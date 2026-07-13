2026. július 13. hétfő Jenő
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Keszthely, 2026. június 21.Fürdõzõk a Balatonban a keszthelyi strandon 2026. június 21-én. Másodfokú hõségriasztást rendelt el az országos tisztifõorvos június 20-tól a meteorológiai szolgálat elõrejelzése alapján, valamint életbe lé
HelloVidék

Lebontanák a Balaton ikonikus beton védvonalát: minden strandot érint a dózerolás

Pénzcentrum
2026. július 13. 13:41

Eltűnhetnek a betonozott partszakaszok a Balaton egyik népszerű településén: Balatonalmádiban olyan nagyszabású tervet vizsgálnak, amely teljesen átformálhatja a strandok arculatát. A városvezetés természetesebb, homokos, lassan mélyülő partszakaszokat alakítana ki, amelyek nemcsak a turisták számára lehetnek vonzóbbak, hanem a tó ökológiai állapotát is javíthatják.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Alaposan átalakulhat a Balaton partképe a következő években: Balatonalmádiban akár az összes strandot érintheti az a nagyszabású elképzelés, amely szerint eltüntetnék a mesterséges betonozott partvédő műveket, és helyettük természetesebb, lassan mélyülő, homokos partszakaszokat alakítanának ki. A város polgármestere szerint az ötlet nemcsak turisztikai szempontból lehet jelentős, hanem a tó ökológiai állapotának is kedvezhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere a helyi lapnak adott interjújábabn elmondta: a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vezetőjével, dr. Vasas Gáborral folytatott egyeztetésen is szóba került, hogy a jelenlegi, sok helyen betonnal és kövekkel megerősített partvonalak helyett természetközelibb megoldásokra lenne szükség.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakmai javaslat szerint ahol erre lehetőség van, vissza kellene állítani a tó természetesebb partstruktúráját. Ez azt jelentené, hogy a strandoknál elbontanák a betonozott részeket, eltávolítanák a kövezést, és fokozatosan mélyülő, homokos partszakaszokat hoznának létre.

A professzor azt javasolta, hogy a strandoknál ki kellene bontani a teljes betonozást, eltüntetni a köveket, és lassan mélyülő, homokos strandokat kialakítani

– mondta a polgármester. Hozzátette: egy ilyen beruházás nemcsak esztétikai és turisztikai szempontból lenne előnyös, hanem a Balaton élővilágának és természetes működésének is jót tenne.

A megvalósítás azonban komoly anyagi forrásokat igényelne, ezért Balatonalmádi első lépésként egy mintaprojektben gondolkodik. A városvezetés azt tervezi, hogy ha megfelelő pályázati lehetőség nyílik, a Limnológiai Kutatóintézettel együttműködve az egyik strand teljes átalakítását megvalósítanák. Ha a tapasztalatok kedvezőek lennének, később a többi almádi strand, valamint akár a környező települések partszakaszai is követhetnék a példát.

Tudományos alapokra helyeznék a Balaton jövőjét

A partvédelmi művek átalakítása egy nagyobb balatoni stratégia része lehet. Bercsényi László szerint a tó jövőjéről nem elszigetelt települési döntésekben, hanem tudományos alapokra épülő, térségi együttműködésben kell gondolkodni.

A polgármester a közelmúltban Forsthoffer Ágnes országgyűlési képviselő, az Országgyűlés elnöke, valamint a Pannon Egyetem vezetőinek részvételével tartott egyeztetésről is beszélt. Mint mondta, a cél az, hogy a Balatonra funkcionális térségként tekintsenek, ahol a települések közösen keresnek megoldást az olyan problémákra, mint a klímaváltozás, a vízvédelem, a lakhatás vagy éppen a közlekedés.

A tervek szerint augusztusban Balatonalmádiban konferenciát is rendeznek a Balaton jövőjéről, ahol a tudomány szerepe kerül majd középpontba.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Milliárdos probléma a háttérben: a vízközművek állapota is gondot okoz

A városvezető szerint azonban nemcsak a partvédelem jelent komoly kihívást a térségben. A balatoni települések egyik legnagyobb problémája a vízközmű-hálózat elöregedése, amelynek rekonstrukciója régiós szinten akár 1500 milliárd forintos nagyságrendű fejlesztést igényelhet.

A nyári hónapokban különösen nagy terhelést jelent a rendszer számára a megnövekedett vízfogyasztás. Tavaly Balatonalmádiban is szükség volt vízkorlátozásra, és a polgármester szerint idén is arra kérik a lakosságot, hogy a kritikus időszakokban mérsékeljék a locsolást.

Bercsényi László kiemelte: az önkormányzat közvetlenül nem felelős a vízhálózat működtetéséért, a szolgáltatás a Bakonykarszt hatáskörébe tartozik, de folyamatosan egyeztetnek a problémák megoldásáról.

Balatonalmádi fejlesztési központtá válna

A polgármester szerint a következő időszakban Balatonalmádi fontosabb szerepet tölthet be a térségben. A város földrajzi helyzete miatt a Balaton keleti kapujának számít, amely összeköti Veszprém, a Bakony, Balatonfüred és a Balaton-felvidék térségét.

Bercsényi László úgy véli, az elmúlt húsz évben sok fejlesztés maradt el a városban, most azonban lehetőség nyílhat a felzárkózásra. Ennek része lehet a strandok teljes újragondolása is, amely hosszú távon megváltoztathatja Balatonalmádi és akár az egész keleti partszakasz arculatát.

Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA 
#Balaton #víz #turizmus #fejlesztés #strand #környezetvédelem #klímaváltozás #hellovidék #ökológia #balaton-felvidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:01
13:50
13:41
13:39
Pénzcentrum
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
Újabb balatoni strandvárosban jöhet a fizetős parkolás: ezért akar szigorítani az önkormányzat
Megállíthatatlan Magyarország új kedvenc autója: elképesztő, ami a kereskedésekben zajlik 2026-ban
Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 13. hétfő
Jenő
29. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
2
3 napja
Megvan a 2026-os Év Fája: ez a csodálatos fa képvisel majd minket Európában
3
6 napja
Nem semmi elismerés: ez a vidéki magyar város nyerte el a WWF 2026-os klímavédelmi díját
4
2 hete
Óriási a gond: 76 centis a Balaton, de nem is ez a legnagyobb baja a magyar tengernek
5
2 hete
Kiderült, ebben a vidéki nagyvárosban nyit új boltot a Lidl: már toborozzák a dolgozókat + Videó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 13:02
Újabb balatoni strandvárosban jöhet a fizetős parkolás: ezért akar szigorítani az önkormányzat
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 10:03
Megállíthatatlan Magyarország új kedvenc autója: elképesztő, ami a kereskedésekben zajlik 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. július 13. 13:34
Feszül a magyar juh- és kecskeágazat: egyre szűkül a gazdálkodók mozgástere