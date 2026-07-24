Újra lecsapott a láthatatlan veszély: bezárták a strandokat, kitiltották a fürdőzőket a népszerű magyar tóból

Újra fürdési tilalmat rendeltek el a Szelidi-tó strandjain, miután a legutóbbi laboratóriumi vizsgálat szerint a vízben az Enterococcus baktériumok mennyisége meghaladta az egészségügyi határértéket. A strandok újranyitásáról a következő vízminőségi vizsgálatok eredménye alapján dönthetnek.

A Szelidi-tó strandjain korábban július elején is elrendeltek átmeneti fürdési tilalmat az Enterococcus baktériumok határérték feletti mennyisége miatt. Akkor a polgármester a magas vízhőmérséklettel és a szélsőséges időjárással is összefüggésbe hozta a baktériumok elszaporodását.

Most ismét lezárták a Szelidi-tó strandjait a vízminőség romlása miatt. A laboratóriumi vizsgálat ismét az Enterococcus baktériumok határérték feletti jelenlétét mutatta ki, ezért a fürdést azonnal megtiltották - adta hírül a Koronafm100. Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere azt közölte, hogy a fürdési tilalmat mindaddig fenn kell tartani, amíg az újabb vizsgálatok nem igazolják, hogy a víz ismét megfelel az előírásoknak.

Fekális szennyezést jelző baktériumként vizsgálják

Az Enterococcus baktériumok az emberi és állati bélflóra természetes részei, a természetes fürdővizek vizsgálatakor pedig úgynevezett fekális szennyezést jelző baktériumként vizsgálják őket. A jelenlétük önmagában nem jelenti azt, hogy minden fürdőző megbetegszik, a határérték feletti koncentráció azonban egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért ilyenkor fürdési tilalmat rendelhetnek el.

Az Enterococcusok egyes esetekben húgyúti fertőzéseket, sebfertőzéseket vagy más megbetegedéseket okozhatnak, különösen a legyengült immunrendszerű embereknél. A strandok újranyitásáról az újabb vízminták laboratóriumi eredménye alapján születhet döntés. A fürdőzőknek addig is érdemes betartaniuk a tiltást, amíg a hatósági vagy laboratóriumi vizsgálatok alapján ismét engedélyezik a fürdést.