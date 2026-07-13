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Vészjósló videó készült a Dunáról: centiről centire tűnik el a víz, közel az újabb mélypont
Tovább romlott a helyzet a Dunán: Baján vasárnap délután már mindössze 59 centiméteres vízállást mértek, jóval a Sugovica szabadstrand működéséhez szükséges szint alatt. A tartós szárazság miatt több hazai folyón is jelentős apadás tapasztalható, amely nemcsak a fürdőzést, hanem a vízi élővilágot, a vízgazdálkodást és a hajózást is érintheti.
Látványosan visszahúzódott a Duna vize Bajánál az elmúlt hetekben - erről nemrégiban a Pénzcentrum is írt. A folyó alacsony vízállása miatt már július elején ideiglenesen bezárt a város egyik kedvelt fürdőhelye, a Sugovica szabadstrand, azóta azonban tovább csökkent a vízszint.
A bajai vízmércén vasárnap délután már 59 centiméteres vízállást rögzítettek, ami több mint 30 centiméterrel alacsonyabb a strand működéséhez szükséges 90 centiméteres határértéknél. A jelenlegi előrejelzések alapján rövid távon nem várható olyan jelentős vízutánpótlás, amely lehetővé tenné a strand újranyitását.
Egyre látványosabb az aszály hatása
A Duna alacsony vízállása nem kizárólag bajai probléma. Az elmúlt időszak csapadékhiányos időjárása miatt országszerte több folyón is folyamatos apadás figyelhető meg.
A szakemberek szerint a tartósan alacsony vízállás összetett problémákat okozhat. Hatással lehet:
- a vízkészletek használatára,
- a folyók élővilágára,
- a mezőgazdasági vízellátásra,
- valamint a hajózás feltételeire is.
A folyók vízszintjét nemcsak az aktuális csapadék, hanem a vízgyűjtő területeken lehullott csapadék mennyisége, a hőmérséklet és a párolgás is jelentősen befolyásolja.
Nem először kerül bajba a Duna
Baján az elmúlt években többször okozott problémát a szélsőségesen alacsony vízállás. A legutóbbi jelentősebb apadás májusban következett be, amikor rövid idő alatt több mint 80 centiméterrel csökkent a folyó szintje. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan alacsony vízállás hosszabb távon egyre nagyobb kihívást jelenthet, ezért folyamatosan vizsgálják a vízpótlási lehetőségeket.
A bajai vízmércén a legalacsonyabb eddig mért értéket 2018 októberében regisztrálták, akkor mindössze 27 centimétert mutatott a mérőállomás.
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A Duna alacsony vízállása az ország más pontjain is látványos változásokat okoz
A folyó több szakaszán előbukkantak olyan mederrészek, amelyek magasabb vízállásnál rejtve maradnak. Kisoroszinál például a Duna egyes részei annyira visszahúzódtak, hogy nagyobb homokos-kavicsos felületek kerültek felszínre.
Nemcsak a Duna érintett: a Tiszán is komoly apadás figyelhető meg. Kiskörénél a vízállás a közelmúltban rekordközeli értékeket ért el, ami jól mutatja, hogy a száraz időszak az ország több nagy folyóját is érinti.
További csapadék nélkül tovább romolhat a helyzet
Bár a mostani bajai vízállás még nem érte el a történelmi minimumot, a szakemberek szerint a helyzet gyorsan változhat. Ha nem érkezik jelentősebb mennyiségű csapadék a folyók vízgyűjtő területeire, az apadás folytatódhat.
A következő időszak egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy érkezik-e elegendő utánpótlás ahhoz, hogy a Duna vízszintje ismét emelkedni kezdjen, és a folyóhoz kötődő turisztikai, ökológiai rendszerek visszatérhessenek a megszokott állapotukhoz.
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