Sokan azt hiszik, tilos, pedig itt ingyen lehet fürödni a Dunában: térképen az összes szabadstrand

A hétvégén ismét igazi strandidő várható, de nem mindenki vágyik zsúfolt, tömeggel teli fürdőhelyekre, ahol egy családi belépőért akár komoly összeget is ki kell fizetni. A 2026-os aszály a hazai természetes vizeken is érezteti hatását: több tó és folyó vízszintje szokatlanul alacsony, a Dunán is több szakaszon rekordközeli vízállásokat mértek. Ettől azonban még bőven akadnak olyan kijelölt, legálisan működő fürdőhelyek, ahol jó vízminőség és ingyenes csobbanás vár. Mutatjuk a tíz legjobb szabadstrandot, de hozunk egy interaktív térképet is, amelyen az összes dunai szabadstrandot megtalálod.

Sokan azt gondolják, hogy folyóvízben tilos fürdeni, ez azonban nem így van: a kijelölt fürdőhelyeken legálisan is csobbanhatunk. A Duna és mellékágai mentén több ilyen szabadstrand közül is választhatunk, ráadásul Budapesttől sem kell messzire utazni: a főváros közelében is több fürdőhely várja a strandolókat. A folyó vize ráadásul általában frissebb, hűvösebb élményt kínál, mint a nyári hőségben felmelegedő állóvizek, így amikor a Balaton vagy a Velencei-tó vize már kevésbé hozza meg a várt felüdülést, a Duna kellemes alternatíva lehet.

Aki a Duna-parton csobbanna, annak nemcsak a vízállást, hanem a vízminőséget is érdemes figyelnie.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ fürdővízminőségi adatai alapján a kijelölt dunai fürdőhelyek vízminősége összességében kedvező: a legutóbbi mintavételek alapján például a nagymarosi és a zebegényi szabadstrand jó, a dunakeszi és a felsőgödi strand szintén jó, míg a dunaszigeti Zátonyi szabadstrand és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrand kiváló minősítést kapott. A hivatalos vizsgálatok elsősorban a szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumokat, az E. colit és az Enterococcust vizsgálják.

A nyári hőségben ugyanakkor a folyó vize is jelentősen felmelegedhet: a Paksi Atomerőműnél július 15-én már 25,2 Celsius-fokot mértek, ezért az érintett folyószakaszon rendszeres vízhőmérséklet-mérést is végeznek. Közben a vízállás az ország több pontján rendkívül alacsony: Bajánál július közepén rekordközeli, mindössze néhány tíz centiméteres vízszintet mértek, ami egyes fürdőhelyek működését is akadályozta. Ettől függetlenül azonban még bőven akadnak kijelölt, legálisan működő fürdőhelyek, ahol jelenleg is jó a vízminőség, és ingyenes a csobbanás.

A Duna és mellékágai mentén ráadásul ugyanúgy találunk homokos, kavicsos és füves strandokat. Mutatunk is az alig ismert, eldugott helyeket, de olyan szabadstrandokat is, ahol akár ingyenes Wi-Fi is várja a fürdőzőket. Már csak azt kell eldöntened, melyik tetszik a legjobban – az összes dunai szabadstrandot egy interaktív térképen is megtalálod, amit érdemes átböngészni. Íme:

Top 10: ezek a mi dunai szabadstrand-kedvenceink

Az interaktív térképen szereplő dunai szabadstrandok közül most kiválasztottuk a saját kedvenceinket. Megnéztük, milyen szolgáltatásokkal várják a fürdőzőket, és összeszedtük a legfrissebb, 2026-os vízminőségi adatokat is. Jöjjön hát a mi szubjektív top 10-es válogatásunk – aztán lehet, hogy a végén te is találsz köztük új kedvencet:

1. Zátonyi Szabadstrand – kiváló vízminőség

A Szigetköz egyik kedvelt természetes fürdőhelye a Zátonyi Szabadstrand, amelynek éves fürdővízminősítése kiváló. A víz lassan mélyül, ezért a strand kisgyerekes családosok számára is jó választás lehet. A természetes környezet mellett kiépített strand várja a fürdőzőket, a helyszínen pedig a mozgáskorlátozottak szempontjaira is figyeltek. A strand a Zátonyi-Duna mellett, Dunasziget térségében található.

2. Bajai Kamarás-Duna Szabadstrand – kiváló vízminőség

A bajai Kamarás-Duna Szabadstrand a város egyik legfontosabb természetes vízparti fürdőhelye. A holtág nyugodtabb vízfelülete más fürdőzési élményt kínál, mint a Duna főágának sodrása, így azoknak is jó választás lehet, akik kevésbé kedvelik a folyó erősebb áramlását. A 2026-os hivatalos adatok szerint az éves fürdővízminősítés kiváló, a legutóbbi vízminta pedig megfelelő minősítést kapott.

3. Horányi strand – kiváló vízminőség

A Szigetmonostorhoz tartozó Horányi strand Budapest közelsége miatt különösen népszerű: a fővárosból akár rövid kiruccanással is elérhető. A természetes, változatos Duna-part mellett a közelben vendéglátóhelyek és szezonális szolgáltatások is várják a strandolókat. A strand hivatalosan a nyári fürdőszezonban működik, a 2026-os vizsgálatok alapján pedig az éves fürdővízminősítése kiváló.

4. Dunakeszi Szabadstrand – jó vízminőség

A Dunakeszi Szabadstrand a főváros közelsége miatt az egyik legkönnyebben elérhető dunai fürdőhely. A strand 2026-ban június 1-jén nyitotta meg a szezont, a fürdőzési területet pedig bóják jelölik. A vízben a fürdőzés mellett SUP-ozásra, kajakozásra és kenuzásra is van lehetőség. A 2026. július 7-i hivatalos vízminta megfelelő minősítést kapott, az éves fürdővízminőség pedig jó.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

5. Halászi Szabadstrand – jó vízminőség

A Halászi Szabadstrand a Mosoni-Duna partján található, és a 2026-os hivatalos adatok alapján jó éves fürdővízminősítést kapott. A június 23-i mintavétel eredménye megfelelő volt. A kavicsos partszakasznál a víz fokozatosan mélyül, így családosok számára is kedvelt lehet. A strandnál játszótér várja a gyerekeket, a vízi sportok kedvelői pedig kajak-kenu lehetőségeket is találhatnak.

6. Nagymarosi Szabadstrand – jó vízminőség

A nagymarosi strand a Dunakanyar egyik legszebb panorámájú fürdőhelye: a vízpart mellől a visegrádi tájra nyílik kilátás. A mintegy 200 méteres partszakasz kavicsos-homokos, helyenként iszapos, a közelben pedig étkezési lehetőségek, játszótér, WC és zuhanyzó is található. A hajóforgalom miatt fontos, hogy a fürdőzők a kijelölt fürdőterületen maradjanak. A 2026-os éves fürdővízminősítés jó.

7. Felsőgödi Szabadstrand – ellenőrzött fürdőhely

A Felsőgödi Szabadstrand Budapesttől könnyen elérhető, a fürdőzésre kijelölt területet a vízben bóják, a parton táblák jelzik. A hivatalos városi tájékoztatás szerint mosdó, öltöző, büfé és elsősegélynyújtó pont is várja a strandolókat. A csónakházban kajak és kenu, sőt kerékpár is bérelhető. A felsőgödi partszakasz a vasútállomástól körülbelül 15 perces sétával érhető el.

8. Szentendrei Postás Strand – megfelelő vízminőség, sok szolgáltatás

A megújult Postás Strand Szentendre első legális dunai szabadstrandja. A fürdőzési területet a vízben bóják, a parton táblák jelzik, a strand használata ingyenes. A mintegy 150 méteres homokos partszakasz gyorsan mélyül. A strandolók számára öltöző, négyállásos zuhanyzó és ivóvízcsap áll rendelkezésre, a helyszínen pedig játszótér, futball- és teniszpálya, valamint két büfé is található. A jelenlegi strandadatlap a víztisztaságot megfelelőnek jelöli.

9. Győri Aranypart I. – jól felszerelt, ingyenes strand

A Győri Aranypart I. a Mosoni-Duna és annak holtága között található, így a listában szereplő helyszínek közül ez sem a Duna főágán fekszik. A strand használata ingyenes, a víz fokozatosan mélyül, a partszakasz kavicsos. A szolgáltatások között futball-, röplabda- és lábteniszpálya, játszótér, csónak, három büfé vagy étterem, öltöző, Wi-Fi és ingyenes napozóágyak is szerepelnek. A strandadatlap szerint a víztisztaság megfelelő. A nyári szezonban 8 és 20 óra között mentőőr is felügyeli a strandot.

10. Kisoroszi Szigetcsúcs – természetközeli fürdőhely, de nem hivatalos szabadstrand

A Szigetcsúcsot érdemes külön kategóriaként kezelni, mert nem klasszikus, kijelölt szabadstrand. A természetközeli partszakasz elsősorban pihenő- és táborozóhelyként ismert, a fürdés pedig nem ugyanúgy szabályozott, mint a hivatalos fürdőhelyeken. A sátorozásért fizetni kell, a használatot és a megközelítést pedig az aktuális szabályok és a vízállás is befolyásolhatja. A strandolás itt inkább a természetközeli élményről szól, nem a kiépített szolgáltatásokról.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA