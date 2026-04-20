Castle, Veszprem, Hungary
Utazás

Tavaszi kirándulás 2026-ban: ezek a célpontok a legnépszerűbbek a magyarok körében, ide utaznak legszívesebben Magyarországon

Pénzcentrum
2026. április 20. 21:02

A magyarok közel fele havonta legalább egyszer kirándul tavasszal, és elsősorban a természet közelsége, a kikapcsolódás és a közös élmények miatt indul útnak – derül ki a Csodásmagyarország.hu legfrissebb kutatásából. A legkedveltebb tavaszi program a túrázás és a városnézés, emellett a kastélyok, várak és botanikus kertek látogatása is kiemelt népszerűségnek örvend.

A magyarok 48 százaléka havonta legalább egyszer kirándul tavasszal, míg minden tizedik magyar hetente indul útnak – mutat rá a 5554 fő részvételével, 2026 márciusában készült online felmérése. A válaszadók 40 százaléka ritkábban mozdul ki, és mindössze 2 százalék az, aki egyáltalán nem nyitott erre a tevékenységre.

A 30–45 évesek a legaktívabb kirándulók

Korosztályok szerint vizsgálva a 30–45 évesek a legaktívabbak: ebben a csoportban a válaszadók 14 százaléka kirándul hetente. A 18–29 éveseknél ez az arány 11 százalék, a 46–65 éveseknél 8 százalék, míg a 65 év felettieknél 6 százalék. A ritkábban kirándulók aránya az életkor előrehaladtával növekszik: a 65 év felettiek fele nem mozdul ki rendszeresen, a 46–65 évesek körében ez az arány 44 százalék, míg a fiatalabb korosztályoknál 30 százalék körül alakul.

A természetközelség és a kikapcsolódás a fő motiváció

A tavaszi kirándulások legfőbb vonzereje egyértelműen az éledő természet: a válaszadók 30 százaléka ezt nevezte meg elsődleges motivációként. A kikapcsolódás a megkérdezettek negyedét ösztönzi útnak indulásra, míg minden ötödik válaszadó a közös élmények miatt választja ezt a programot. Az aktív pihenés és mozgás a válaszadók 16 százaléka számára meghatározó, míg a kulturális érdeklődés és az egészségmegőrzés egyaránt 4–4 százalék esetében jelenik meg fő szempontként.

Korosztály szerint a 46–65 éveseknél rajzolódik ki legerősebben a természet, a kikapcsolódás és a közös élmények iránti vágy, míg a 65 év felettiek kiemelten keresik az egészségmegőrzés lehetőségét a szabadban töltött idő során.

A túrázás és a városnézés a legnépszerűbb tavaszi kirándulóprogram

A legkedveltebb tavaszi elfoglaltság a természetben való túrázás és kirándulás, amelyet a válaszadók 15 százaléka jelölt meg. Ezt követi a városnézés és a tematikus séták 12 százalékkal. A kulturális és természetközeli lehetőségek szintén népszerűek: a kastély- és várlátogatás, valamint az arborétumok és botanikus kertek felkeresése a harmadik helyen szerepelnek 11 százalékkal.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% .

Az állatkertek és vadasparkok látogatását a válaszadók 9 százaléka tartja a legjobb tavaszi programnak. Az erdei kisvasutazás, a virágzáshoz kapcsolódó események – például a tulipán- vagy mandulavirágzás –, valamint a gasztrofesztiválok egyaránt 6 százalékot értek el.

A kerékpározás, a piknikezés és a barlanglátogatás a megkérdezettek 5–5 százaléka számára ideális kikapcsolódási lehetőség. A skanzenek és szabadtéri múzeumok látogatását 4 százalék jelölte meg, míg a kaland- és élményparkokat 3 százalék választotta. A vízi programok – mint az evezés, kenuzás, csónakázás vagy SUP – a válaszadók 2 százaléka számára a legvonzóbbak.
