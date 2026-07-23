Hatalmas termálfürdővel csábítanák a magyarokat: 40 millió eurós gigaberuházás készül a Makói Hagymatikum közelében

40 millió eurós élményfürdő épülhet a magyar határ közelében, a romániai Nagyszentmiklóson. A beruházás készítői nem titkolják: azt szeretnék, ha a Temes megyeiek ezentúl nem Magyarországra, hanem hozzájuk járnának fürdőzni – sőt, a magyar vendégeket is magukhoz csábítanák. Az új aquapark komoly konkurenciát jelenthet a közeli Makói Hagymatikum számára.

Nagyszabású fürdőberuházás készül a magyar határ közelében: a Makótól mindössze 29 kilométerre fekvő romániai Nagyszentmiklóson, vagyis Sânnicolau Marén mintegy 40 millió euróból épülhet meg a Bánság legnagyobb aquaparkja. A projektet a Temes Megyei Tanács, Nagyszentmiklós önkormányzata és a Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség, az ADR Vest partnerségében valósítaná meg. A beruházás mintegy 10–11 millió eurós uniós támogatást is kaphat - írta a kronika.ro.

„Ne Magyarországra menjünk, hanem ők jöjjenek ide”

A projektet Alfred Simonis, a Temes Megyei Tanács elnöke jelentette be. A politikus szerint Nagyszentmiklós kiválasztásában fontos szerepet játszott, hogy a térségben jelentős geotermikus vízkészlet található, ráadásul a helyi önkormányzat már előkészítette a projektet. Simonis szerint a beruházásnak turisztikai szempontból is komoly jelentősége lehet, hiszen a Temes megyeiek közül sokan eddig a magyarországi fürdővárosokat, például Makót vagy Szegedet keresték fel. A cél most az, hogy megfordítsák a folyamatot: ne a Temes megyeiek utazzanak Magyarországra fürdőzni, hanem a magyar vendégek is Nagyszentmiklósra érkezzenek.

A város a magyar határ közelében fekszik, így a beruházás közvetlenül is versenybe kerülhet a környék népszerű magyarországi fürdőivel.

Télen 300, nyáron akár 1000 vendéget is fogadhatna

A tervezett aquapark egész évben működne. A nyári és téli szezonban is használható komplexum többféle szolgáltatást kínálna:

fedett és szabadtéri medencéket,

termálvizes medencét,

SPA- és wellnessrészleget,

éttermet és vendéglátóhelyeket,

beltéri és kültéri csúszdákat,

gyermek-vízijátszótereket,

szabadtéri jakuzzit,

valamint mintegy 400, napelemekkel fedett parkolóhelyet.

A tervek szerint a létesítmény télen mintegy 300, nyáron pedig akár 1000 látogatót is képes lenne fogadni. Az egyik különleges attrakció egy üvegpanelekkel zárható kültéri medence lehet: nyáron nyitott medenceként működne, télen pedig befednék. A vendégek emellett közvetlenül átjárhatnának a beltéri medencékből a fűtött vizű szabadtéri medencerészbe.

Már a projekt is elkészült, most a finanszírozás és a kivitelezés jöhet

A beruházás előkészítése a helyi polgármester szerint már évek óta zajlik. Dănuț Groza úgy fogalmazott, hogy a város önállóan nem tudott volna ekkora léptékű beruházást megvalósítani, ezért volt szükség a megyei önkormányzattal és a regionális fejlesztési ügynökséggel való együttműködésre.

A projekt műszaki terve már elkészült, így a következő lépés a finanszírozás és a kivitelezés elindítása lehet. A beruházás teljes értékét mintegy 40 millió euróra becsülik, amelyből a jelenlegi tervek szerint körülbelül 10–11 millió eurót uniós forrásból fedeznének. A fennmaradó összeget a megyei és a helyi önkormányzat biztosíthatja.

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A beruházás a tervek szerint két éven belül valósulhat meg, és a romániai elképzelések szerint a Bánság egyik legfontosabb szabadidős és turisztikai központjává válhat.

Komoly konkurencia lehet a magyar fürdőknek?

Nagyszentmiklós elhelyezkedése miatt a projekt magyar szempontból is érdekes. A város a határ közelében található, és a beruházás célközönsége között a magyarországi vendégek is szerepelnek.

A térségben azonban már most is több jelentős fürdő működik: Makó, Szeged, Mórahalom, Gyula és más magyarországi fürdővárosok is komoly turisztikai vonzerőt jelentenek. A nagyszentmiklósi beruházás készítői éppen erre a határ menti turizmusra építenének, és abban bíznak, hogy a modern, egész évben működő aquapark új irányt adhat a térség turizmusának.

Ha a projekt a tervek szerint megvalósul, a határ túloldalán néhány éven belül egy 40 millió eurós, termálvízre épülő, egész évben működő élményfürdő jelenhet meg – miközben a beruházás gazdái kifejezetten arra számítanak, hogy ezúttal a magyarországi fürdőzők indulnak majd el hozzájuk.

Címlapkép: Facebook/Alfred Simonis