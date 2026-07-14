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Siralmas, ami a Körösnél történik: tovább romlott a helyzet, iszaptenger maradt a víz helyén + Videó
Egyre aggasztóbb képet mutat a Hármas-Körös békésszentandrási szakasza. A rendkívüli vízhiány miatt korábban lezárt hallépcső környékén továbbra is kritikusan alacsony a vízszint, amit egy friss videó is jól szemléltet.
A tartós csapadékhiány és az alacsony vízhozam továbbra is komoly kihívást jelent a Hármas-Körös térségében. A békésszentandrási duzzasztónál a vízszint napok óta rendkívül alacsony, a helyszínen készült friss felvételek pedig jól mutatják, milyen súlyos állapot alakult ki.
Még július elején ideiglenesen le kellett zárni a békésszentandrási duzzasztónál működő hallépcsőt, mert a rendkívüli vízhiány miatt az már nem tudta ellátni feladatát. A halőrök akkor a hallépcsőben rekedt halakat kimentették, majd visszaengedték a Hármas-Körösbe.
A helyzetről most egy újabb Facebook-videó is készült, amelyen jól látszik, hogy a duzzasztómű alsó vízterén továbbra is rendkívül alacsony a vízállás. A felvételen nagy kiterjedésű iszapos, növényzettel benőtt mederrészek láthatók, miközben a nyílt vízfelület jelentősen visszahúzódott.
A videót közzétevő Mucha Györgyné azt írta: „Békésszentandráson a duzzasztóműnél az alsó víz nagyon siralmas. A holtágon szerencsére nincs ilyen probléma, horgászható, fürödhető.”
Egyre aggasztóbb képet mutat a Hármas-Körös békésszentandrási szakasza. A rendkívüli vízhiány miatt korábban lezárt hallépcső környékén továbbra is kritikusan alacsony a vízszint, amit egy friss videó is jól megmutat.
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Még nem rekordközeli, de továbbra is nagyon alacsony
A vízügyi adatok szerint a békésszentandrási duzzasztó alsó vízmércéje július 13-án reggel mínusz 184 centimétert mutatott. Ez ugyan még elmarad a valaha mért legalacsonyabb értéktől – mínusz 213 centimétertől, amelyet 2022. július 24-én rögzítettek –, ugyanakkor továbbra is rendkívül alacsony vízállásnak számít - közölte a Pecaverzum.
Az elmúlt hetekben az ország több vízfolyásán és taván is hasonló jelenségeket tapasztaltak. A tartós csapadékhiány, a magas hőmérséklet és az alacsony vízutánpótlás miatt számos helyen kritikusan lecsökkent a vízszint, ami nemcsak a vízi élővilágot, hanem a horgászatot, a vízi közlekedést és a turizmust is érinti.
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