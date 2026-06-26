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Pickles and fermented pepper on the table. Traditional Turkish food.
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Dédanyáink elfeledett ősi fűszere: ne nézd gyomnak, ettől lesz roppanós a kovászos uborka

Pais-Horváth Szilvia
2026. június 26. 06:30

Dédanyáink még tudták, mitől lesz igazán finom a kovászos uborka, ma viszont szinte teljesen feledésbe merült ez az ősi titok. Pedig egykor szinte elképzelhetetlen volt nélküle a nyári savanyúság. Tudjátok, mi az? Nem a kapor, hanem a közönséges vasfű, vagy ahogy sokfelé nevezték: az uborkafű. Ma már ritkán találkozni vele a kertekben, pedig az egyik legősibb, legendákkal övezett őshonos gyógynövényünk.

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Mi hiányzik a mai kovászos uborkából? Sok idős háziasszony és nagymama még jól ismerte azt a csodás erejű fűszernövényt, amelyet régen az uborkásüvegbe rejtettek. Ma viszont szinte teljesen feledésbe merült, pedig jelentősen hozzájárult a savanyúság jellegzetes aromájához. Tudjátok, melyik növényről van szó?

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Az alábbi TikTok-videóban futottunk bele mi is – és bevalljuk, elsőre nekünk sem volt ismerős ez a gyógynövény. Pedig egy régi, hagyományos fűszerről van szó, amelyet dédanyáink még gyakran használtak a kovászos uborka készítéséhez is. Ez pedig nem más, mint a közönséges vasfű, vagy ahogy sokfelé nevezték: az uborkafű.A kovászos uborka receptje az évtizedek során jócskán leegyszerűsödött. Ma többnyire uborka, só, víz, esetleg kapor és fokhagyma kerül az üvegbe. A vasfű azonban sok helyen még alapvető hozzávalónak számított, a régi savanyúságkészítés egyik fontos fűszere volt.

Amikor utánanéztünk, kiderült, hogy a vasfű nem csupán a kovászos uborka egyik elfeledett hozzávalója. Az egyik legősibb, legendákkal övezett gyógynövényünk, amelynek egykor szinte minden háztartásban helye volt. Nem véletlenül: már az ókori rómaiak is szent növényként tekintettek rá.

Nem véletlen, hogy évszázadokon át ennyire nagy becsben tartották

Már az ókori rómaiak is szent növényként tekintettek rá. A papok és követek gyakran vittek magukkal vasfüvet fontos tárgyalásokra és békekötésekre, mert úgy hitték, segít tisztán tartani a szándékokat, és távol tartja a viszályt. Egy keresztény hagyomány szerint Krisztus keresztjének közelében is ez a növény nőtt, ezért később szintén szentként tisztelték.

A népi gyógyászatban sebek kezelésére, vérzéscsillapításra és különféle panaszok enyhítésére használták. A hiedelmek világában pedig szinte mágikus növénnyé vált: úgy tartották, hogy védelmet nyújt a rontás ellen, szerencsét hoz, és megóvja viselőjét a rossz szándéktól. Sok helyen a ház bejáratához tették, vagy kis csokorban maguknál hordták.

A kelták és a druidák is nagy becsben tartották: egyes feljegyzések szerint szertartásokhoz, tisztító rituálékhoz és jóslásokhoz is használták. Nehéz ma már szétválasztani a valóságot és a legendákat, de annyi biztos: kevés gyógynövény köré szövődött ennyi történet, mint a vasfű köré.

A Kárpát-medencében is őshonos növény, amelyet a népi gyógyászatban sokféle panaszra alkalmaztak. A hagyomány szerint megfázásos tünetek esetén is hasznos volt, mivel segíthette a légutak tisztulását, és enyhíthette a gyulladásokat. Egyes feljegyzések említik enyhe antibakteriális és allergiás tüneteket csökkentő hatását is – bár ezek inkább a népi tapasztalatok körébe tartoznak.

@zsin.gza

♬ eredeti hang - Zsin Géza

A népi gyógyászatban még ezen kívül is számtalan gyógyhatást tulajdonítottak a vasfűnek

Úgy tartották, hogy jótékonyan hathat az anyagcserére, támogathatja a szervezet tisztulását, és az általános erőnlétet is javíthatja. A hagyomány szerint gyulladásos panaszok, fejfájás vagy gyomorproblémák esetén is alkalmazták. Emellett a közérzet javítására, sőt a magas vérnyomás enyhítésére is használták.

Visszakanyarodva a népi hiedelmekhez: a falvakban élő javasasszonyok és bábák úgy tartották, hogy a vasfű segítheti az anyák tejtermelését, és a szülés körüli időszakban is hasznát lehet venni. Ha valakinek gondjai akadtak a menstruációs ciklusával, a verbénát erre is emlegették a népi gyógyászatban. A hatások mögött a növényben található hatóanyagokat, köztük az iridoidokat feltételezik, amelyek a modern kutatások szerint is szerepet játszhatnak a szervezet különböző folyamataiban.

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Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy méhösszehúzó hatása miatt várandósság alatt nem javasolt a használata, kivéve a szülés körüli időszakot, szakember felügyelete mellett.

A fentieken túl a népi gyógyászatban az emésztés támogatására is ajánlották a vasfüvet. Egyes hagyományok szerint étvágyjavítóként is használták, különösen legyengültebb állapotok vagy étkezési panaszok esetén. A régi feljegyzésekben a máj és az epe működésének támogatására is ajánlották.

Verbena bonariensis, azaz a vasfűVerbena bonariensis, azaz a vasfű

A kovászos uborkának fanyar, enyhén kesernyés, tiszta ízt ad

Emellett a benne található hatóanyagok abban is szerepet játszhatnak, hogy az uborka ropogós maradjon. A magas csersavtartalmú növények – például a cseresznye-, meggy- vagy tölgylevél is – hasonlóképpen pont ezért népszerűek a savanyítás során.

Én magam a vasfű virágos hajtását tettem kísérletképpen a savanyú (ecetes) uborka mellé, bár egyes leírások inkább a gyökerét említik erre a célra. A vasfüvet egyébként sószegény diéták fűszereként is emlegetik, mivel úgy tartják, hogy erősítheti az ízek „sós érzetét” is – ezzel kapcsolatban azonban inkább tapasztalati megfigyelések léteznek.

A vasfüvet érdemes kipróbálni fermentált (azaz tejsavasan savanyított) zöldségekhez is.

Még valami, amit fontos lesz tudni: ez a növény legelőkön, száraz gyepekben, földutak szélén és erdőszéleken fordul elő. Jellegzetes, megnyúlt hajtásairól és apró, halványlila virágairól könnyen felismerhető. Virágzás előtt azonban sokkal nehezebb észrevenni, ilyenkor inkább visszahúzódó, jellegtelenebb, kórószerű növényként jelenik meg a vegetációban.

 

 
Címlapkép: Getty Images
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