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Eltűnik a magyar vidék különleges tengerszeme: ezt tervezik a legendás bányával
Több mint húsz éve áll elhagyatott tájsebként Pécs északi határában az egykori Karolina külfejtéses szénbánya, amelynek mélyén az évek során egy különleges bányató alakult ki. Most újabb szakaszához érkezett a rekultiváció: megkezdődött a bányagödör feltöltésének második üteme, amelynek során a tó is fokozatosan eltűnik.
Az egykori pécsi Karolina bánya területén 1968 és 2004 között folyt külszíni szénbányászat. A csaknem négy évtizedes kitermelés során egy mintegy 80 méter mély bányagödör jött létre, amelynek alján az évek alatt összegyűlt csapadékvízből egy 28 méter mély tó alakult ki. A közel 300 hektáros terület azóta is az egykori ipari tevékenység nyomát őrzi - írta a Magyar építők.
A rekultiváció első üteme 2018-ban indult el, most pedig folytatódik a terület helyreállítása. A munkálatokat az EWC Rekultivációs Kft. végzi, amely a mintegy 600 millió forintos beruházás keretében nettó 519 millió forintos ajánlattal nyerte el a kivitelezést.
405 ezer köbméter földet és meddőt mozgatnak meg
A 2026 májusa és 2027 áprilisa közötti időszakban összesen 405 ezer köbméter meddőanyagot és földet szállítanak vissza a bányagödörbe. A munkálatok részeként a meddőhányóról kitermelt anyaggal fokozatosan töltik fel az egykori külfejtést, miközben folyamatosan szivattyúzzák ki a bányató vizét is.
A projekt része a nagyméretű kőtömbök aprítása, a tereprendezés, valamint az is, hogy a bányaterületet benőtt invazív növényzetet – elsősorban az akácot – visszaszorítsák. Mintegy egy hektáron végeznek fakitermelést, a kivágott fák helyére pedig őshonos fafajokat telepítenek. A rekultiváció célja, hogy az egykori külszíni bánya helyén hosszú távon egy biztonságosabb, természetközelibb táj jöjjön létre, eltüntetve a bányászat évtizedek óta látható nyomait.
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Címlapfotó: Sóki Tamás / MTI, Google Maps
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