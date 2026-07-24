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Évezredekig rejtőztek a Tisza mélyén: most egymás után kerülnek elő az elképesztő leletek + Fotók

HelloVidék
2026. július 24. 17:15

A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt korábban rejtőző csontok kerültek felszínre a Közép-Tisza vidékén. A sötét színű, robusztus ősmaradványokat egy biológus és természetfotós fedezte fel, majd múzeumi szakemberek bevonásával további leleteket is találtak. A pontos fajmeghatározás még hátravan, de akár őstulok maradványai is lehetnek közöttük.

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Rendkívüli ősmaradványokra bukkantak a Tisza partján a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt – számolt be a felfedezésről a Karcag Televízió Facebook-oldala. A bejegyzés szerint a folyó visszahúzódó vize korábban rejtve maradt csontokat hozott felszínre a Közép-Tisza vidékén. A leleteket Jakab Gusztáv biológus, természetfotós, az ELTE oktatója találta meg, miközben a térség környezeti változásait és az alacsony vízállást dokumentálta.

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A szakember felismerte a csontok lehetséges paleontológiai jelentőségét, ezért összegyűjtötte és a Tiszazugi Földrajzi Múzeumba szállította azokat. A múzeum szakembereivel később visszatértek a helyszínre, ahol további ősmaradványokat is találtak.

A leletek között hosszúcsontokat, lábtőcsontokat és csigolyákat, illetve csigolyanyúlványokat is azonosítottak. A csontok sötét elszíneződése és robusztus felépítése alapján felmerült, hogy akár a legutóbbi jégkorszak idején élt állatok maradványairól lehet szó.

A Karcag Televízió beszámolója szerint a csontok között feltételezhetően őstulok, vagyis Bos primigenius maradványai is lehetnek. A leletek pontos korát és fajhoz tartozását azonban csak további szakértői vizsgálatok után lehet meghatározni. A csontok mérete miatt az sem zárható ki, hogy a későbbi vizsgálatok során más, nagyobb testű állatok maradványaira is fény derül.

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A mai szarvasmarha őse is lehet közöttük

Az őstulok a mai háziasított szarvasmarha vadon élő őse volt. A Kárpát-medencében évezredeken át jelen volt, és a neolitikumban az emberek vadásztak is rá. A faj Európában egészen a történelmi időkig fennmaradt, az utolsó ismert példány pedig a 17. században pusztult el Lengyelországban. A most előkerült csontok feldolgozása még folyamatban van. A múzeumi szakemberek először dokumentálják és nyilvántartásba veszik a leleteket, majd szakértők bevonásával vizsgálják meg azokat. Ennek során derülhet ki, pontosan milyen állatoktól származnak, és mikor kerülhettek a Tisza környezetébe.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum gyűjteményében már több mint 300 ősmaradvány található. A kollekcióban többek között mamut, óriásszarvas, barlangi oroszlán és gyapjas orrszarvú maradványai is vannak. A Tisza alacsony vízállása idején időről időre újabb leletek kerülnek elő a folyó partján. A mostani felfedezés is jól mutatja, hogy a folyó medrének és partvonalának változásai olyan maradványokat is felszínre hozhatnak, amelyek évezredeken át rejtve maradtak.
Címlapkép: Getty Images
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