júliusi KSH-adatokból így áll össze a teljes sor (A részösszegeket kerekítettük, a végösszegeket a pontos értékekből számoltuk):

A számokból rögtön látszik egy fontos dolog: a lecsó ára 2021 júliusa és 2026 júliusa közötti öt évben nem emelkedett folyamatosan. 2021 júliusában 1539 forintból kijött a négyfős adag. 2022-re ez már 1995 forintra nőtt, 2023-ban pedig 2332 forintnál járt. 2024-ben valamelyest visszaesett, 2210 forintra. 2025-ben viszont jött egy kisebb ugrás: ugyanez a bevásárlás már 2511 forintba került. 2026-ban viszont fordult a helyzet: az alaplecsó ára 2302 forintra esett vissza, ami 209 forintos, vagyis mintegy 8,3 százalékos csökkenést jelent egy év alatt. Csakhogy ez még mindig jóval több annál, mint amennyibe 2021-ben került.

A 2021-es 1539 forinthoz képest a 2026-os 2302 forintos összeg a pontos, nem kerekített adatokkal számolva 49,5 százalékos drágulást jelent öt év alatt. Vagyis hiába lett most jóval olcsóbb a lecsó a tavalyihoz képest, az elmúlt öt év áremelkedését még messze nem dolgozta le.

De mi van, ha tojással esszük, és kenyérrel tunkoljuk?

A magyar lecsó persze sokféleképpen készül. Van, aki csak paprikát, paradicsomot és hagymát tesz bele, más szalonnával kezdi, és olyan is akad, aki tojással turbózza fel. A tavalyi számításunkhoz hasonlóan ezért készítettünk egy második változatot is. Ebben már nemcsak az alaplecsó hozzávalóival számoltunk, hanem azt is megnéztük, mennyibe kerül, ha tojást is ütünk bele, és kenyér is kerül mellé.

Ebben az esetben az alaplecsóhoz hozzájön:

5 tojás, vagyis a KSH 10 darabos tojásárának a fele,

1 kilogramm fehér kenyér, amivel kitunkolhatjuk a lecsó szaftját.

A KSH 2026. júliusi adatai szerint 10 tojás átlagára 834 forint, a fehér kenyéré pedig 857 forint kilogrammonként. Így 2026-ban:

alaplecsó: 2302 Ft

5 tojás: 417 Ft

1 kg fehér kenyér: 857 Ft

Tojásos-kenyeres lecsó összesen tehát idén 3576 Ft-ból jön ki. Vagyis ha tojással készítjük a lecsót, és még kenyeret is veszünk hozzá, a négyfős adaghoz számolt hozzávalók már közel 3600 forintba kerülnek.

A hat júliusi adat így fest (forrás: KSH, Egyes termékek és szolgáltatások fogyasztói átlagára, havonta; saját számítás. A részösszegeket kerekítettük, a végösszegeket a pontos értékekből számoltuk):

Ahogy a táblázatból is kitűnik, 2021 júliusában még 2163 forintból kijött a számításunk szerinti négyfős adag. 2022-ben ez már közel 3000 forint volt, 2023-ban pedig átlépte a 3600 forintos határt. 2024-ben valamelyest visszaesett,majd 2025-ben újabb ugrás következett: 3861 forintra nőtt a kosár értéke. 2026 júliusára azonban ismét olcsóbb lett: 3576 forintra csökkent.

Ez egyetlen év alatt 285 forintos, 7,4 százalékos csökkenést jelent. Öt év alatt azonban így is komoly a különbség: a 2021-es 2163 forinthoz képest a 2026-os 3576 forintos összeg 65,3 százalékkal magasabb.

Nem minden alapanyag drágult ugyanannyira

A 2021 júliusa és 2026 júliusa közötti öt év egyik érdekes tanulsága, hogy a lecsó árát nagyon különböző mértékben mozgatták az egyes hozzávalók. 2021 júliusához képest 2026 júliusában a zöldpaprika és a paradicsom ára nagyjából 40–45 százalékkal emelkedett, a vöröshagyma viszont csak 15 százalékkal drágult. A csemegeszalonna ára már 66,3, a tojásé 82,1, a fehér kenyéré pedig 117 százalékkal nőtt.

Ez utóbbi különösen látványos: a KSH nyers fogyasztói átlagárai alapján a fehér kenyér ára több mint kétszeresére emelkedett 2021 júliusa óta. Ez pedig a tojásos-kenyeres változat költségén is meglátszik: nemcsak a paprika és a paradicsom ára számít, a kenyér és a tojás ugyanis jóval nagyobb áremelkedést produkált az elmúlt öt évben.