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Régészeti ásatások, emberi csontvázmaradványok, amelyeket egy ősi sírban találtak.
HelloVidék

Szenzációs régészeti felfedezés Zalában: évszázados sírt találtak az elpusztult pálos kolostornál

HelloVidék
2026. július 10. 10:45

Ritka régészeti felfedezés történt Zalacsányban: a kutatók minden bizonnyal megtalálták az örvényeshegyi pálos kolostor alapítójának, Kanizsai Miklósnak a nyughelyét. Bár a sírt évszázadokkal ezelőtt kifosztották, a lelet így is hatalmas jelentőségű a középkori kolostor történetének feltárásában.

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A zalacsányi Örvényeshegyen 2021 óta zajlanak régészeti kutatások, az idei feltárás pedig már a negyedik ásatási szezon. A júniusban indult munkálatok során a régészek olyan leletre bukkantak, amely újabb fontos részletekkel szolgálhat a térség középkori múltjáról - közölte a Keszthelyi tv.

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A kutatók szerint nagy valószínűséggel a pálos kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a maradványai kerültek elő. A sírt azonban korábban már feltörték: a fosztogatók elsősorban az oltár előtti területeken keresték az előkelők sírjait, abban bízva, hogy értékes ékszereket és tárgyakat találnak mellettük. Ennek ellenére a régészek szerint a felfedezés így is kiemelkedő jelentőségű.

„Itt tudták, hogy egy gazdag családról van szó. Nyilván már maga a sírkő töredék is értéknek számított, és mégis, ennek ellenére maga a sírhely nem szétdúlva került elő, hanem egy viszonylag jó állapotban” – mondta Simmer Lívia ásatásvezető.

Márvány sírkőtöredékek is előkerültek

A kutatók korábban már ismerték a kegyúr sírját fedő márvány sírkő két töredékét: az egyik Nagykanizsán, a másik Sopronban található. Az ásatás során kiderült, hogy a sírrablók helyben törték össze a márványt, a régészek pedig most megtalálták az ott maradt darabokat is. A különleges sírlelet mellett több más középkori tárgy is napvilágra került. A régészek találtak többek között harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket, tollat, valamint kályhacsempe-töredékeket is.

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A feltárás során nemcsak a kegyúri sírt vizsgálták: egy másik kutatószelvényt is nyitottak a nyugati kolostorszárnynál. Itt előkerült a kerengő téglapadlója, valamint újabb falmaradványok is, amelyek arra utalnak, hogy a kolostor mellett további melléképületek is állhattak egykor. A feltárást a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága végzi, Simmer Lívia és Havasi Bálint vezetésével. A munkát önkéntesek és helyiek is segítik.

A most megtalált csontmaradványokat antropológiai és DNS-vizsgálatnak vetik alá, hogy minden kétséget kizáróan megállapíthassák, valóban Kanizsai Miklós földi maradványaira bukkantak-e. A kutatók hosszabb távú célja pedig, hogy a török korban elpusztult örvényeshegyi pálos kolostor története és maradványai a nagyközönség számára is bemutathatóvá váljanak. A tervek szerint a kegyúri sír fölé az eredeti sírkő másolatát helyeznék el, így állítva emléket a kolostor alapítójának.
Címlapkép: Getty Images
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