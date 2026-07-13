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Drop of water drips from faucet.
HelloVidék

Rendkívüli vízkorlátozás lépett életbe a Balaton közelében: betiltották a locsolást és a medencefeltöltést

HelloVidék
2026. július 13. 11:15

Másodfokú vízkorlátozást rendelt el Lengyeltóti önkormányzata, miután a településen hirtelen és indokolatlanul megemelkedett a vízfogyasztás. A szolgáltató szerint egy rejtett csőtörés is állhat a háttérben, miközben a térségben többnapos fesztivált tartanak, amely jelentősen növeli a helyi vízhálózat terhelését.

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Azonnali hatállyal II. fokú vízkorlátozást vezettek be Lengyeltótiban – erről a település önkormányzata tájékoztatta a lakosságot. A döntés hátterében a városban tapasztalt, hirtelen megugrott vízfogyasztás áll, amelynek okát egyelőre még keresik a szakemberek. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. munkatársai vizsgálják a hálózatot, és a jelenlegi információk szerint egy rejtett ivóvízhálózati meghibásodás, akár egy föld alatti csőtörés is okozhatja a rendkívüli vízveszteséget. A hiba felderítése jelenleg is zajlik.

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A helyzetet nehezíti, hogy a település közelében ezekben a napokban rendezik meg a Manas Fesztivált, amely július 8. és 13. között várja a látogatókat Lengyeltóti-Rágniczapusztán, a Kék-tó környezetében. A természetközeli zenei és közösségi esemény több napon keresztül zajlik, így a térség infrastruktúrájára is nagyobb terhelés hárul.

Az önkormányzat közölte: a fesztivál szervezőivel felvették a kapcsolatot, és arra kérték a résztvevőket is, hogy takarékosan használják a vizet.

A II. fokú vízkorlátozás idején a lakosság számára több vízfelhasználási korlátozás lépett életbe. Tilos többek között:

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  • a kertek locsolása és az automata öntözőrendszerek használata,
  • az otthoni medencék feltöltése,
  • gépjárművek slaggal történő mosása,
  • járdák, utak mosása,
  • minden olyan vízhasználat, amely nem alapvető szükségletet szolgál.

Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy ellenőrizzék saját ingatlanjaik vízhálózatát, a vízmérőaknákat és az esetleges szivárgásokat. Ha valaki rendellenességet tapasztal, jelezze a szolgáltató felé. A vízkorlátozás egyelőre határozatlan ideig marad érvényben. A feloldásról akkor dönthetnek, ha sikerül megtalálni a vízveszteség okát, és helyreáll a biztonságos ivóvízellátás.
Címlapkép: Getty Images
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