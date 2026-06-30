Esti libegőzés országszerte: 3+1 helyszínen éjszakába nyúlik majd a panorámaélmény

Július 11-én újra életre kelnek a hazai libegők, de ezúttal nem nappali fényben: a XI. Libegők Éjszakáján négy helyszínen is meghosszabbított nyitvatartással, naplementés és esti panorámával várják a kirándulókat. A budapesti, lillafüredi, sástói és sátoraljaújhelyi libegők ilyenkor egészen más arcukat mutatják, mint a megszokott túranapokon.

Ismét különleges esti programmal várják július 11-én a kirándulókat: jön a XI. Libegők Éjszakája, amikor több hazai libegő is sötétedés után, meghosszabbított nyitvatartással üzemel. A szervezett programhoz idén négy helyszín csatlakozik, ahol a megszokott nappali élmény helyett a naplemente és az éjszakai panoráma kerül a középpontba - írta a csodalatosmagyarorszag.hu.

A résztvevő helyszínek között ott van a budapesti Zugligeti Libegő, a lillafüredi Libegőpark, a sástói Oxygen Adrenalin Park, valamint a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark. A koncepció egyszerű: ugyanaz az útvonal, csak épp más fényekben – erdők, völgyek és városok esti látképpel.

A program nem újkeletű: az első Libegők Éjszakáját 2018-ban rendezték meg, előzménye pedig a Sípályák Éjszakája volt. Azóta nyári visszatérő eseményként tartják számon.

Négy helyszín, négyféle esti libegőzés

1. Budapest – Zugligeti Libegő

A fővárosi libegő 19:00-tól hajnali 1:00-ig üzemel, az utolsó felszállás a völgyállomáson 00:30-ig lehetséges. A szervezők korlátozott férőhelyet biztosítanak, a jegyeket kizárólag online lehet megvásárolni, a retúrjegy 5000 forint. A hegyállomáson büfé és élőzene is várja az érkezőket.

2. Lillafüred – Libegőpark

Lillafüreden a libegő 10:00 és 22:00 között működik, a nap folyamán családi programok is kísérik az eseményt. Lesz fotófal, játékok, nyeremények és gyerekprogramok is. A jegyeket csak helyszínen lehet venni, többféle kedvezményes tarifával.

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3. Sástó – Oxygen Adrenalin Park

A Mátra libegő és a bobpálya is hosszabb nyitvatartással várja a látogatókat, egészen éjfélig. A jegyvásárlás itt is helyszíni, az utolsó felszállás 23:30-kor indul. A park saját „fitying” fizetőeszközt is használ, amely 1000 forintos egységekben számol.

4. Sátoraljaújhely – Zemplén Kalandpark

A Magas-hegyi libegő 21:00-ig közlekedik, az utolsó indulás 20:00-kor lesz. A jegyek a helyszínen válthatók, felnőtteknek 4000, gyerekeknek és kedvezményes jegyeknél 3500 forint az ár.

A szervezők szerint az esemény lényege nem a külön programok sokasága, hanem az, hogy a libegőzés önmagában kap új hangulatot: a megszokott útvonalak sötétedés után teljesen más arcukat mutatják.