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A vízminőség nyomon követése és értékelése. A tudósok vízminőségi adatokat gyűjtenek (szulfátlebontó baktériumok, nitrifikáló baktériumok és vasbaktériumok), és ezeket egy ellenőrző listába jegyzik fel.
HelloVidék

Újra lecsapott a láthatatlan veszély: bezárták a strandokat, kitiltották a fürdőzőket a népszerű magyar tóból

HelloVidék
2026. július 24. 13:15

Újra fürdési tilalmat rendeltek el a Szelidi-tó strandjain, miután a legutóbbi laboratóriumi vizsgálat szerint a vízben az Enterococcus baktériumok mennyisége meghaladta az egészségügyi határértéket. A strandok újranyitásáról a következő vízminőségi vizsgálatok eredménye alapján dönthetnek.

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A Szelidi-tó strandjain korábban július elején is elrendeltek átmeneti fürdési tilalmat az Enterococcus baktériumok határérték feletti mennyisége miatt. Akkor a polgármester a magas vízhőmérséklettel és a szélsőséges időjárással is összefüggésbe hozta a baktériumok elszaporodását.

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Most ismét lezárták a Szelidi-tó strandjait a vízminőség romlása miatt. A laboratóriumi vizsgálat ismét az Enterococcus baktériumok határérték feletti jelenlétét mutatta ki, ezért a fürdést azonnal megtiltották - adta hírül a Koronafm100.  Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere azt közölte, hogy a fürdési tilalmat mindaddig fenn kell tartani, amíg az újabb vizsgálatok nem igazolják, hogy a víz ismét megfelel az előírásoknak.

Fekális szennyezést jelző baktériumként vizsgálják

Az Enterococcus baktériumok az emberi és állati bélflóra természetes részei, a természetes fürdővizek vizsgálatakor pedig úgynevezett fekális szennyezést jelző baktériumként vizsgálják őket. A jelenlétük önmagában nem jelenti azt, hogy minden fürdőző megbetegszik, a határérték feletti koncentráció azonban egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért ilyenkor fürdési tilalmat rendelhetnek el.

Az Enterococcusok egyes esetekben húgyúti fertőzéseket, sebfertőzéseket vagy más megbetegedéseket okozhatnak, különösen a legyengült immunrendszerű embereknél. A strandok újranyitásáról az újabb vízminták laboratóriumi eredménye alapján születhet döntés. A fürdőzőknek addig is érdemes betartaniuk a tiltást, amíg a hatósági vagy laboratóriumi vizsgálatok alapján ismét engedélyezik a fürdést.
Címlapkép: Getty Images
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