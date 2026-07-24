A kora reggeli órákban hatalmas tűz ütött ki Szentistván határában, ahol több ezer bála gyulladt ki.
Évezredekig rejtőztek a Tisza mélyén: most egymás után kerülnek elő az elképesztő leletek + Fotók
A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt korábban rejtőző csontok kerültek felszínre a Közép-Tisza vidékén. A sötét színű, robusztus ősmaradványokat egy biológus és természetfotós fedezte fel, majd múzeumi szakemberek bevonásával további leleteket is találtak. A pontos fajmeghatározás még hátravan, de akár őstulok maradványai is lehetnek közöttük.
Rendkívüli ősmaradványokra bukkantak a Tisza partján a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt – számolt be a felfedezésről a Karcag Televízió Facebook-oldala. A bejegyzés szerint a folyó visszahúzódó vize korábban rejtve maradt csontokat hozott felszínre a Közép-Tisza vidékén. A leleteket Jakab Gusztáv biológus, természetfotós, az ELTE oktatója találta meg, miközben a térség környezeti változásait és az alacsony vízállást dokumentálta.
A szakember felismerte a csontok lehetséges paleontológiai jelentőségét, ezért összegyűjtötte és a Tiszazugi Földrajzi Múzeumba szállította azokat. A múzeum szakembereivel később visszatértek a helyszínre, ahol további ősmaradványokat is találtak.
A leletek között hosszúcsontokat, lábtőcsontokat és csigolyákat, illetve csigolyanyúlványokat is azonosítottak. A csontok sötét elszíneződése és robusztus felépítése alapján felmerült, hogy akár a legutóbbi jégkorszak idején élt állatok maradványairól lehet szó.
A Karcag Televízió beszámolója szerint a csontok között feltételezhetően őstulok, vagyis Bos primigenius maradványai is lehetnek. A leletek pontos korát és fajhoz tartozását azonban csak további szakértői vizsgálatok után lehet meghatározni. A csontok mérete miatt az sem zárható ki, hogy a későbbi vizsgálatok során más, nagyobb testű állatok maradványaira is fény derül.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A mai szarvasmarha őse is lehet közöttük
Az őstulok a mai háziasított szarvasmarha vadon élő őse volt. A Kárpát-medencében évezredeken át jelen volt, és a neolitikumban az emberek vadásztak is rá. A faj Európában egészen a történelmi időkig fennmaradt, az utolsó ismert példány pedig a 17. században pusztult el Lengyelországban. A most előkerült csontok feldolgozása még folyamatban van. A múzeumi szakemberek először dokumentálják és nyilvántartásba veszik a leleteket, majd szakértők bevonásával vizsgálják meg azokat. Ennek során derülhet ki, pontosan milyen állatoktól származnak, és mikor kerülhettek a Tisza környezetébe.
A Tiszazugi Földrajzi Múzeum gyűjteményében már több mint 300 ősmaradvány található. A kollekcióban többek között mamut, óriásszarvas, barlangi oroszlán és gyapjas orrszarvú maradványai is vannak. A Tisza alacsony vízállása idején időről időre újabb leletek kerülnek elő a folyó partján. A mostani felfedezés is jól mutatja, hogy a folyó medrének és partvonalának változásai olyan maradványokat is felszínre hozhatnak, amelyek évezredeken át rejtve maradtak.
Egyelőre még semmi sem biztos, de ha minden a tervek szerint alakul, több, egyenként mintegy 7 megawattos szélturbina jelenhet meg Sorkifalud külterületén.
Rendkívüli! Önvezető autók jelennek meg a magyar utakon: most jelentették be, hol találkozhatunk velük
Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két, önvezetési képességekkel rendelkező tesztjármű indul el, de nem emberi felügyelet nélkül közlekednek majd.
Lehúzza a rolót? Eladó Miskolc legendás szállodája: 41 szoba és konferenciaterem jár a milliárdos üzlethez + Videó
Nem mindennap kerül piacra egy több mint 130 éves, ma is működő szálloda, ráadásul Miskolc történelmi belvárosának kellős közepén.
Középkori forgatag költözik Szegedre: lovagi viadalok, fegyverbemutatók és tűzpárbaj is várja a családokat.
Új trópusi látványosság nyílt a Balatonnál: több száz színpompás különlegesség repked szabadon – árak, nyitvatartás
Nincs programod, ha esik az eső, és lőttek a strandolásnak? Extra látványosság nyílt a Balatonnál: több száz színpompás különlegesség repked szabadon.
Hatalmas termálfürdővel csábítanák a magyarokat: 40 millió eurós gigaberuházás készül a Makói Hagymatikum közelében
Új termálfürdővel csábítanák el a magyarokat: 40 millió eurós gigaberuházás készül a Makói Hagymatikum közelében.
Unod a banánt, valami szokatlan esti programra vágysz? Július 25-én a strandolás után sem kell hazamenni: pálinka, retró slágerek, aquafitness, tűzzsonglőrök és lézershow-k várnak.
18 millió forintból hozták rendbe az elhagyatott épületeket: ilyen különleges erdei szálláshely lett belőle + fotók
Oroszlány és Gánt között, az Országos Kéktúra útvonalán 49 ágyas erdei ifjúsági szállást és nomád táborhelyet adott át a Vérteserdő Zrt. Mindszentpusztán.
Meglepő következménye van a Tisza rendkívül alacsony vízállásának: átmenetileg megtiltották a hamvak vízbe szórását Szolnok belterületi Tisza-szakaszán és a Tisza-tó teljes területén.
Az üzemeltető szerint a szerződés alapján még három évig működhettek volna, a terület fejlesztésére pedig saját forrásból több mint 25 millió forintot fordítottak.
Lebontanák a balatoni retro vasútállomást: tiltakoznak a helyiek, szerintük menthető lenne az épület
A balatonakarattyai civilek nem támogatják a vasútállomás jelenlegi épületének elbontását.
Négy évvel azután, hogy egyszer már teljesen kiszáradt, ismét szinte eltűnt a víz a Baranya megyei Bicsérdi horgásztóból.
A 37 szobás szálloda kikiáltási ára 84,5 millió forint, vagyis egy nagyobb budapesti panellakás áráért akár egy komplett erdei hotelt is megszerezhet az új tulajdonos.
A kánikula miatt elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált a Sió-csatorna Siófok belterületén található, mintegy két kilométeres szakaszán tározott víz.
Megszólalt a polgármester, ezért kerülhet veszélybe sokak kedvenc balatoni strandja: kemény, ami kiderült + Fotók
Nem szűnik meg a kutyás strand Keszthelyen – állítja a polgármester, aki a HelloVidéknek küldött válaszában a jelenlegi üzemeltető szerződését és működését is élesen bírálta.
Zenétől lesz hangos a Balaton közeli nagyváros: több mint 20 külföldi fellépő érkezik az ingyenes fesztiválra
Július 23. és 25. között ismét zenészek lepik el Veszprém belvárosát. A 2026-os Veszprémi Utcazene Fesztiválon több mint húsz külföldi előadó és zenekar, valamint 15...
Veszélybe került a Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand jövője: az üzemeltetők szerint az önkormányzat felbontaná a még közel három évig érvényes bérleti szerződésüket.
Több mint egymilliárd forintos turisztikai fejlesztés indul Lillafüreden: megújulnak a Hámori-tó körüli turistautak, új sétányok épülnek, és egy különleges, részben a víz fölé benyúló panorámasétányról...