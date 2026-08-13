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Ingyenes fesztivál, amiről csak kevesen tudnak: ma stratol a Bőköz a Dél-Baranyai Ormánságban

HelloVidék/MTI
2026. augusztus 13. 13:15

Augusztus 13. és 22. között újra megtelik élettel a dél-baranyai Ormánság: a Bőköz Fesztiválon szuer koncertek, színházi előadások és kiállítások várnak, ráadásul teljesen ingyen. Hozzuk is a programokat!

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Idén tizenegyedik alkalommal rendezik meg minden korosztályt megszólítva, gazdag programkínálattal a Bőköz Fesztivált augusztus 13. és 22. között a dél-baranyai Ormánság falvaiban. Az ingyenes összművészeti rendezvénynek továbbra is Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi ad otthont a Duna-Dráva Nemzeti Park Ős-Dráva Látogatóközpontjával együtt. A tavalyi komolyzenei rendezvények sikere után a máriagyűdi kegytemplom is szerepel a helyszínek között.

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A szervezők a műfaji sokszínűség, a minőség és az igényesség jegyében állították össze a programot. A látogatókat nagyszabású koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, folklórprogramok, dzsesszestek, hagyományőrző események, kiállítások, képzőművészeti tárlatok és beszélgetések várják, kiegészülve gasztronómiai kínálattal.

Helyszínek és fellépők

Szaporcán, az Eperfa-Tájház Bőköz Színpadon többek között Csík János és a Mezzó, a Budapest Jazz Orchestra, Nyári Károly, valamint a Magyar Banda lép fel. Ugyanitt rendezik meg a Járd ki lábam néptánctalálkozót, emellett kézműves foglalkozásokkal is készülnek.

Kémesen a színházi előadásoké lesz a főszerep: Megmozdul a szó címmel Latinovits-emlékestet tartanak, színre viszik a Caligula helytartóját, valamint Szabó Magda Kigyómarás című darabját is bemutatják. Fellép továbbá a Brass Vibe és a Vivat Bacchus, valamint megtartják a Kémesről elszármazottak találkozóját.

Tésenfán, a Boros Misi Zeneligetben a névadó tehetség mellett Iza Trotta olasz zongoraművész ad koncertet. Drávacsehiben a Dráva Jazz Fesztivál keretében Horányi Juli, valamint a Varga Gábor és Varga Tivadar Jazz triók lépnek színpadra, emellett Pomezanski György podcast beszélgetései is elérhetőek lesznek.

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Kiállítások és komolyzene

A fesztivál ideje alatt két kiállítás is megtekinthető: Bánkfi László A Csend érintése című fotókiállítása, valamint Németh László kerámiagyűjteménye. A máriagyűdi kegytemplomban Kruppa Bálint hegedűművész ad koncertet a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttesével, Kóczán Péter vezényletével.

A részletes programkínálat és a további tudnivalók a fesztivál hivatalos csatornáin keresztül érhetőek el az érdeklődők számára a rendezvény ideje alatt.
Címlapkép: Getty Images
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