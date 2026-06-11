Újabb hidegzuhany a BYD-nál: egy évvel csúszik a szegedi gigagyár indulása

Újabb fordulat történt a BYD szegedi beruházásánál: a kínai autógyártó legfrissebb nyilatkozatai szerint az eredetileg 2025 végére tervezett indulás helyett csak 2026 utolsó hónapjaiban kezdődhet meg az autók összeszerelése. A csúszás már megközelíti az egy évet, miközben a helyszíni beszámolók szerint az építkezés tempója is lassult.

Tovább tolódhat a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártójának magyarországi beruházása. A kínai BYD vezetése a napokban megerősítette: a szegedi gyárban várhatóan csak 2026 negyedik negyedévében indulhat meg az autók összeszerelése, vagyis az eredetileg kommunikált 2025 végi indulásnál körülbelül egy évvel később.

A Reutersnek nyilatkozó Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke hangsúlyozta, hogy jelenleg Magyarország élvezi a legnagyobb prioritást a BYD európai terjeszkedési terveiben. A szegedi üzem lesz a cég első európai gyára, ahol a tervek szerint a Dolphin Surf elektromos modell gyártása kezdődhet meg.

Folyamatosan változnak a határidők

A szegedi beruházás indulásának időpontja az elmúlt években többször módosult. Korábban a BYD még arról beszélt, hogy az első autók 2025 végén gördülhetnek le a gyártósorról, később azonban a próbagyártás és a termelés felfutásának időpontjai is többször változtak. A mostani bejelentés alapján a teljes gyártásindítás ismét távolabb került - írta a Délmagyar.

A Reuters információi szerint a vállalat továbbra is a gyártóberendezések telepítésén dolgozik a szegedi telephelyen, vagyis az üzem még nincs olyan készültségi állapotban, hogy rövid időn belül megkezdhesse a sorozatgyártást.Európai terjeszkedés, de lassabb ütemben.

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A késés azért is figyelemre méltó, mert a BYD közben újabb európai gyártóbázis létrehozását is vizsgálja. A vállalat vezetése jelenleg egy második európai üzem helyszínét keresi, és több dél-európai ország is szerepel a lehetséges célpontok között. Ugyanakkor a cég szerint mindenekelőtt a szegedi gyár elindítása a cél.

A BYD számára kulcsfontosságú az európai gyártás, hiszen így csökkentheti az Európai Unió által a Kínából importált elektromos autókra kivetett vámok hatását. A vállalat európai értékesítései közben tovább növekednek: 2025-ben 270 százalékos bővülést értek el, 2026 első öt hónapjában pedig már több mint 100 ezer autót adtak el a kontinensen. A szegedi beruházás tehát továbbra is stratégiai jelentőségű a kínai óriás számára, a legfrissebb információk alapján azonban a gyártás indulására még hónapokat kell várni.