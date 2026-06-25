Döbbenetes tűzvész tombol a Dunántúlon: porrá éghet a termés és az erdő, óriási erőkkel oltanak

Lábon álló gabona, tarló és erdő ég Pápoc külterületén, mintegy ötven hektárnyi területen - írja a Katasztrófavédelem.

Óriási terület lángol Pápoc külterületén. A lángok lábon álló gabonát, tarlót és erdős területet érintenek, a tűzzel érintett terület nagysága megközelíti az ötven hektárt – közölte a katasztrófavédelem csütörtök délután.

A Vas megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárvári, a kapuvári, a pápai, a szombathelyi hivatásos, a répcelaki önkormányzati és a helyi, illetve a kenyeri önkéntes tűzoltók oltják a lángokat. A helyszínre tartanak további egységek is. A tűzoltók munkáját négy erőgép is segíti.