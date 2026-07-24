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Lángokban áll a magyar település határa: kora reggel ütött be a baj, óriási erőkkel küzdenek a lánglovagok

Pénzcentrum
2026. július 24. 17:01

A kora reggeli órákban hatalmas tűz ütött ki Szentistván határában, ahol több ezer bála gyulladt ki. A lángok megfékezésén hivatásos és önkéntes egységek dolgoznak, a kazlak bontása és a még menthető bálák kimentése folyamatos. A tűzoltók nagy erőkkel próbálják megfékezni a terjedést, személyi sérülés nem történt, az oltás továbbra is zajlik.

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Kora reggel hatalmas tűz ütött ki Szentistván határában, ahol több ezer bála gyulladt ki. A lángok megfékezésén a megye tűzoltói dolgoznak, a mezőkövesdi, mezőcsáti, egri, füzesabonyi és tiszafüredi hivatásos egységek, valamint a tiszabábolnai önkéntesek is a helyszínen vannak.

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A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett folyamatosan bontják a kazlakat, és próbálják menteni, ami még menthető. A munkagépek a még ép bálák kimentését segítik, személyi sérülés nem történt, az oltás jelenleg is tart
Címlapkép: Getty Images
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