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Kígyók, lovagok és tűzpárbaj: 570 év után megelevenedik a magyar történelem nagy győzelme

HelloVidék
2026. július 23. 17:16

Egy napra megelevenedik a középkor Szegeden: zenés felvonulás, lovagi viadalok, solymászbemutató, apródiskola, középkori fegyverek, kígyóbemutató és tűzshow is szerepel a XXI. Nándorfehérvári Emléknapok programjában. A rendezvény július 25-én, szombaton várja a látogatókat a Klauzál téren és a Mátyás téren, a programok ingyenesek.

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Egészen különleges időutazásra készülhetnek azok, akik július 25-én Szegedre látogatnak: a Nándorfehérvári Emléknapokon egy napra középkori forgatag költözik az alsóvárosi ferences templom környékére. A történelmi hagyományőrző rendezvényen nemcsak megemlékeznek az 1456-os nándorfehérvári diadalról, hanem a látogatók számos programon keresztül a középkor világába is bepillanthatnak.

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Az idei esemény különösen fontos évfordulóhoz kapcsolódik: 570 éve, 1456. július 22-én arattak győzelmet Hunyadi János vezetésével a keresztény magyar seregek II. Mehmed oszmán szultán hadai felett. Az Országgyűlés 2011-ben a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította július 22-ét.

Zenés menet indul a belvárosból

A programok már délelőtt elkezdődnek. 9.30-kor zenés gyülekező lesz a Klauzál téren, majd 10 órakor a résztvevők muzsikusokkal, dobosokkal, zászlóforgatókkal és hagyományőrzőkkel együtt vonulnak a Mátyás térre.

A menet a Klauzál tér–Dugonics tér–Szentháromság utca útvonalon halad az alsóvárosi ferences templomhoz és kolostorhoz. A helyszín történelmi kapcsolata sem véletlen: 1456 nyarán a Kapisztrán Szent János vezetésével dél felé vonuló keresztesek a mai Mátyás tér környékén is megálltak.

Lovagi viadalok, solymászbemutató és apródiskola

A Mátyás téren 10.30-tól kezdődnek a programok, amelyek között egész nap lesznek látványos bemutatók és családi programok.

A látogatók solymászbemutatót láthatnak, középkori harci és fegyverbemutatókon vehetnek részt, lovagi viadalokat nézhetnek, és bepillanthatnak a korabeli haditábori életbe is. Megismerkedhetnek az apródok világával, középkori táncházban vehetnek részt, Mátyás királyról szóló meséket hallgathatnak, valamint a középkori tűzfegyverekkel is közelebbről megismerkedhetnek.

A szervezők szerint a hagyományőrzők segítségével a látogatók akár karnyújtásnyi közelségből is megcsodálhatják a korhű öltözeteket és fegyvereket, és azt is megtapasztalhatják, milyen lehetett a tábori élet Mátyás korában.

A gyerekek sem fognak unatkozni

A rendezvény kifejezetten családbarát programokat is kínál. Gyermek lovagi torna, apródiskola, pajzsfestés, kézműves foglalkozások, bőrműves- és kovácsprogram, valamint királynői ékszerkészítés is szerepel a kínálatban.

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A gyerekek a Sárkányösvény interaktív játékban is részt vehetnek, miközben az élő szerepjátékok és a haditábori életképek még közelebb hozzák a középkor világát. Egész nap kézműves vásár is várja a látogatókat.

Kígyók, hastánc és régizene is lesz

A program egyik különleges látványossága Sayid al-Zawahifi, a Kígyók Ura, aki kígyóival érkezik a rendezvényre. A bemutatót 13 és 17 órakor is láthatják az érdeklődők.

A délutáni és esti programok között újabb lovagi és harci bemutatók, tűzfegyver-bemutató, táncház és solymászbemutató szerepel. 20 órakor hastáncbemutató következik a Sherin Bellydance közreműködésével, 20.15-kor pedig a Sárkánykönny régizenei koncertje kezdődik.

A napot 21.15-kor tűzshow és tűzpárbaj zárja a Szent Longinus Történelmi Hagyományőrző Egyesület közreműködésével. A szervezők így tűzijáték helyett egy látványos, történelmi hangulatú tűzshow-val búcsúztatják a közönséget.Így alakul a szombati program
Helyszín: Klauzál tér és Mátyás tér, Szeged

9.30 – Zenés gyülekező a Klauzál téren
10.00 – Jelmezes, zenés felvonulás
10.30 – A programok kezdete a Mátyás téren
11.00 – Solymászbemutató
12.00 – Középkori harci bemutató
12.30 – Középkori táncház
13.00 – Kígyóbemutató
13.30 – Lovagi viadal
13.45 – Mesék Mátyás királyról
14.00 – Hunyadiak hadaival
14.30 – Haditáborok és apródiskola
15.30 – Sárkányösvény interaktív játék
16.00 – Lovagi viadal
16.30 – Tűzfegyverek bemutatója
17.00 – Újabb kígyóbemutató
17.30 – Középkori harci bemutató
18.00 – Fegyver- és hadibemutató
18.30 – Középkori táncház
19.00 – Solymászbemutató
20.00 – Hastáncbemutató
20.15 – A Sárkánykönny régizenei koncertje
21.15 – Tűzshow és tűzpárbaj

A programok ingyenesen látogathatók. A rendezvénysorozat július 26-án, vasárnap 9 órakor ünnepi szentmisével zárul az alsóvárosi ferences templomban, a nándorfehérvári diadal 570. évfordulója tiszteletére.
Címlapkép: Getty Images
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