Minden eddigi várakozást és korábbi rekordot elsöpört a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem idei felvételi eredménye.
Most dőlhet el, mennyi dió marad őszre: megjelent a hazai kertek rettegett kártevője - így védekezz!
Most dőlhet el, mennyi egészséges dió marad őszre: megkezdődött a rettegett dióburok-fúrólégy rajzása. A kártevő ellen a megfelelő időzítés sokat számít, de az sem mindegy, mi történik a fáról lehullott, fertőzött diókkal. Zalában már figyelik a rajzást, egyelőre kevés rovart fognak a csapdák, de a következő hetek időjárása még sok mindent megváltoztathat.
Aki diófát nevel, mostanában jobban teszi, ha gyakrabban néz fel a lombkoronába. Megkezdődött ugyanis a dióburok-fúrólégy rajzása, és most dőlhet el, mennyi dió marad őszre. A kártevő a dió zöld burkát támadja meg, a fertőzött termések pedig gyakran megfeketednek, idő előtt lehullanak, a dióbél pedig slyosan károsodhat is.
A nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) Észak-Amerikából származik, és 2012-ben jelent meg először Magyarországon. Lárvái a dió zöld termésburkában fejlődnek, erős fertőzés esetén pedig a termés jelentős része is tönkremehet. A védekezésben ezért fontos szerepe van annak, hogy időben észleljük a kártevő megjelenését. A rovar jelenlétére a zöld burkon látható apró szúrásnyomok is utalhatnak. Ezek a sérülések a fertőzéseknek is utat nyithatnak, a károsodott dió pedig idő előtt lehullhat. Ilyenkor a zöld burok gyakran rátapad a kemény héjra, elszíneződik, és akár meg is penészedhet.
Most különösen fontos a megfelelő időzítés
A nyugati dióburok-fúrólégynek évente egy nemzedéke fejlődik. A kifejlett egyedek nyáron jelennek meg, és jellemzően júliustól szeptemberig rajzanak. A nőstények a dió zöld burkába rakják petéiket, a kikelő lárvák pedig ott táplálkoznak.
A rajzás követésére a szakemberek sárga ragacslapokat, illetve illatcsalétekkel kiegészített csapdákat is használhatnak. Ezek segítségével megfigyelhető, mikor jelennek meg a kifejlett egyedek, és hogyan alakul a rajzás erőssége. Ez azért fontos, mert a védekezés eredményességében sok múlik azon, hogy a megfelelő időben történjen.
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A baki Kránicz Dió családi gazdaságban is figyelik a rajzást
A Zala megyei Baki Kránicz Dió családi gazdaságban is figyelik a dióburok-fúrólégy rajzását. Kránicz Tamás biogazdálkodó szerint a biotermesztők helyzete nehezebb, mert a hagyományos rovarölő szerek nem használhatók.
Mivel biotermesztést folytatunk, meg van kötve a kezünk. A hagyományos rovarölő szereket nem használhatjuk, csak néhány biológiai készítményt, például kálium-szappanos vagy narancsolaj-tartalmú szereket
– mondta a Zaolnak.
A gazdaságban már kihelyezték a sárga ragacslapokat, amelyekkel folyamatosan figyelik, mikor és milyen számban jelenik meg a kártevő. Kránicz Tamás szerint egyelőre kevés rovar került a csapdákra, ezért úgy látja, kissé késhet a rajzás.
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A következő hetek időjárása is sokat számíthat
A zalai gazdálkodó szerint egyelőre még korai lenne megjósolni, milyen erős lesz az idei fertőzés. Reméli azonban, hogy a tavalyinál kedvezőbb szezon következik:
Én bízom benne, hogy egy kicsit kisebb lesz a fertőzés. A nagyon magas, csaknem 40 fokos hőség nem kedvez a lárváknak, és talán a téli mínusz 20 fok körüli hideg is ritkíthatta az állományt. A csapadékos időjárás viszont segíti a kártevőt
– mondta, hozzátéve, ha újra tartós meleg érkezik, még kedvezőbben is alakulhat a helyzet.
Azt, hogy az idei évben mekkora károkat okoz majd a dióburok-fúrólégy, egyelőre tehát nem lehet biztosan megjósolni. A következő hetek időjárása és a rajzás alakulása azonban döntő lehet abban, mennyi egészséges dió marad a fákon őszig.
A házikertekben sem érdemes tétlenül várni
A kártevő a házikertekben is komoly problémát okozhat. Egyetlen diófa kezelése önmagában nem feltétlenül jelent teljes védelmet, hiszen a környező kertekből újabb egyedek érkezhetnek. A fertőzött, lehullott diók rendszeres összegyűjtése és megsemmisítése szintén fontos lehet. Ezzel csökkenthető annak az esélye, hogy a kártevő fejlődési alakjai a talajba kerüljenek, és a következő évben újra megjelenjenek.
A megfeketedett zöld burok ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy a dióbél is tönkrement: egyes esetekben a termés belseje még fogyasztható maradhat. A dióburok-fúrólégy elleni védekezés azonban így is komoly kihívás, hiszen a kártevő Magyarországon már széles körben elterjedt, és erős fertőzés esetén jelentős terméskiesést okozhat. A következő hetekben ezért a diófák tulajdonosainak érdemes figyelniük a rajzás jeleit, és időben megtenniük a helyben és a termesztési módjuk mellett alkalmazható védekezési lépéseket.
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