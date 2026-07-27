Elképesztő, milyen vadállatokat rögzített a vadkamera Zalában: szinte világítanak a sötétben

Igazán különleges vaddisznómalacokat rögzített egy vadkamera Zalában: az állatok fehér alapon fekete foltos bundája első pillantásra valóban szokatlan látványt nyújt. A Zalai Nimród Vadásztársaság felvételein látható egyedek azonban nem házisertések, hanem úgynevezett babos malacok.

A vadkamerás felvételeken a hagyományos színezetű vaddisznók között különleges külsejű malacok is feltűntek. A fehér alapon fekete foltos állatok színezete eltér a vaddisznóknál megszokott barnás, csíkos mintázattól, ezért a felvételeken valóban úgy tűnhet, mintha a malacok szinte világítanának a sötétben - írta a Zaol.hu.

A babos malacok jellegzetes színezete genetikai eredetű. A Zalai Nimród Vadásztársaság a felvételekhez fűzött bejegyzésében egy régi vadászati magyarázatot is idézett: „A régi vadászok szerint ennek az lehet az oka, hogy valaha házi sertések keveredtek a vadakkal, és ez a jegy néha még visszaköszön.”

A jelenség nem új, időről időre ma is születnek ilyen különleges színezetű vaddisznók. A korábbi magyarázatok szerint a genetikai háttér azokhoz az időszakokhoz is kapcsolódhat, amikor a házisertéseket erdei makkoltatásra hajtották ki, és egyes esetekben kereszteződhettek a vadon élő vaddisznókkal. A régi genetikai jegyek később is felbukkanhatnak az utódok között.

A babos malacok különleges külseje ugyanakkor nem jelent eltérő viselkedést. Ezek az állatok ugyanúgy vaddisznók, mint hagyományos színezetű társaik, ezért a természetben velük is ajánlott biztonságos távolságot tartani.

A Zalai Nimród Vadásztársaság felvételei azt is jól mutatják, milyen változatos lehet a vadon élő állatok külseje. A különleges mintázatú malacok a későbbiekben sem feltétlenül őrzik meg pontosan ugyanezt a megjelenést, de a szokatlan színezet már fiatal korban feltűnővé teszi őket.

