Lángokban áll a magyar település határa: kora reggel ütött be a baj, óriási erőkkel küzdenek a lánglovagok

A kora reggeli órákban hatalmas tűz ütött ki Szentistván határában, ahol több ezer bála gyulladt ki. A lángok megfékezésén hivatásos és önkéntes egységek dolgoznak, a kazlak bontása és a még menthető bálák kimentése folyamatos. A tűzoltók nagy erőkkel próbálják megfékezni a terjedést, személyi sérülés nem történt, az oltás továbbra is zajlik.

Kora reggel hatalmas tűz ütött ki Szentistván határában, ahol több ezer bála gyulladt ki. A lángok megfékezésén a megye tűzoltói dolgoznak, a mezőkövesdi, mezőcsáti, egri, füzesabonyi és tiszafüredi hivatásos egységek, valamint a tiszabábolnai önkéntesek is a helyszínen vannak.

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett folyamatosan bontják a kazlakat, és próbálják menteni, ami még menthető. A munkagépek a még ép bálák kimentését segítik, személyi sérülés nem történt, az oltás jelenleg is tart