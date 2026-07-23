Új trópusi látványosság nyílt a Balatonnál: több száz színpompás különlegesség repked szabadon – árak, nyitvatartás

Nincs programod, ha esik az eső, és lőttek a strandolásnak? Egészen különleges családi programmal bővült a balatoni kínálat: Balatonlellén megnyílt a Lellepke Trópusi Pillangóliget, ahol több száz egzotikus lepke között sétálhatunk. Nem kell meglepődni, ha egy pillangó egyszer csak a vállunkon vagy a kezünkön pihen meg. A látványosság minden nap 9:30 és 17:30 között látogatható, a friss jegyárakat pedig rögtön mutatjuk.

Új, különleges látványosság várja a turistákat és a családokat a Balatonnál. A Balatonlellén található Lellepke Trópusi Pillangóligetben több száz szabadon repülő, színpompás trópusi lepke között lehet sétálni, miközben a látogatók egy valódi trópusi környezetbe csöppennek. A pillangóliget néhány hete nyitotta meg kapuit a Rákóczi út 289. szám alatt, és a balatoni nyaralás egyik különleges programja lehet azoknak, akik a strandolás mellett más élményre is vágynak.

A látványosság egyik legkülönlegesebb része, hogy a lepkék nem üvegfalak mögött, hanem szabadon repkednek a látogatók körül. Így az sem szokatlan, ha egy-egy példány megpihen valaki kezén vagy vállán. A pillangóligetben mintegy 25 különleges, egzotikus lepkefaj látható, köztük olyan nagy termetű fajok is, amelyek szárnyfesztávolsága elérheti a 15–20 centimétert. A lepkebábok folyamatosan érkeznek, így a bemutatott fajok köre időről időre változik.

Kaméleonok és más különleges látnivalók is várják a vendégeket

A pillangóligetben nemcsak lepkéket lehet látni: kaméleonok is helyet kaptak a trópusi kertben, tovább fokozva az egzotikus hangulatot. A látogatók természetesen fotózhatnak is, a lepkék védelme érdekében azonban vakut nem szabad használni.

A családokra is gondoltak: a helyszínen kreatív foglalkoztató, felfedezősarok és mikroszkópok várják a gyerekeket. A kis látogatók így közelebbről is megismerhetik a lepkék világát, miközben a természetvédelemhez kapcsolódó programok játékos formában mutatják be ezeket a különleges élőlényeket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Lellepke Trópusi Pillangóliget esős időben is látogatható, a helyszín pedig akadálymentesen bejárható. A lepkék nyugalma és védelme érdekében a Pillangóházban egyszerre legfeljebb 15 látogató tartózkodhat.

A látványosság minden nap 9:30 és 17:30 között várja a vendégeket. A hivatalos tájékoztatás szerint a felnőtt belépő 2990 forint, a gyermekek, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők számára pedig 2490 forintba kerül. A családi jegyek 8900 forinttól érhetők el, a három év alatti gyermekek számára pedig ingyenes a belépés.