Jöhet a Férfi40 Magyarországon? Ennyibe kerülne a magyar nyugdíjrendszernek az új kedvezmény

Újra napirendre került a férfiak kedvezményes nyugdíjának bevezetése, miután a Tisza Párt kampányígéretként vállalta a Férfi40 lehetőségének megvizsgálását. A javaslat támogatói szerint a férfiak rövidebb várható élettartama indokolttá teszi a korábbi nyugdíjba vonulást, a szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a rendszer éves szinten akár több százmilliárd forintos többletterhet is jelenthetne. A vita középpontjában az áll, hogy a jelenlegi Nők40 mintájára vagy egy teljesen új, rugalmas nyugdíjrendszer keretében lenne-e érdemes kezelni a kérdést - írta elemzésében Farkas András nyugdíjelemző a Portfolio oldalán.

A Nők40 eredetileg politikai kompromisszumként született meg 2011-ben. A korhatár előtti nyugdíjak megszüntetése, a nyugdíjkorhatár emelése és a nyugdíjrendszer átalakítása jelentős társadalmi ellenállást váltott ki, ezért az akkori kormány a nők számára megteremtette a kedvezményes nyugdíj lehetőségét. Az intézkedés rendkívül népszerűvé vált, napjainkban a nyugdíjba vonuló nők közel fele ezt az utat választja, így az összes új nyugdíjmegállapítás mintegy 30 százalékát teszi ki - írja Farkas András.

A rendszer költsége azonban folyamatosan nő. A szakértői becslések szerint a Nők40 fenntartása 2026-ban már 539 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A konstrukció sajátossága, hogy olyan nőket is nyugdíjba enged, akik egyébként még aktív járulékfizetők lennének. Ez egyszerre csökkenti a nyugdíjkassza bevételeit és növeli a kiadásait.

A Férfi40 támogatói szerint a jelenlegi rendszer igazságtalan. Érvelésük szerint a férfiak átlagosan hosszabb ideig dolgoznak, magasabb kereset után fizetnek járulékot, mégis lényegesen rövidebb ideig élvezhetik a nyugdíjat. A statisztikák szerint a magyar férfiak születéskor várható élettartama 73,8 év, míg a nőké 80,1 év. A 65 éves korukat betöltő férfiak átlagosan még 14,7 évig élnek, a nők esetében ugyanez az érték 18,6 év.

A nyugdíjas társadalom összetétele is jól mutatja ezt a különbséget. A közel kétmillió öregségi nyugdíjasnak csupán 38,4 százaléka férfi. A férfiak körében ezért régóta jelen van az az igény, hogy a rövidebb várható élettartamot valamilyen formában a nyugdíjrendszer is vegye figyelembe.

A szakértő szerint azonban a probléma nem oldható meg egyszerűen a Nők40 lemásolásával. Ha a férfiak is ugyanilyen feltételekkel vehetnének igénybe kedvezményes nyugdíjat, annak éves költsége akár 440 milliárd forintot is elérhetne. Ez a jelenlegi Nők40 kiadásainak több mint 80 százaléka lenne. A terhelés ráadásul ennél is nagyobb lehetne, mivel a férfiak átlagosan magasabb keresettel rendelkeznek, így a megállapított nyugdíjuk összege is magasabb lenne.

A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyarországon már most jelentős többletterhet jelentenek a nyugdíjrendszer speciális elemei. A Nők40 mellett a 13. havi nyugdíj, valamint a tervezett 14. havi nyugdíj együttesen több ezer milliárd forintos pluszkiadást jelenthet a következő években. Egy újabb kedvezmény bevezetése a rendszer hosszú távú fenntarthatóságát is veszélyeztetheti.

A tanulmány szerint a valódi megoldás nem a Férfi40, hanem egy korszerű, rugalmas nyugdíjrendszer kialakítása lehetne. Ennek lényege, hogy mind a férfiak, mind a nők számára lehetővé válna a korhatár előtti nyugdíjba vonulás, ugyanakkor a korábbi nyugdíjazás a nyugdíj összegének csökkentésével járna. Minél korábban vonulna vissza valaki, annál nagyobb lenne a levonás mértéke.

A szakértő szerint egy ilyen rendszer jobban igazodna a modern európai nyugdíjmodellekhez, és kezelni tudná a férfiak rövidebb várható élettartamából fakadó problémákat is anélkül, hogy újabb százmilliárdos terheket rakna a költségvetésre. Egy ilyen reform ugyanakkor várhatóan a Nők40 jelenlegi szabályainak szigorítását is szükségessé tenné.

A vita így nem pusztán arról szól, hogy legyen-e Férfi40, hanem arról is, hogy a magyar nyugdíjrendszer képes-e alkalmazkodni a demográfiai változásokhoz és a fenntarthatósági szempontokhoz. A következő hónapokban eldőlhet, hogy a kérdésből valódi nyugdíjreform lesz-e, vagy a Férfi40 továbbra is csak politikai ígéret marad.

