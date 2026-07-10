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Azbesztrémálom Szombathelyen: az oladi platón már a legalapvetőbb szolgáltatások is akadoznak
Azbeszt miatt aggódnak, de már a mindennapi életük is ellehetetlenülni látszik – ezt állítják a szombathelyi oladi plató lakói. A helyiek szerint a szennyezés miatt több alapvető szolgáltatás is akadozik: a kukaszállítás, a postai kézbesítés és a közvilágítás körül is problémák merültek fel.
Az oladi plató ügyéről korábban a Pénzcentrum is beszámolt: a szombathelyi lakóövezet rendkívüli egészségügyi helyzet alakult ki, miután a helyi utak burkolatához használt – ausztriai kőbányából származó – zúzott kő azbesztet tartalmaz. A szálló porban is kimutatható rákkeltő anyag miatt a hatóságok az osztrák lakossági határérték többszörösét mérték a levegőben.
A helyiek szerint azonban az elmúlt időszakban a problémák túlmutatnak az azbesztszennyezésen. Az Olad Plató közösségi oldalon közzétett bejegyzésükben arról írnak: úgy érzik, hogy a területen élők lassan „másodrendű állampolgárokká” válnak, mert több alapvető szolgáltatás is nehezebben érhető el számukra.
Nehezített hulladékszállítás, elmaradó kézbesítés
A lakók állítása szerint a hulladékszállítást hetek óta korlátozzák: a kukákat nem a házak elől ürítik, hanem az azbeszttel érintett utak mentén kijelölt gyűjtőpontokra kell kivinniük. Mint írják, ez többek között az időseknek, a kisgyermekes családoknak és a fizikailag kevésbé terhelhető lakóknak jelenthet komoly nehézséget, hiszen egy megtöltött hulladékgyűjtő akár 20–40 kilogrammos is lehet, a kijelölt pontok pedig egyes esetekben 100–150 méterre találhatók.
A bejegyzés szerint hónapok óta nincs házhoz érkező postai kézbesítés sem, így levelek és újságok sem jutnak el közvetlenül az ott élőkhöz.
A közvilágítás miatt is aggódnak
A helyiek arról is beszámoltak, hogy információik szerint az Oladi plató egyes részein azért nem épül ki a közvilágítás, mert az MVM az azbesztszennyezésre hivatkozva nem telepíti a szükséges villamos berendezéseket. A lakók szerint miközben nap mint nap ugyanazokon az utakon kell közlekedniük munkába járás, ügyintézés vagy bevásárlás miatt, több szolgáltató is korlátozza a jelenlétét a területen.
„Nem különleges bánásmódot kérünk. Csak ugyanazokat az alapvető közszolgáltatásokat és ugyanazt a biztonságos környezetet, amely Magyarországon minden állampolgárt megillet” – fogalmaztak bejegyzésükben.
A helyiek azt szeretnék, hogy az azbesztszennyezés kezelése mellett a mindennapi élethez szükséges alapvető szolgáltatások is biztosítottak legyenek számukra.
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A Magyar Posta már reagált a problémára
A postai kézbesítéssel kapcsolatos nehézségekre a Magyar Posta is reagált. Az oladi platón élő mintegy 1500 lakos korábban kizárólag a szombathelyi Kossuth Lajos utcai 1-es Postán tudta átvenni küldeményeit, ami jelentős plusz terhet jelentett az érintetteknek - írta a Vaol.hu.
A szombathelyi önkormányzaton keresztül a Magyar Posta a Vaol.hu megkeresésére arról tájékoztatott, hogy változtatnak a kialakult helyzeten: július 10-től az Oladi platón meghatározott időpontban és helyszínen postai gépkocsinál is lehetőség nyílik az érkezett küldemények átvételére.
A közlemény szerint a postai gépkocsi a 9700 Szombathely, Márton Áron utca 112. szám alatt található kiállási ponton munkanapokon 9 és 9.30 óra között lesz elérhető. Ez idő alatt az aznap érkezett postai küldemények, valamint a másodszori kiosztású hivatalos iratok vehetők át. A Magyar Posta tájékoztatása szerint a kiállási időpont után át nem vett küldemények továbbra is a Szombathely 1 Postán lesznek elérhetők, ahol 11 órától lehet átvenni azokat.
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