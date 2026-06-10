Kukorékolással indul a nap ebben a vidéki oviban: saját mini tanyát kaptak a gyerekek + Videó

A Decsi Tesz-Vesz Óvoda udvara mostanra egy apró falusi portává változott: a gyerekeket reggelente kapirgáló tyúkok és igazi tanyasi hangulat fogadja. A különleges kezdeményezés nemcsak élményt ad, hanem játékos formában tanítja is a kicsiket arra, mit jelent felelősséget vállalni és gondoskodni az állatokról.

Nem mindennapi lakókkal gazdagodott a decsi Tesz-Vesz Óvoda, megnyitott ugyanis a Tesz-Vesz Tanya, ahová be is költöztek az ovi legújabb, tollas kedvencei: Gerzson, a délceg kakas, valamint három hűséges tyúktársa, Aranka, Rozi és Sári- írta a Teol.hu.

A sárközi település óvodája régóta nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre és a természetközeli tapasztalatszerzésre. Az intézmény korábban is több olyan programot szervezett, amelyek a fenntarthatóságot, az állatok iránti felelősséget és a hagyományos vidéki élet értékeit mutatták meg a legkisebbeknek.

Nem csak nézegetni lehet őket

A tyúkok érkezésével az ovisok első kézből tapasztalhatják meg, hogyan működik egy háztáji gazdaság. Részt vehetnek az etetésben, megfigyelhetik az állatok viselkedését, és megtanulhatják, milyen feladatokkal jár az élőlények gondozása.

A pedagógusok szerint az ilyen élmények sokkal maradandóbbak, mint a tankönyvekből megszerezhető ismeretek. A gyerekek játékosan tanulják meg, honnan kerül az élelmiszer az asztalra, miközben fejlődik az empátiájuk és a felelősségtudatuk is.

Egyre fontosabb a természetközeli nevelés

Az utóbbi években országszerte egyre több óvoda és iskola indít hasonló programokat. A szakemberek szerint a városi környezetben felnövő gyerekek közül sokan már alig találkoznak haszonállatokkal, ezért különösen fontos, hogy megismerjék a vidéki élet mindennapjait.

A decsi intézmény egyébként négy óvodai és egy mini bölcsődei csoporttal működik, és hosszú ideje kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelésre, a hagyományőrzésre és a közösségi programokra.