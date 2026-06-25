Egy napra teljesen megnyitja kapuit a helyiek előtt az Annagora Aquapark: szombaton ingyenesen látogathatják a balatonfüredi lakosok a vízi élményparkot.
Döbbenetes tűzvész tombol a Dunántúlon: porrá éghet a termés és az erdő, óriási erőkkel oltanak
Lábon álló gabona, tarló és erdő ég Pápoc külterületén, mintegy ötven hektárnyi területen - írja a Katasztrófavédelem.
Óriási terület lángol Pápoc külterületén. A lángok lábon álló gabonát, tarlót és erdős területet érintenek, a tűzzel érintett terület nagysága megközelíti az ötven hektárt – közölte a katasztrófavédelem csütörtök délután.
A Vas megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárvári, a kapuvári, a pápai, a szombathelyi hivatásos, a répcelaki önkormányzati és a helyi, illetve a kenyeri önkéntes tűzoltók oltják a lángokat. A helyszínre tartanak további egységek is. A tűzoltók munkáját négy erőgép is segíti.
Tóth-Szántai József miskolci polgármester: augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolctapolcai Barlangfürdő.
Sokan nem is tudnak róla, pedig idén nyáron is él a népszerű kedvezmény: a 6–11 éves gyerekek korlátlanul ingyen hajózhatnak a Balatonon.
Dél-Zalában, Szécsiszigeten és a közeli Tormafölde térségében barangoltunk: a Kerka völgyének falvai egyszerre őrzik a múltat és keresik az új lehetőségeket.
A nyári szünet kezdetére több turistaház, kulcsosház és ifjúsági szálláshely is megújult országszerte. A fejlesztések a Balatontól a Bakonyig számos népszerű kirándulóhelyet érintenek, így a...
Az "ÉBRESZTŐ KOMÁROM!" civil csoport számolt be arról, hogy a komáromi ipari park területén található esővízgyűjtő tóban - melyből vizet eresztenek a Dunába - több...
A súlyos vízhiány miatt a kehidakustányi termálfürdő több medencéjét is le kellett állítani, miközben egyes településeken lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet.
Három nap irodalommal, zenével és nyári szabadságérzéssel vár a Nyári Margó a Káli-medencében augusztus 13–15. között.
A Miskolci Hőszolgáltató Kft. (MIHŐ) karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás miatt vas-oxidos víz jutott a Szinvába, ez okozhatta a narancssárga színt.
Jó hír a kirándulóknak: csaknem egy év szünet után ismét látogatható a Keszthelyi-hegység egyik legismertebb panorámapontja.
Horrorisztikus látvány fogadja a járókelőket Miskolcon: a Gangesz színeit öltötte magára a Szinva-patak
A rendellenes elszíneződés okát egyelőre nem sikerült megállapítani.
Nem akármilyen ingatlant vásárolt a Nógrád megyei Ecsegen Gyurcsány Ferenc. Egy 250 éves malomépület lesz a volt miniszterelnök új otthona.
Június 24-én Pécsen és Székesfehérváron is fél nap munkabeszüntetés jöhet.
A Velencei-tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, de a probléma túlmutat a vízhiányon.
Újra megnyílhat a keszthelyi egyetemi strand, amely évekig népszerű fürdőhelye volt a helyieknek és az egyetemistáknak.
Újabb 30 magyar településen vezetnek be vízkorlátozást: tilos locsolni, autót mosni, kiürültek a tározók
A tartós kánikula és a megugró vízfogyasztás miatt rendkívüli intézkedésre kényszerültek Zala megye több településén.
92 éves korában elhunyt Németh János keramikus. A világszerte elismert alkotó több évtizedes pályafutása során számos köztéri művet és jelentős kerámiaalkotást hozott létre.
Nem várt büntetés érkezhet a magyar háztulajoknak: tízezreket fizethet, aki erről az apróságról megfeledkezik
Nemcsak a mentők és a tűzoltók munkáját segíti, hanem jogszabályi kötelezettség is a házszám jól látható kihelyezése.
A Velencei-tó történelmi, rekordalacsony vízállása miatt elmarad az oda tervezett egyetemi kajak-kenu világbajnokság.
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