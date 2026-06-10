2026. június 10. szerda Margit, Gréta
25 °C Budapest
MEX
Mexikó Dél-Afrika
RSA
 Csütörtök 21:00
A csoport
KOR
Dél-Korea Csehország
CZE
 Péntek 04:00
A csoport
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kukorékolással indul a nap ebben a vidéki oviban: saját mini tanyát kaptak a gyerekek + Videó
HelloVidék

Kukorékolással indul a nap ebben a vidéki oviban: saját mini tanyát kaptak a gyerekek + Videó

HelloVidék
2026. június 10. 16:15

A Decsi Tesz-Vesz Óvoda udvara mostanra egy apró falusi portává változott: a gyerekeket reggelente kapirgáló tyúkok és igazi tanyasi hangulat fogadja. A különleges kezdeményezés nemcsak élményt ad, hanem játékos formában tanítja is a kicsiket arra, mit jelent felelősséget vállalni és gondoskodni az állatokról.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nem mindennapi lakókkal gazdagodott a decsi Tesz-Vesz Óvoda, megnyitott ugyanis a Tesz-Vesz Tanya, ahová be is költöztek az ovi legújabb, tollas kedvencei: Gerzson, a délceg kakas, valamint három hűséges tyúktársa, Aranka, Rozi és Sári- írta a Teol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sárközi település óvodája régóta nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre és a természetközeli tapasztalatszerzésre. Az intézmény korábban is több olyan programot szervezett, amelyek a fenntarthatóságot, az állatok iránti felelősséget és a hagyományos vidéki élet értékeit mutatták meg a legkisebbeknek.

Nem csak nézegetni lehet őket

A tyúkok érkezésével az ovisok első kézből tapasztalhatják meg, hogyan működik egy háztáji gazdaság. Részt vehetnek az etetésben, megfigyelhetik az állatok viselkedését, és megtanulhatják, milyen feladatokkal jár az élőlények gondozása.

A pedagógusok szerint az ilyen élmények sokkal maradandóbbak, mint a tankönyvekből megszerezhető ismeretek. A gyerekek játékosan tanulják meg, honnan kerül az élelmiszer az asztalra, miközben fejlődik az empátiájuk és a felelősségtudatuk is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Egyre fontosabb a természetközeli nevelés

Az utóbbi években országszerte egyre több óvoda és iskola indít hasonló programokat. A szakemberek szerint a városi környezetben felnövő gyerekek közül sokan már alig találkoznak haszonállatokkal, ezért különösen fontos, hogy megismerjék a vidéki élet mindennapjait.

A decsi intézmény egyébként négy óvodai és egy mini bölcsődei csoporttal működik, és hosszú ideje kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelésre, a hagyományőrzésre és a közösségi programokra.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #óvoda #falu #vidék #fenntarthatóság #tolna megye #természet #állattartás #hellovidék #hagyományőrzés #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:31
17:15
17:02
16:50
16:43
Pénzcentrum
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 10. szerda
Margit, Gréta
24. hét
Június 10.
A kézművesség világnapja
Június 10.
A magyar ügyészség napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
2
5 napja
Itt a mesterterv, így mentenék meg a Velencei-tavat: azonnal indulnak a munkálatok
3
1 hete
Visszatért a Festetics-család Keszthelyre: különleges nap lett ez a kis örökös életében is + Fotó
4
5 napja
Nem találnak elég munkaerőt: elérhető szolgálati lakásokkal csábítana a gyönyörű Balaton-parti város
5
2 hete
Világraszóló magyar siker: a legnevesebb brit utazási magazin is rajong ezért a két hazai úti célért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jövedelem igazolás
olyan igazolás, mely a kártyát igénylő munkáltatójától származik jövedelmére vonatkozóan. Vállalkozónál az APEH látja el ezt a teendőn, nyugdíjasnál elegendő a saját nyugdíjszelvényt bemutatni, diáknál pedig az ösztöndíjra szóló igazolást.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 16:20
Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, itt viszik augusztusban és ősszel a lomokat
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 16:01
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
Agrárszektor  |  2026. június 10. 17:26
Nem akármi történik a magyar vadászokkal: súlyos dologra derült fény