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Dried up river bed cutting through vegetation. Heat wave and drought. Climate change.
HelloVidék

Döbbenetes dolgokat rejtett a kiszáradt magyar folyó medre: még sátor és bicikli is előkerült a mélyéről

HelloVidék
2026. augusztus 11. 10:15

Hetek óta súlyos vízhiánnyal küzd a Lajta, több szakaszon már teljesen kiszáradt a meder, és a folyó halállománya is komoly veszteséget szenvedett. A mosonmagyaróvári Kossuth-gimnázium diákjai most kihasználták a szomorú helyzet egyetlen „előnyét”: ahol korábban víz folyt, ott három zsák hulladékot szedtek össze.

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Nem mindennapi látvány fogadja mostanában azokat, akik a Lajta partján járnak Mosonmagyaróvár környékén. A folyó vízszintje hetek óta rendkívül alacsony, a helyzet pedig az elmúlt időszakban tovább romlott: a főágban és a Malom-ági Lajtában is több helyen teljesen száraz a meder. A súlyos aszály nemcsak a folyó látványát változtatta meg - írta a Kisalföld.

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A vízhiány miatt jelentős halpusztulás is történt, a MOHOSZ helyi halőrei pedig folyamatosan figyelik a Lajta állapotát, és részt vesznek az elhullott halak tetemeinek eltávolításában és ártalmatlanításában. A rendkívüli helyzet közben azonban egy olyan feladat is lehetővé vált, amely normális vízállás mellett gyakorlatilag kivitelezhetetlen lenne.

Három zsák szemetet szedtek össze a kiszáradt mederből

A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium 10.BC osztályának néhány diákja tanárukkal, Liziczai Márkkal együtt úgy döntött, hogy megtisztítja a folyó hozzáférhető mederrészeit. A gimnázium számára nem új a környezetvédelem: az intézmény Örökös Ökoiskola, az Év Vadállatvédő Intézménye és Örökös Állatbarát Középiskola címmel is rendelkezik. A diákok a főág és a Malom-ág olyan részein dolgoztak, amelyek a rendkívül alacsony vízállás miatt biztonságosan megközelíthetővé váltak.

Nem kevésféle szemét került elő: műanyag-, fém- és üvegpalackok mellett ruhákat, cipőket és nejlondarabokat is találtak. De a folyómederből még egy biciklikerék és egy sátor is előkerült.

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A Lajta vízhiánya már az élővilágot is sújtja

A szemétszedés önmagában fontos természetvédelmi munka, de a mostani helyzet hátterében egy sokkal súlyosabb probléma áll. A Lajta térségében az elmúlt hetekben rendkívüli kisvíz alakult ki. Már július végén is arról számoltak be, hogy a folyó több részén szokatlanul kevés víz maradt a mederben, azóta pedig tovább romlott a helyzet. A Kisalföld korábbi beszámolója szerint a főágban és a Malom-ági Lajtában is vannak olyan szakaszok, ahol teljesen eltűnt a víz.

Ez az élővilág számára különösen súlyos következményekkel jár. A víz mennyiségének drasztikus csökkenése mellett már halpusztulással is szembe kell nézni. A MOHOSZ helyi halőrei ezért folyamatosan figyelik a folyót, és az elhullott halak tetemeinek összegyűjtésében, elszállításában és ártalmatlanításában is részt vesznek.
Címlapkép: Getty Images
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