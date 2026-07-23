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Egy gyönyörű makró természetfotó, amely egy a földön pihenő pillangót örökít meg. A lágyan elmosódott háttérben egy másik pillangó repülés közben látható, ami dinamikus természeti jelenetet teremt. A felvétel Thaiföldön, a Kaen
HelloVidék

Új trópusi látványosság nyílt a Balatonnál: több száz színpompás különlegesség repked szabadon – árak, nyitvatartás

HelloVidék
2026. július 23. 15:15

Nincs programod, ha esik az eső, és lőttek a strandolásnak? Egészen különleges családi programmal bővült a balatoni kínálat: Balatonlellén megnyílt a Lellepke Trópusi Pillangóliget, ahol több száz egzotikus lepke között sétálhatunk. Nem kell meglepődni, ha egy pillangó egyszer csak a vállunkon vagy a kezünkön pihen meg. A látványosság minden nap 9:30 és 17:30 között látogatható, a friss jegyárakat pedig rögtön mutatjuk.

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Új, különleges látványosság várja a turistákat és a családokat a Balatonnál. A Balatonlellén található Lellepke Trópusi Pillangóligetben több száz szabadon repülő, színpompás trópusi lepke között lehet sétálni, miközben a látogatók egy valódi trópusi környezetbe csöppennek. A pillangóliget néhány hete nyitotta meg kapuit a Rákóczi út 289. szám alatt, és a balatoni nyaralás egyik különleges programja lehet azoknak, akik a strandolás mellett más élményre is vágynak.

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A látványosság egyik legkülönlegesebb része, hogy a lepkék nem üvegfalak mögött, hanem szabadon repkednek a látogatók körül. Így az sem szokatlan, ha egy-egy példány megpihen valaki kezén vagy vállán. A pillangóligetben mintegy 25 különleges, egzotikus lepkefaj látható, köztük olyan nagy termetű fajok is, amelyek szárnyfesztávolsága elérheti a 15–20 centimétert. A lepkebábok folyamatosan érkeznek, így a bemutatott fajok köre időről időre változik.

Kaméleonok és más különleges látnivalók is várják a vendégeket

A pillangóligetben nemcsak lepkéket lehet látni: kaméleonok is helyet kaptak a trópusi kertben, tovább fokozva az egzotikus hangulatot. A látogatók természetesen fotózhatnak is, a lepkék védelme érdekében azonban vakut nem szabad használni.

A családokra is gondoltak: a helyszínen kreatív foglalkoztató, felfedezősarok és mikroszkópok várják a gyerekeket. A kis látogatók így közelebbről is megismerhetik a lepkék világát, miközben a természetvédelemhez kapcsolódó programok játékos formában mutatják be ezeket a különleges élőlényeket.

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A Lellepke Trópusi Pillangóliget esős időben is látogatható, a helyszín pedig akadálymentesen bejárható. A lepkék nyugalma és védelme érdekében a Pillangóházban egyszerre legfeljebb 15 látogató tartózkodhat.

A látványosság minden nap 9:30 és 17:30 között várja a vendégeket. A hivatalos tájékoztatás szerint a felnőtt belépő 2990 forint, a gyermekek, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők számára pedig 2490 forintba kerül. A családi jegyek 8900 forinttól érhetők el, a három év alatti gyermekek számára pedig ingyenes a belépés.
Címlapkép: Getty Images
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