A magyar háztartások döntő többségében felhalmozódnak a használaton kívüli elektronikai eszközök.
Tavaszi kirándulás 2026-ban: ezek a célpontok a legnépszerűbbek a magyarok körében, ide utaznak legszívesebben Magyarországon
A magyarok közel fele havonta legalább egyszer kirándul tavasszal, és elsősorban a természet közelsége, a kikapcsolódás és a közös élmények miatt indul útnak – derül ki a Csodásmagyarország.hu legfrissebb kutatásából. A legkedveltebb tavaszi program a túrázás és a városnézés, emellett a kastélyok, várak és botanikus kertek látogatása is kiemelt népszerűségnek örvend.
A magyarok 48 százaléka havonta legalább egyszer kirándul tavasszal, míg minden tizedik magyar hetente indul útnak – mutat rá a 5554 fő részvételével, 2026 márciusában készült online felmérése. A válaszadók 40 százaléka ritkábban mozdul ki, és mindössze 2 százalék az, aki egyáltalán nem nyitott erre a tevékenységre.
A 30–45 évesek a legaktívabb kirándulók
Korosztályok szerint vizsgálva a 30–45 évesek a legaktívabbak: ebben a csoportban a válaszadók 14 százaléka kirándul hetente. A 18–29 éveseknél ez az arány 11 százalék, a 46–65 éveseknél 8 százalék, míg a 65 év felettieknél 6 százalék. A ritkábban kirándulók aránya az életkor előrehaladtával növekszik: a 65 év felettiek fele nem mozdul ki rendszeresen, a 46–65 évesek körében ez az arány 44 százalék, míg a fiatalabb korosztályoknál 30 százalék körül alakul.
A természetközelség és a kikapcsolódás a fő motiváció
A tavaszi kirándulások legfőbb vonzereje egyértelműen az éledő természet: a válaszadók 30 százaléka ezt nevezte meg elsődleges motivációként. A kikapcsolódás a megkérdezettek negyedét ösztönzi útnak indulásra, míg minden ötödik válaszadó a közös élmények miatt választja ezt a programot. Az aktív pihenés és mozgás a válaszadók 16 százaléka számára meghatározó, míg a kulturális érdeklődés és az egészségmegőrzés egyaránt 4–4 százalék esetében jelenik meg fő szempontként.
Korosztály szerint a 46–65 éveseknél rajzolódik ki legerősebben a természet, a kikapcsolódás és a közös élmények iránti vágy, míg a 65 év felettiek kiemelten keresik az egészségmegőrzés lehetőségét a szabadban töltött idő során.
A túrázás és a városnézés a legnépszerűbb tavaszi kirándulóprogram
A legkedveltebb tavaszi elfoglaltság a természetben való túrázás és kirándulás, amelyet a válaszadók 15 százaléka jelölt meg. Ezt követi a városnézés és a tematikus séták 12 százalékkal. A kulturális és természetközeli lehetőségek szintén népszerűek: a kastély- és várlátogatás, valamint az arborétumok és botanikus kertek felkeresése a harmadik helyen szerepelnek 11 százalékkal.
Az állatkertek és vadasparkok látogatását a válaszadók 9 százaléka tartja a legjobb tavaszi programnak. Az erdei kisvasutazás, a virágzáshoz kapcsolódó események – például a tulipán- vagy mandulavirágzás –, valamint a gasztrofesztiválok egyaránt 6 százalékot értek el.
A kerékpározás, a piknikezés és a barlanglátogatás a megkérdezettek 5–5 százaléka számára ideális kikapcsolódási lehetőség. A skanzenek és szabadtéri múzeumok látogatását 4 százalék jelölte meg, míg a kaland- és élményparkokat 3 százalék választotta. A vízi programok – mint az evezés, kenuzás, csónakázás vagy SUP – a válaszadók 2 százaléka számára a legvonzóbbak.
Budapesti közlekedők, figyelem! Az egész héten korlátozva lesz a forgalom a Róbert Károly körúton a csőtörés miatt
A csőtörés a környék vízellátásában is fennakadásokat okoz.
Teljesen megbolondult az időjárás: látványos videón mutatja meg a HungaroMet, mi zajlik most a légkörben
A hét utolsó napján napközben még mindenhol 20 Celsius-fok fölé melegedett a levegő.
Gyorsan átvonult felettünk a legutóbbi hidegfront, így az ország nagy részén visszatér a napos idő.
A Pénzcentrum 2026. április 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A délelőtt folyamán elhagyja hazánkat a hidegfront, így a legtöbb helyen napos, de szeles időre számíthatunk.
Ilyen nincs! Visszatér a fagy Magyarországra: brutális lehűlés jön, majd újabb hirtelen fordulatot hoz a hét vége
Hidegfront töri meg a tavasz lendületét a jövő hét elején: kedden és szerdán már csak 15 fok körüli maximumokra számíthatunk, hajnalban pedig többfelé visszatérhet a...
Egy északnyugat felől érkező hidegfront vet véget a tavaszias időjárásnak: a napsütést erős szél, eső és jelentős lehűlés váltja fel.
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
Őrsi Gergelyt a 2. kerület polgármesterét és Rozgonyi-Kulcsár Viktóriát a Jurányi Ház alapító, intézményvezetőjét kérdeztük.
A Pénzcentrum 2026. április 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Meglepő részletek a világversenyről, de azt is eláruljuk, miért kerül 700 forintba idén egy gombóc fagylalt a Balatonnál.
A hétvégén eleinte napos, kellemesen meleg tavaszi időre számíthatunk. Vasárnap délután azonban egy hidegfront éri el az országot.
A Pénzcentrum 2026. április 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Veszélybe kerülhet a nyaralás a Balaton kedvelt strandjain: bosszantó jelenség keseríti meg a fürdőzők életét
Százezrekbe, milliókba kerülhet a medertisztítás a magyar tengernél. Komoly ára van a balatoni strandok karbantartásának.
Az illegális és szürke gazdaság visszaszorítását célozza a horvát vendéglátási tevékenységről szóló új törvényjavaslat Horvátországban.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) figyelmeztetése szerint Európának nagyjából hat hétre elegendő kerozinkészlete maradt.
A Pénzcentrum 2026. április 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kettészakad Magyarország időjárása: mutatjuk, kik élvezhetik a napsütést, és hol csapnak le a zivatarok
Pénteken többórás napsütésre lehet számítani, amelyet időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg.
Egy új, adatalapú repülőgépforgalom-figyelő rendszer valós idejű adatok alapján segíti a 100E repülőtéri buszjárat közlekedésének rugalmas sűrítését.
