A strandokon túl: hihetetlen, egyben hátborzongató képsorozat készült a haldokló Velencei-tóról

Czika Balázs fotós a tó azon oldalát mutatta meg, amelyet a legtöbben soha nem látnak: a nádason túl a víz visszahúzódása egészen más arcát tárja fel a Velencei-tónak.

A „Túl a nádason” című sorozatban nem a korzó vagy a strandok megszokott látványa jelenik meg. Czika Balázs fotós a tó rejtett részeit járta be, ahol a látvány egyszerre lenyűgöző és nyugtalanító. Ahogy Facebook-posztjában írta:

Készítettem egy sorozatot amelyben a Velencei tó jelenlegi állapotát mutatom meg. ..nem, nem a korzóról hoztam képeket, hanem a tó azon oldaláról ahová az ember nem nyerhet betekintést, mert nem lát túl a nádason. Bár a színek és a formák látványosak, elég elkeserítő a helyzet. Remélem mielőbb helyreáll a tó vízszintje és nem viseli meg a állatvilágot túlságosan ez az egész.

A képek különösen annak fényében megrázóak, hogy a Velencei-tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt. A tó gyors apadása tovább folytatódik: július 26-án délelőtt az agárdi vízmércénél már mindössze 32 centiméteres vízállást mértek, miközben egy nappal korábban még többnyire 34 centimétert mutattak az adatok.

Két hét alatt nagyjából 9–11 centiméterrel csökkent a vízszint. A tó vízmennyiségéből mintegy 22 millió köbméter hiányzik, ami a teljes vízkészlet több mint felét jelenti.

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A helyzet a nyár folytatásával tovább romolhat: jelentős időjárási változás nélkül a nyár végéig további apadás várható. A csökkenő vízszint nemcsak a tó látványát változtatja meg, hanem az élővilágot is komoly kihívás elé állítja.