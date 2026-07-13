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Végveszélyben az egyik legszebb magyar tó: sürgős beavatkozásra van szükség, hogy elkerüljük a katasztrófát + Fotók
Rendkívüli vízpótlási beavatkozást hajtanak végre a tiszaalpári Nagy-tó megmentésére: az Alpári Holt-Tisza közúti hídja alatt ideiglenes vízvisszatartó elzárást építenek ki, hogy a holtág vízszintjének megemelésével a tó medrébe gravitációs úton juthasson el a szükséges vízmennyiség. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szerint a beavatkozás nélkül súlyos ökológiai károk következhetnének be.
A Tiszaalpári Nagy-tó az egyik utolsó olyan természetes vízállás Magyarországon, amely különleges élőhelyi értékeket őriz. A terület számos vízi növény- és állatfajnak, valamint ritka lápi élőhelyeknek ad otthont, ezért a szakemberek szerint a tó kiszáradása visszafordíthatatlan károkat okozhatna az ökoszisztémában.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a Lakiteleki (Szikrai) Holt-Tisza és az Alpári Holt-Tisza vízpótlása már megkezdődött, és a két holtág vízszintjét sikerült is jelentősen megemelni. A Nagy-tóba azonban az alacsony vízállás miatt a víz természetes, gravitációs úton nem tudott bejutni.
Több százezer köbméter vízre van szükség
A szakemberek szerint a Nagy-tó fennmaradásához legalább 10–15 centiméteres vízszintemelésre van szükség, amelyhez mintegy 800 ezer köbméter többletvíz biztosítása szükséges. A megoldás érdekében az Alpári Holt-Tisza közúti hídja alatt az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) munkatársai ideiglenes elzárást alakítanak ki. Ennek segítségével a holtág északi szakaszán megemelik a vízszintet, majd megnyitják a Nagy-tavi zsilipet.
Ezt követően a víz a Nagy-tavi-csatornán keresztül, szivattyúzás nélkül, természetes úton jut be a tó területére. A vízpótlás célja pedig nem csupán a tó vízszintjének emelése, hanem a teljes élőhelyi rendszer megóvása. A szükséges vízmennyiség biztosítása segíthet megőrizni a ritka hínártársulásokat, valamint a környező lápi élőhelyeket. A szakemberek szerint a Nagy-tó a madárvilág számára is kiemelten fontos terület, ugyanis egyike az utolsó zavartalan táplálkozóhelyeknek a térségben.
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A holtágak vízellátása nem kerül veszélybe
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság külön hangsúlyozta: a beavatkozás nem veszélyezteti a Lakiteleki és az Alpári Holt-Tisza vízellátását. A közlemény szerint a vízpótlás többletvíz bevonásával történik, így a holtágak ökológiai vízigénye továbbra is biztosított marad. Az ideiglenesen elzárt szakaszon ugyanakkor átmeneti vízszintstagnálás vagy kisebb csökkenés előfordulhat.
A munkálatok befejezése után a természetvédelmi szakemberek ellenőrzik majd az ideiglenes zárás visszabontását, valamint azt, hogy a holtágak vízszintje ismét teljesen kiegyenlítődjön. A beavatkozás egy újabb példája annak, hogy a tartós aszály és az egyre szélsőségesebb időjárás miatt már nemcsak a mezőgazdasági területek, hanem a természetes vizes élőhelyek fennmaradása is aktív vízgazdálkodási beavatkozásokat igényel.
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