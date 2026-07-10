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Új kosárlabdapályával bővül a balatoni település: ingyenes edzésekkel várják a helyieket

HelloVidék
2026. július 10. 15:21

Nemcsak egy új kosárlabdapályával gazdagodik Gyenesdiás, hanem ingyenes sportprogramokkal is készülnek a helyiek számára. A Balaton-parti településen a fejlesztés célja, hogy még többen válasszák az aktív kikapcsolódást, miközben egy új közösségi tér is létrejön.

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Új, 20×12 méteres kosárlabdapálya épül a Balaton utcai Sporttelepen Gyenesdiáson. A beruházás a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. 5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásával valósul meg, az Európa Sportrégiója 2026 programsorozat részeként.

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A település tájékoztatása szerint a kivitelezés már megkezdődött, és várhatóan július első felében be is fejeződik, így a pályát hamarosan birtokba vehetik a sportolni vágyók.

Ingyenes edzések is várják az érdeklődőket

A fejlesztés azonban nem ér véget a pálya átadásával. Az önkormányzat közlése szerint a beruházáshoz kapcsolódóan 15 alkalommal ingyenes kosárlabdaedzést, valamint 15 alkalommal ingyenes lábtenisz-oktatást is szerveznek.

A foglalkozások minden korosztály számára nyitottak lesznek, így gyerekeket és felnőtteket egyaránt várnak. A beruházás célja pedig nem más, minthogy még több lehetőséget biztosítson a helyieknek a rendszeres mozgásra, miközben erősíti a közösségi életet is. Az új pálya nemcsak sportolási lehetőséget kínál majd, hanem találkozóhelyként is szolgálhat a csapatsportok kedvelőinek.

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Az önkormányzat szerint a fejlesztés jól illeszkedik Gyenesdiás azon törekvéséhez, hogy minél több szabadtéri sportolási lehetőséget biztosítson a helyieknek és a településre látogatóknak is.
Címlapkép: Getty Images
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