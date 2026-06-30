Nem várt óriás akadt horogra a népszerű hazai víztározónál: igazi ritkaságot emeltek ki a vízből

Nem mindennapi fogással gazdagodott a Maconkai-víztározó rekordlistája: egy 2,75 kilogrammos, 45 centiméter hosszú compót sikerült kifogni a tó gáti szakaszán. A különleges hal a faj szerinti rekordlista negyedik helyére került.

A Bátonyterenye–Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület (BSHE) tájékoztatása szerint a halat június 25-én reggel 7:38-kor fogta ki ifj. Novák György, aki bojlit használt csalinak. A 2,75 kilogrammos compó ugyan nem döntötte meg a tórekordot, de így is a Maconkai-víztározó történetének egyik legnagyobb példánya. A faj helyi rekordját továbbra is egy 3,04 kilogrammos, 50 centiméteres compó tartja, amelyet még 2014-ben fogtak ki. Az abszolút tórekorder halszeletre akadt horogra csónakos horgászat során.

Az országos rekord ennél is nagyobb: azt 2024 júniusában állították fel a Ráckevei–Soroksári-Dunán (RSD), Makád térségében, ahol egy 3,6 kilogrammos compót sikerült kifogni.

A compó a hazai horgászok körében különleges halfajnak számít. Sokan doktorhalként vagy cigányhalként is ismerik. A doktorhal elnevezés egy régi népi megfigyelésből ered: a hiedelem szerint a compó vastag nyálkarétege gyógyító hatású, ezért a sérült halak gyakran hozzá dörgölőztek, hogy elősegítsék sebeik gyógyulását.

Forrás: Maconkai-víztározó és tórendszere Facebook-oldala

