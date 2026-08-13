Tömeges halpusztulás történt a Zagyva jászsági szakaszán, ahol az alacsony vízhozam és oxigénszint miatt továbbra is súlyosak a körülmények. A vízügy levegőztetéssel segít.
Ingyenes fesztivál, amiről csak kevesen tudnak: ma stratol a Bőköz a Dél-Baranyai Ormánságban
Augusztus 13. és 22. között újra megtelik élettel a dél-baranyai Ormánság: a Bőköz Fesztiválon szuer koncertek, színházi előadások és kiállítások várnak, ráadásul teljesen ingyen. Hozzuk is a programokat!
Idén tizenegyedik alkalommal rendezik meg minden korosztályt megszólítva, gazdag programkínálattal a Bőköz Fesztivált augusztus 13. és 22. között a dél-baranyai Ormánság falvaiban. Az ingyenes összművészeti rendezvénynek továbbra is Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi ad otthont a Duna-Dráva Nemzeti Park Ős-Dráva Látogatóközpontjával együtt. A tavalyi komolyzenei rendezvények sikere után a máriagyűdi kegytemplom is szerepel a helyszínek között.
A szervezők a műfaji sokszínűség, a minőség és az igényesség jegyében állították össze a programot. A látogatókat nagyszabású koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, folklórprogramok, dzsesszestek, hagyományőrző események, kiállítások, képzőművészeti tárlatok és beszélgetések várják, kiegészülve gasztronómiai kínálattal.
Helyszínek és fellépők
Szaporcán, az Eperfa-Tájház Bőköz Színpadon többek között Csík János és a Mezzó, a Budapest Jazz Orchestra, Nyári Károly, valamint a Magyar Banda lép fel. Ugyanitt rendezik meg a Járd ki lábam néptánctalálkozót, emellett kézműves foglalkozásokkal is készülnek.
Kémesen a színházi előadásoké lesz a főszerep: Megmozdul a szó címmel Latinovits-emlékestet tartanak, színre viszik a Caligula helytartóját, valamint Szabó Magda Kigyómarás című darabját is bemutatják. Fellép továbbá a Brass Vibe és a Vivat Bacchus, valamint megtartják a Kémesről elszármazottak találkozóját.
Tésenfán, a Boros Misi Zeneligetben a névadó tehetség mellett Iza Trotta olasz zongoraművész ad koncertet. Drávacsehiben a Dráva Jazz Fesztivál keretében Horányi Juli, valamint a Varga Gábor és Varga Tivadar Jazz triók lépnek színpadra, emellett Pomezanski György podcast beszélgetései is elérhetőek lesznek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Kiállítások és komolyzene
A fesztivál ideje alatt két kiállítás is megtekinthető: Bánkfi László A Csend érintése című fotókiállítása, valamint Németh László kerámiagyűjteménye. A máriagyűdi kegytemplomban Kruppa Bálint hegedűművész ad koncertet a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttesével, Kóczán Péter vezényletével.
A részletes programkínálat és a további tudnivalók a fesztivál hivatalos csatornáin keresztül érhetőek el az érdeklődők számára a rendezvény ideje alatt.
Kiszáradt a patak, halak százait kellett SOS kimenteni: több millió forintnyi állomány élete volt a tét + Fotók
A 2026-os aszály már a kisvízfolyások élővilágát is komolyan veszélyezteti: a Bózsva-patak vízhozama annyira lecsökkent, hogy több mint 815 halat kellett kimenteni.
A 8094 négyzetméteres birtokon álló ház komoly korszerűsítésre szorul, cserébe balatoni panorámát, hatalmas telket és nem mindennapi történetet kínál új tulajdonosának.
Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom
Mariann számára a kertészkedés nem egyszerű hobbi, hanem lelki feltöltődés, a természet iránti szeretete pedig már gyerekkora óta meghatározó. Kukkantsunk hát be hozzá!
Az oltás után egy szomjas sün merészkedett az egyenruhásokhoz, akik ivóvízzel kínálták meg. A meglepett tűzoltók videóra is vették a nem mindennapi találkozást.
A 2026-os aszály már a vasi patakok élővilágát is veszélyezteti. A Gyöngyös-patak egy szakasza kiszáradt, közel 50 kiló elhullott halat gyűjtöttek össze.
Az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt idén nem tartják meg az augusztus 20-i tűzijátékot Tatabányán.
Az utóbbi időben egyre többet emlegetik az ezüstfát a tuják helyett. De valóban ez lehet a kiszáradó kertek megmentője, vagy ennek is van árnyoldala?
Három estén át zenétől lesz hangos Balatonfüred: augusztus 11–13. között ismert hazai előadók lépnek fel az ingyenes víziszínpadon.
A szárazság miatt pillanatok alatt terjedni kezdett a tűz Tapolca határában. A lángok már több hektáron pusztítanak, és épületeket is veszélyeztetnek.
Nem az erdő mélyén, hanem Kazincbarcika közvetlen közelében történhetett az a farkastámadás, amelyben csaknem egy tucat juh pusztult el.
Feketenyék búvártava nemcsak a halak miatt különleges: a 42 méter mély tóban telefonfülke, busz, repülő és még egy villamos is várja a merülőket.
Döbbenetes dolgokat rejtett a kiszáradt magyar folyó medre: még sátor és bicikli is előkerült a mélyéről
Hetek óta súlyos vízhiánnyal küzd a Lajta, több szakaszon már teljesen kiszáradt a meder, és a folyó halállománya is komoly veszteséget szenvedett.
Lebontják a régi menzát? 400 férőhelyes kollégiumot terveznek a legendás veszprémi egyetemi épület helyére
Felfoghatatlan katasztrófa sújtja a magyar halastavakat: 185 tonna hal pusztult el, drámai videón a valóság
A gazdaság friss videón mutatta meg a kiszáradó tavakat és az elhullott halakat: a tartós aszály és a vízhiány miatt a pusztulás továbbra sem állt...
Ritka dinoszauruszlelet került elő a Bakonyban: egyetlen állkapocs segíthet megfejteni Európa ősi rejtélyét
Újabb különleges leletekkel gazdagodott a világhírű iharkúti dinoszaurusz-lelőhely: az idei ásatáson mintegy 700 csontot emeltek ki a földből.
Újabb jelentős állami forrás érkezik a sármelléki Hévíz-Balaton Airporthoz: a kormány 1,2 milliárd forinttal támogatja a repülőtér idei működését.
Háromszorosára nőhet a víz ára? Kitálalt a vízművezér: ennyit kellene fizetnünk egy liter csapvízért
Évek óta befagyasztott vízdíjak, elöregedő vezetékek és milliárdos forráshiány: a Zalavíz vezérigazgatója szerint jelentős díjemelés nélkül egyre nehezebb fenntartható állapotban tartani a víziközmű-hálózatot.
A faszerkezet állapota annyira leromlott, hogy szakértői vélemény szerint nem menthető meg, ezért még idén elbontják – a helyére azonban idővel új kilátót tervez a...
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.