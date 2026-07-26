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Végveszélyben a Velencei-tó, drasztikus lépésre szánta el magát a kormány: itt a Tisza terve a megmentésére
A Tisza-kormány rövid távon mederkotrással, hosszú távon pedig a téli és tavaszi csapadék megtartásával, valamint egy új, tizenkét pontos intézkedési tervvel mentené meg a végveszélybe került Velencei-tavat. Az új vezetés elvetette a karsztvizes pótlást, és leállított egy rendkívül vízigényes óriásberuházást is, miközben kiderült, hogy az előző kormányzat által tíz évre titkosított, negyvenmilliárd forintos vízpótlási tervnek egyszerűen nyoma veszett a minisztériumban - írja a Portfolio.
Bár a tó vízszintje történelmi mélypontra, alig negyven centiméterre süllyedt, a vízminőség egyelőre megfelelő a fürdésre. Idén már csak kárenyhítésre, elsősorban a meder kotrására van lehetőség, amellyel egyben tartható a vízfelület, és megóvható a halállomány.
Bögi Viktória környezetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a karsztvizes pótlást elvetették, mert az az ivóvízbázis feláldozása árán is csupán egyetlen centiméterrel emelte volna meg a vízszintet. A Dunából történő átemelés szintén kivitelezhetetlen a csőhálózat hiánya és a nyílt csatornás elvezetés miatti jelentős párolgás okán, ráadásul alacsony dunai vízállás esetén a Paksi Atomerőmű hűtésének biztosítása minden más igénynél fontosabb.
A tartós megoldást a csapadékvíz megtartása jelenti majd, amihez a tárca szakemberei egy tizenkét pontos intézkedési csomagot dolgoznak ki. Ez a víztározók állapota mellett a tisztított szennyvíz újrahasznosítási lehetőségeit is vizsgálja. A tervek között szerepel egy önálló Velencei-tó-törvény megalkotása is, amely szigorúan gátat szabna a part menti területek további beépítésének. Ennek szellemében a kormány már le is állította a sukorói Fiatalokért Központ kiemelt beruházását, mivel a tervezett négyszáz lakásos ifjúsági falu hatalmas vízigénye végzetes csapást mért volna a már egyébként is túlépített környékre.
A mentőakciót nagyban nehezítik a múltbeli mulasztások. Miközben az előző vezetés 51 milliárd forintból épített egy vízhiány miatt aligha használható kajak-kenu akadémiát a parton, a korábban bejelentett vízpótlási tervüknek nyoma veszett, és az iktatórendszerben semmilyen adatot nem találtak a tíz évre titkosított dokumentumról.
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A Gajdos László vezette Élő Környezetért Felelős Minisztérium a kormány lelkiismereteként kíván fellépni, szakítva azzal a korábbi gyakorlattal, amely a helyi civileket és az önkormányzatokat teljesen kizárta a tó jövőjét érintő döntésekből. A tárca szorosan együttműködik a gazdasági vezetéssel a nagyipari beruházások – például az akkumulátorgyárak – környezetvédelmi előírásainak betartatásában, míg a természetvédelmi és vadászati kérdésekben a Bóna Szabolcs vezette Agrárminisztériummal egyeztetnek folyamatosan. Az államtitkár szerint a jogszabályi keretek szigorítása mellett a legfontosabb a társadalmi szemléletformálás, hiszen a súlyosbodó aszályok miatt alapjaiban kell megváltoztatni a vízfogyasztási szokásokat, akár már a saját környezetünkben megvalósított esővízgyűjtéssel is.
Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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