Ha valaki inkább kihagyná a tömeget, és a lángosozás helyett egy türkizkék vizű tó partján sétálna, van néhány kevésbé kézenfekvő ötletünk.
Lángokban áll a magyar település határa: kora reggel ütött be a baj, óriási erőkkel küzdenek a lánglovagok
A kora reggeli órákban hatalmas tűz ütött ki Szentistván határában, ahol több ezer bála gyulladt ki. A lángok megfékezésén hivatásos és önkéntes egységek dolgoznak, a kazlak bontása és a még menthető bálák kimentése folyamatos. A tűzoltók nagy erőkkel próbálják megfékezni a terjedést, személyi sérülés nem történt, az oltás továbbra is zajlik.
Kora reggel hatalmas tűz ütött ki Szentistván határában, ahol több ezer bála gyulladt ki. A lángok megfékezésén a megye tűzoltói dolgoznak, a mezőkövesdi, mezőcsáti, egri, füzesabonyi és tiszafüredi hivatásos egységek, valamint a tiszabábolnai önkéntesek is a helyszínen vannak.
A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett folyamatosan bontják a kazlakat, és próbálják menteni, ami még menthető. A munkagépek a még ép bálák kimentését segítik, személyi sérülés nem történt, az oltás jelenleg is tart
A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt korábban rejtőző csontok kerültek felszínre a Közép-Tisza vidékén. A sötét színű, robusztus ősmaradványokat egy biológus és természetfotós fedezte fel.
Egyelőre még semmi sem biztos, de ha minden a tervek szerint alakul, több, egyenként mintegy 7 megawattos szélturbina jelenhet meg Sorkifalud külterületén.
Rendkívüli! Önvezető autók jelennek meg a magyar utakon: most jelentették be, hol találkozhatunk velük
Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két, önvezetési képességekkel rendelkező tesztjármű indul el, de nem emberi felügyelet nélkül közlekednek majd.
Lehúzza a rolót? Eladó Miskolc legendás szállodája: 41 szoba és konferenciaterem jár a milliárdos üzlethez + Videó
Nem mindennap kerül piacra egy több mint 130 éves, ma is működő szálloda, ráadásul Miskolc történelmi belvárosának kellős közepén.
Középkori forgatag költözik Szegedre: lovagi viadalok, fegyverbemutatók és tűzpárbaj is várja a családokat.
Új trópusi látványosság nyílt a Balatonnál: több száz színpompás különlegesség repked szabadon – árak, nyitvatartás
Nincs programod, ha esik az eső, és lőttek a strandolásnak? Extra látványosság nyílt a Balatonnál: több száz színpompás különlegesség repked szabadon.
Hatalmas termálfürdővel csábítanák a magyarokat: 40 millió eurós gigaberuházás készül a Makói Hagymatikum közelében
Új termálfürdővel csábítanák el a magyarokat: 40 millió eurós gigaberuházás készül a Makói Hagymatikum közelében.
Unod a banánt, valami szokatlan esti programra vágysz? Július 25-én a strandolás után sem kell hazamenni: pálinka, retró slágerek, aquafitness, tűzzsonglőrök és lézershow-k várnak.
18 millió forintból hozták rendbe az elhagyatott épületeket: ilyen különleges erdei szálláshely lett belőle + fotók
Oroszlány és Gánt között, az Országos Kéktúra útvonalán 49 ágyas erdei ifjúsági szállást és nomád táborhelyet adott át a Vérteserdő Zrt. Mindszentpusztán.
Meglepő következménye van a Tisza rendkívül alacsony vízállásának: átmenetileg megtiltották a hamvak vízbe szórását Szolnok belterületi Tisza-szakaszán és a Tisza-tó teljes területén.
Az üzemeltető szerint a szerződés alapján még három évig működhettek volna, a terület fejlesztésére pedig saját forrásból több mint 25 millió forintot fordítottak.
Lebontanák a balatoni retro vasútállomást: tiltakoznak a helyiek, szerintük menthető lenne az épület
A balatonakarattyai civilek nem támogatják a vasútállomás jelenlegi épületének elbontását.
Négy évvel azután, hogy egyszer már teljesen kiszáradt, ismét szinte eltűnt a víz a Baranya megyei Bicsérdi horgásztóból.
A 37 szobás szálloda kikiáltási ára 84,5 millió forint, vagyis egy nagyobb budapesti panellakás áráért akár egy komplett erdei hotelt is megszerezhet az új tulajdonos.
A kánikula miatt elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált a Sió-csatorna Siófok belterületén található, mintegy két kilométeres szakaszán tározott víz.
Megszólalt a polgármester, ezért kerülhet veszélybe sokak kedvenc balatoni strandja: kemény, ami kiderült + Fotók
Nem szűnik meg a kutyás strand Keszthelyen – állítja a polgármester, aki a HelloVidéknek küldött válaszában a jelenlegi üzemeltető szerződését és működését is élesen bírálta.
Zenétől lesz hangos a Balaton közeli nagyváros: több mint 20 külföldi fellépő érkezik az ingyenes fesztiválra
Július 23. és 25. között ismét zenészek lepik el Veszprém belvárosát. A 2026-os Veszprémi Utcazene Fesztiválon több mint húsz külföldi előadó és zenekar, valamint 15...
Veszélybe került a Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand jövője: az üzemeltetők szerint az önkormányzat felbontaná a még közel három évig érvényes bérleti szerződésüket.