Sokkoló halpusztulás a tihanyi Belső-tóban: a part közelébe sem ajánlott menni

Aggasztó jelenségre figyeltek fel a Tihanyi-félsziget egyik legismertebb természeti területén: tömeges halpusztulás kezdődött a Belső-tóban. A szakemberek szerint a jelenséget oxigénhiány okozza, a pusztulás pedig elsősorban egy inváziós halfajt érint. A nemzeti park arra kéri a látogatókat, hogy a kárelhárítás idején ne közelítsék meg a tópartot.

Tömeges halpusztulásról számolt be közösségi oldalán a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. A tájékoztatás szerint a Tihanyban található Belső-tóban oxigénhiányos állapot alakult ki, amelynek következtében nagy mennyiségű hal pusztult el az elmúlt napokban. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a jelenség hátterében elsősorban természetes folyamatok állnak. A sekély, zárt tavakban a melegedő víz, a szerves anyagok bomlása és az időjárási körülmények együttesen jelentős oxigénhiányt idézhetnek elő, ami különösen érzékenyen érinti a halállományt.

A nemzeti park tájékoztatása szerint az elhullott halak döntő többsége ezüstkárász. Ez a faj Magyarországon idegenhonosnak számít, rendkívül alkalmazkodóképes, és számos természetes vízben kiszoríthatja az őshonos halfajokat. A mostani pusztulás ugyanakkor így is jelentős ökológiai eseménynek számít a tó életében.

A területen már megkezdődött az elhullott halak összegyűjtése és elszállítása. A szakemberek a további károk megelőzése érdekében folyamatosan figyelik a víz állapotát és szervezik a szükséges beavatkozásokat.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság arra kérte a kirándulókat és a turistákat, hogy egyelőre ne közelítsék meg a tó partját, és ne zavarják a kárelhárítási munkálatokat. A nagy mennyiségű elpusztult hal ugyanis nemcsak kellemetlen szaghatással járhat, hanem a takarítási munkákat is nehezítheti.

A Tihanyi Belső-tó a Balaton-felvidék egyik különleges természeti értéke. A vulkáni eredetű tó természetvédelmi oltalom alatt áll, és fontos élőhelyet biztosít számos növény- és állatfaj számára.