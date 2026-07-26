2026. július 26. vasárnap Anna, Anikó
31 °C Budapest
OTP Bank Liga
|
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Agárd, 2026. július 22.A drónnal készült felvételen a Velencei-tó partszakasza Agárdnál 2026. július 22-én. A tó vízállása ezen a napon 36 centiméterre csökkent az agárdi vízmércénél.MTI/Vasvári Tamás
HelloVidék

Végveszélyben a Velencei-tó, drasztikus lépésre szánta el magát a kormány: itt a Tisza terve a megmentésére

Pénzcentrum
2026. július 26. 14:13

A Tisza-kormány rövid távon mederkotrással, hosszú távon pedig a téli és tavaszi csapadék megtartásával, valamint egy új, tizenkét pontos intézkedési tervvel mentené meg a végveszélybe került Velencei-tavat. Az új vezetés elvetette a karsztvizes pótlást, és leállított egy rendkívül vízigényes óriásberuházást is, miközben kiderült, hogy az előző kormányzat által tíz évre titkosított, negyvenmilliárd forintos vízpótlási tervnek egyszerűen nyoma veszett a minisztériumban - írja a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár a tó vízszintje történelmi mélypontra, alig negyven centiméterre süllyedt, a vízminőség egyelőre megfelelő a fürdésre. Idén már csak kárenyhítésre, elsősorban a meder kotrására van lehetőség, amellyel egyben tartható a vízfelület, és megóvható a halállomány.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bögi Viktória környezetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a karsztvizes pótlást elvetették, mert az az ivóvízbázis feláldozása árán is csupán egyetlen centiméterrel emelte volna meg a vízszintet. A Dunából történő átemelés szintén kivitelezhetetlen a csőhálózat hiánya és a nyílt csatornás elvezetés miatti jelentős párolgás okán, ráadásul alacsony dunai vízállás esetén a Paksi Atomerőmű hűtésének biztosítása minden más igénynél fontosabb.

Kapcsolódó cikkeink:

A tartós megoldást a csapadékvíz megtartása jelenti majd, amihez a tárca szakemberei egy tizenkét pontos intézkedési csomagot dolgoznak ki. Ez a víztározók állapota mellett a tisztított szennyvíz újrahasznosítási lehetőségeit is vizsgálja. A tervek között szerepel egy önálló Velencei-tó-törvény megalkotása is, amely szigorúan gátat szabna a part menti területek további beépítésének. Ennek szellemében a kormány már le is állította a sukorói Fiatalokért Központ kiemelt beruházását, mivel a tervezett négyszáz lakásos ifjúsági falu hatalmas vízigénye végzetes csapást mért volna a már egyébként is túlépített környékre.

A mentőakciót nagyban nehezítik a múltbeli mulasztások. Miközben az előző vezetés 51 milliárd forintból épített egy vízhiány miatt aligha használható kajak-kenu akadémiát a parton, a korábban bejelentett vízpótlási tervüknek nyoma veszett, és az iktatórendszerben semmilyen adatot nem találtak a tíz évre titkosított dokumentumról.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Gajdos László vezette Élő Környezetért Felelős Minisztérium a kormány lelkiismereteként kíván fellépni, szakítva azzal a korábbi gyakorlattal, amely a helyi civileket és az önkormányzatokat teljesen kizárta a tó jövőjét érintő döntésekből. A tárca szorosan együttműködik a gazdasági vezetéssel a nagyipari beruházások – például az akkumulátorgyárak – környezetvédelmi előírásainak betartatásában, míg a természetvédelmi és vadászati kérdésekben a Bóna Szabolcs vezette Agrárminisztériummal egyeztetnek folyamatosan. Az államtitkár szerint a jogszabályi keretek szigorítása mellett a legfontosabb a társadalmi szemléletformálás, hiszen a súlyosbodó aszályok miatt alapjaiban kell megváltoztatni a vízfogyasztási szokásokat, akár már a saját környezetünkben megvalósított esővízgyűjtéssel is.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 
#kormány #víz #vízhiány #környezetvédelem #államtitkár #aszály #hellovidék #velencei-tó #vízszint #természetvédelem #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:31
14:13
14:03
13:44
Pénzcentrum
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
Már szinte biztos, teljesen átalakul Budapest forgalmas része: ennek sok autós nem fog örülni
Íme a magyar ökofalu, ahol gyakorlatilag nullázták a rezsit: így spórolnak milliókat a mindennapokon
Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer
NAPTÁR
Tovább
2026. július 26. vasárnap
Anna, Anikó
30. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Árverezik a legendás vidéki szállodát: egy budapesti panellakás áráért vihetik a 37 szobás hotelt
2
6 napja
Rá sem lehet majd ismerni: milliárdos EU-s pénzből alakítják át a dunántúli város központját
3
1 hete
Eladó Tihany legendás étterme: már 100 milliót engedtek az árából, mégsem kell senkinek
4
1 hete
Egyre nagyobb a gond a Dunánál: hamarosan olyan dolog történhet, amire a történelemben még nem volt példa
5
2 hete
Rettentő invazív növény szabadult el Magyarországon: ha ilyen nő a kertedben, azonnal lépni kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Uncommitted hitelszerződés
A következő három esetet jelentheti: a hitelkeret ügyfél által igénybe nem vett részét a bank jogosult bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani vagy nincs érvényben a keretre vonatkozóan kötelező érvényű ajánlat vagy a hitelkeret nem kerül leszerződésre, mindig csak a keret alatti egyedi konkrét lehívások.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 26. 13:16
Hivatalos, új futam jön a 2026-os F1-naptárban: itt pótolják az elhalasztott bahreini versenyhétvégét
Pénzcentrum  |  2026. július 26. 13:03
Már szinte biztos, teljesen átalakul Budapest forgalmas része: ennek sok autós nem fog örülni
Agrárszektor  |  2026. július 26. 14:02
Súlyos lemaradásban a magyarok: kiderült, mit eszünk a hazai zöldségek helyett