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Sóki Tamás / MTI, Google Maps
HelloVidék

Eltűnik a magyar vidék különleges tengerszeme: ezt tervezik a legendás bányával

HelloVidék
2026. július 10. 11:45

Több mint húsz éve áll elhagyatott tájsebként Pécs északi határában az egykori Karolina külfejtéses szénbánya, amelynek mélyén az évek során egy különleges bányató alakult ki. Most újabb szakaszához érkezett a rekultiváció: megkezdődött a bányagödör feltöltésének második üteme, amelynek során a tó is fokozatosan eltűnik.

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Az egykori pécsi Karolina bánya területén 1968 és 2004 között folyt külszíni szénbányászat. A csaknem négy évtizedes kitermelés során egy mintegy 80 méter mély bányagödör jött létre, amelynek alján az évek alatt összegyűlt csapadékvízből egy 28 méter mély tó alakult ki. A közel 300 hektáros terület azóta is az egykori ipari tevékenység nyomát őrzi - írta a Magyar építők.

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A rekultiváció első üteme 2018-ban indult el, most pedig folytatódik a terület helyreállítása. A munkálatokat az EWC Rekultivációs Kft. végzi, amely a mintegy 600 millió forintos beruházás keretében nettó 519 millió forintos ajánlattal nyerte el a kivitelezést.

405 ezer köbméter földet és meddőt mozgatnak meg

A 2026 májusa és 2027 áprilisa közötti időszakban összesen 405 ezer köbméter meddőanyagot és földet szállítanak vissza a bányagödörbe. A munkálatok részeként a meddőhányóról kitermelt anyaggal fokozatosan töltik fel az egykori külfejtést, miközben folyamatosan szivattyúzzák ki a bányató vizét is.

A projekt része a nagyméretű kőtömbök aprítása, a tereprendezés, valamint az is, hogy a bányaterületet benőtt invazív növényzetet – elsősorban az akácot – visszaszorítsák. Mintegy egy hektáron végeznek fakitermelést, a kivágott fák helyére pedig őshonos fafajokat telepítenek. A rekultiváció célja, hogy az egykori külszíni bánya helyén hosszú távon egy biztonságosabb, természetközelibb táj jöjjön létre, eltüntetve a bányászat évtizedek óta látható nyomait.

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Címlapfotó: Sóki Tamás / MTI, Google Maps
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