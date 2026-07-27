Rejtélyes fertőzés terjed a Balatonban: tömegével fognak ilyen halakat a horgászok, de hazavinni már nem merik

Egyre gyakrabban találkozhatnak a horgászok fekete foltokkal borított sügérekkel a Balatonban. A jelenséget egy parazita okozza, amelynek előfordulása különösen a tó keleti medencéjében vált gyakorivá az elmúlt években. A hazai kutatók szerint a háttérben a Balaton sajátos környezeti adottságai és a klímaváltozás miatt bekövetkező ökológiai változások is állhatnak.

A Balatonban az utóbbi években egyre gyakrabban figyelhető meg a sügér (Perca fluviatilis) fekete folt betegsége (Black Spot Disease, BSD), amelyet az Apophallus cf. lari métely lárvái okoznak. Bár a fertőzés jelenlegi ismereteink szerint nem okoz tömeges pusztulást, látványos megjelenése jelentősen befolyásolja e faj horgászati hasznosítását – közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók 14 balatoni sügérpopulációt vizsgáltak, és jelentős különbségeket találtak a tó egyes részei között. Míg a keleti medencében gyakori a fertőzés, a Balaton nyugati részén ritka, vagy teljesen hiányzik.

A több száz horgász megfigyeléseit összegző kérdőíves felmérés szerint a fekete folt betegség már korábban is jelen volt a tóban, tömegesebb megjelenése azonban főként 2015 után vált jellemzővé. A fertőzés kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. A parazita életciklusához csigákra és halevő madarakra is szükség van, ezért ezek eloszlása, illetve a Balaton keleti és nyugati része közötti környezeti különbségek is befolyásolhatják, hogy hol mennyire terjed a betegség.

A klímaváltozás is közrejátszhat

A kutatók szerint a jelenség gyakoribbá válásában az enyhébb telek és a jégborítás időtartamának jelentős csökkenése is szerepet játszhat. A rövidebb ideig tartó jégborítás kedvezhet annak, hogy a halevő madarak nagyobb számban teleljenek át a Balaton térségében, illetve hosszabb ideig maradjanak a tónál. Ez pedig a parazita életciklusának szempontjából is fontos lehet.

A fekete foltos sügérek megjelenése a horgászok viselkedésére is hatással van. A felmérés szerint a sügérhorgászok 92 százaléka egy fertőzött hal kifogása után sem hagy fel a horgászattal. A halat azonban már jóval kevésbé szívesen viszik haza: a válaszadók 82 százaléka nem tartja meg a fertőzött sügért. Vagyis a fekete foltok elsősorban a hal fogyasztási megítélését rontják, miközben a horgászati értékét alapvetően nem csökkentik. A kutatók szerint a fekete folt betegség ezért nem elsősorban halgazdálkodási probléma. Inkább olyan ökológiai jelenség, amely jól mutatja, hogyan kapcsolódnak össze a környezeti változások, a paraziták életciklusa és az emberi észlelés.

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Végezetül, a kutatás arra is rámutatott, hogy a horgászok megfigyelései fontos kiegészítői lehetnek a tudományos vizsgálatoknak. A több száz horgász tapasztalatai segíthetnek abban, hogy a kutatók pontosabban kövessék a Balaton ökológiai változásait.