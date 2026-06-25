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Két tűzoltó vizet engedélyez a narancssárga lángok alján.
HelloVidék

Döbbenetes tűzvész tombol a Dunántúlon: porrá éghet a termés és az erdő, óriási erőkkel oltanak

HelloVidék
2026. június 25. 17:30

Lábon álló gabona, tarló és erdő ég Pápoc külterületén, mintegy ötven hektárnyi területen - írja a Katasztrófavédelem.

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Óriási terület lángol Pápoc külterületén. A lángok lábon álló gabonát, tarlót és erdős területet érintenek, a tűzzel érintett terület nagysága megközelíti az ötven hektárt – közölte a katasztrófavédelem csütörtök délután.

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A Vas megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárvári, a kapuvári, a pápai, a szombathelyi hivatásos, a répcelaki önkormányzati és a helyi, illetve a kenyeri önkéntes tűzoltók oltják a lángokat. A helyszínre tartanak további egységek is. A tűzoltók munkáját négy erőgép is segíti.
Címlapkép: Getty Images
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