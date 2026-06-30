2026. június 30. kedd Pál
41 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
GER
Németország 1 1 Paraguay
PAR
 Vége
32-es főtábla
NED
Hollandia 1 1 Marokkó
MAR
 Vége
32-es főtábla
CIV
Elefántcsontpart Norvégia
NOR
 Ma 19:00
32-es főtábla
FRA
Franciaország Svédország
SWE
 Ma 23:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nem várt óriás akadt horogra a népszerű hazai víztározónál: igazi ritkaságot emeltek ki a vízből
HelloVidék

Nem várt óriás akadt horogra a népszerű hazai víztározónál: igazi ritkaságot emeltek ki a vízből

HelloVidék
2026. június 30. 11:16

Nem mindennapi fogással gazdagodott a Maconkai-víztározó rekordlistája: egy 2,75 kilogrammos, 45 centiméter hosszú compót sikerült kifogni a tó gáti szakaszán. A különleges hal a faj szerinti rekordlista negyedik helyére került.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Bátonyterenye–Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület (BSHE) tájékoztatása szerint a halat június 25-én reggel 7:38-kor fogta ki ifj. Novák György, aki bojlit használt csalinak. A 2,75 kilogrammos compó ugyan nem döntötte meg a tórekordot, de így is a Maconkai-víztározó történetének egyik legnagyobb példánya. A faj helyi rekordját továbbra is egy 3,04 kilogrammos, 50 centiméteres compó tartja, amelyet még 2014-ben fogtak ki. Az abszolút tórekorder halszeletre akadt horogra csónakos horgászat során.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az országos rekord ennél is nagyobb: azt 2024 júniusában állították fel a Ráckevei–Soroksári-Dunán (RSD), Makád térségében, ahol egy 3,6 kilogrammos compót sikerült kifogni.

A compó a hazai horgászok körében különleges halfajnak számít. Sokan doktorhalként vagy cigányhalként is ismerik. A doktorhal elnevezés egy régi népi megfigyelésből ered: a hiedelem szerint a compó vastag nyálkarétege gyógyító hatású, ezért a sérült halak gyakran hozzá dörgölőztek, hogy elősegítsék sebeik gyógyulását.

Forrás: FacebookForrás: Maconkai-víztározó és tórendszere Facebook-oldala
 
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #sport #horgászat #belföld #szabadidő #hal #rekord #horgász #tó #hellovidék #horgásztó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:47
11:30
11:16
11:06
Pénzcentrum
A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
Így trükköznek a hotelek az árakkal: ezért fizetsz többet ugyanazért a szállodai szobáért, ha rosszkor foglalsz
Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben
Alakul a munkából a temetőbe program: elkeserítő rangsor legvégére került Magyarország
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 30. kedd
Pál
27. hét
Június 30.
A magyar szabadság napja
Június 30.
Aszteroida világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balatonnál: éleződik a vita a 99 lakásos projekt körül
2
2 hete
Százéves pajta mélyén készül az Őrség legnagyobb kincse: megmutatjuk a zöld arany titkát + Videó
3
3 hete
Erre sok balatoni strandoló felkapja a fejét: megújult az egyik legszebb északi parti strand
4
3 hete
Végleg bezárhat a hazai művészvilág ikonikus vidéki menedéke: egy országos érték sorsa a tét
5
2 hete
Ijesztő külsejű rovar jelenhet meg egyre több magyar kertben: ezt nem árt tudni róla
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bróker
Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 30. 11:47
Összeomolhat a törékeny béke: Trump lépése után újra elszabadulhat az olajár?
Pénzcentrum  |  2026. június 30. 11:30
Ezt a hibát rengeteg kertesház-tulaj elköveti nyáron: repülhet a gigabírság, ha így engedik tele a medencét, vagy ide folyatják a vizet
Agrárszektor  |  2026. június 30. 11:31
Rengeteg külföldi termék érkezik Magyarországra: mégis, mi folyik itt?