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Sport

Nem kertelt a brazil legenda, nagyon kiakadt a kiesés után: "Ancelottit bíróság elé kell rángatni!"

Pénzcentrum
2026. július 10. 14:42

A korábbi kiváló támadó nem finomkodott, szerinte Carlo Ancelottinak semmi keresnivalója sincs a nemzeti csapat kispadján.

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A brazil válogatott világbajnoki kiesése után továbbra sem csillapodnak az indulatok az országban, ahol az egyik legélesebb bírálatot az egykori klasszis, Romário fogalmazta meg. Mint mi is beszámoltunk róla: a Seleção a nyolcaddöntőben Norvégiától szenvedett vereséget, ami azért is rendkívül fájdalmas a braziloknak, mert az 1990-es olaszországi világbajnokság óta nem estek ki ilyen korán a tornáról.

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A kiesésen kívül Ancelotti játékfelfogása sokakban, köztük az 1994-ben világbajnok Romárióban is komoly visszatetszést keltett.

Ancelotti nem maradhat a brazil válogatott szövetségi kapitánya

– jelentette ki Romário a Sky Sport Italiának. Az egykori gólvágó elmondta, hogy ha ő irányítaná a szövetséget, bement volna az öltözőbe, elküldte volna a fenébe a szakembert, és a helyszínen széttépte volna a szerződését. Véleménye szerint a Norvégia elleni mérkőzés valóságos szégyen volt,

így akár bíróság elé is vinné az ügyet.

A korábbi csatár a taktikai döntéseket is értetlenül fogadta. Különösen azt kifogásolta, hogy Ancelotti lecserélte Bruno Guimarãest, a kapus Edersont pedig szélső hátvédként szerepeltette, mert nem nevezett elegendő védőt a keretbe. Emellett a sérült Wesley helyére is egy középpályást állított be.

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Romário emellett felidézte a korábbi brazil szövetségi kapitányok sorsát is. Emlékeztetett arra, hogy Dunga a kiesés után után távozott, Scolari világbajnokként maradhatott, míg Tite a kudarcok ellenére is a helyén maradt.

Most itt van ez az átkozott Ancelotti, aki veszített, és a jövőben is folyamatosan veszíteni fog

- folytatta nagyon éles kritikáját az egykori kiváló csatár.

A legenda szerint a sajtó ráadásul kettős mércét alkalmaz az olasz szakvezetővel szemben. Romário hangsúlyozta, hogy az edző rengeteg hibát vétett ezen a világbajnokságon, mégsem bírálja őt senki. Úgy véli, ha brazil trénerről lenne szó, a média már régen ízekre szedte volna, ám mivel külföldi, mindenki mélyen hallgat.
Címlapkép: Getty Images
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