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Hatalmas, 130 méteres szélturbinák épülhetnek a magyar falu határában: most a helyieken a sor
Egyelőre még semmi sem biztos, de ha minden a tervek szerint alakul, több, egyenként mintegy 7 megawattos szélturbina jelenhet meg Sorkifalud külterületén. A legmagasabb építmények 130 méteresek lennének, a beruházásról pedig most a helyieket is megkérdezték.
Nem mindennapi látvány rajzolódhat ki néhány év múlva a Vas megyei Sorkifalud határában: szélerőművek telepítésének lehetőségét vizsgálja egy beruházó a település külterületén. A projekt azonban még nagyon korai szakaszban van, egyelőre azt sem lehet tudni, hogy pontosan hol, hány turbina épülhetne, vagy egyáltalán megvalósul-e a beruházás. A tervekről július 22-én lakossági fórumot tartottak, ahol a helyiek kérdezhettek is - írta a Vaol.hu.
Az Electron Holding Zrt. korábban azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy egy várhatóan kiírandó országos pályázat keretében szélerőműveket telepítene a település külterületén. Egyelőre azonban még az sem biztos, hogy a térségben lesz lehetőség új szélerőművi kapacitások hálózati csatlakoztatására, így konkrét helyszínekről és a turbinák pontos számáról sem lehet beszélni. A tervek szerint háromlapátos, egyenként körülbelül 7 megawatt teljesítményű szélturbinák épülhetnének. A tornyok 115–130 méter magasak lennének, a lapátok pedig mintegy 80 méteresek. A turbinákat a lakóterületektől legalább 700 méterre kellene elhelyezni, a megtermelt áramot pedig föld alatti kábeleken vezetnék el.
A beruházás jelenleg nem férne bele a település helyi építési szabályzatába, ezért annak módosítására is szükség lenne. Emellett számos környezetvédelmi, természetvédelmi, földhivatali és egyéb vizsgálatot kellene elvégezni. A pontos helyszínek kijelölése előtt a madarak vonulási útvonalait és a terület élővilágát is vizsgálni kell.
A fórumon a lakók többek között a zajról, az árnyékhatásról, a tájkép megváltozásáról és a turbinák későbbi leszereléséről kérdeztek. Volt, aki aggódik a hatalmas építmények látványa miatt, más szerint azonban a szélerőművek akár turisztikai érdekességet is jelenthetnének. A beruházás a településnek iparűzésiadó-bevételt, a földtulajdonosoknak pedig hosszabb távú bérleti díjat jelenthetne. Az önkormányzat ugyanakkor hangsúlyozta: ha a helyiek jelentős része ellenzi a projektet, akkor már az előkészítés elején leállhat a folyamat.
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A lakossági vélemények összegzése után dőlhet el, hogy az önkormányzat támogatja-e a szükséges szabályozási módosításokat. Ha minden engedélyezési és előkészítési lépés sikerrel jár, a beruházás legkorábban három-öt év múlva valósulhatna meg - írták.
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