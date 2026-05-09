Közelkép, korlátozott mélységélességű kép a legelő egy árnyékos részén növekvő csalán (Urtica dioica) csomójáról.
Tömegek irtják ki a kertjükből, holott aranyat ér: ez a mellőzött növény a konyha és a kert titkos fegyvere

2026. május 9. 10:03

A csalán tavasszal az egyik legértékesebb vadnövényünk, mégis sokan csak kellemetlen gyomként tekintenek rá. Pedig a zsenge hajtások tele vannak vitaminokkal és ásványi anyagokkal, ráadásul leves és pesztó is készülhet belőlük. Mutatjuk, miért érdemes most gyűjteni, és azt is, hogyan segítheti a kert egészségét.

Tavasszal újra megjelenik az erdőszéleken, árokpartokon és elhagyott kertekben az egyik leginkább alábecsült gyógynövényünk, a csalán. Sokan ma is csak kellemetlen gyomnövényként gondolnak rá, pedig a zsenge hajtások valóságos vitamin- és ásványianyag-bombák, amelyeket évszázadok óta használnak a népi gyógyászatban és a konyhában is. A fiatal levelekből leves, főzelék, tea vagy akár pesztó is készülhet, miközben a növény a kertben is komoly segítséget jelenthet.

Miért egészséges a csalán?

A nagy csalán (Urtica dioica) rendkívül gazdag nyomelemekben és vitaminokban. Jelentős mennyiségben tartalmaz vasat, kalciumot, magnéziumot, káliumot és szilíciumot, emellett C-vitaminban és A-vitamin-előanyagokban is bővelkedik. A népi gyógyászat régóta használja vértisztítóként, vízhajtóként és általános erősítőként.

A csalántea fogyasztását sokan a tavaszi méregtelenítő kúrák részeként alkalmazzák, de a növény gyulladáscsökkentő hatását is gyakran említik. A magas vastartalom miatt különösen népszerű volt olyan időszakokban, amikor kevés friss zöldség állt rendelkezésre.

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a csalánt mindig tiszta, vegyszermentes helyről gyűjtsük, és lehetőleg a zsenge felső hajtásokat használjuk fel. A leveleket fogyasztás előtt érdemes leforrázni vagy megfőzni, így elveszítik csípős hatásukat.

Régi paraszti étel újra divatban: csalánleves

A csalánleves a régi falusi konyhák egyik klasszikus tavaszi fogása volt, különösen böjti időszakban. Egyszerű, olcsó és tápláló ételnek számított.

Hozzávalók:

  • 2 nagy marék zsenge csalánlevél
  • 1 fej vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 evőkanál zsír vagy vaj
  • 1 evőkanál liszt
  • 1 dl tejföl
  • só, bors
  • opcionálisan főtt tojás

Elkészítés:

A csalánt alapos mosás után forrázzuk le, majd aprítsuk fel. A hagymát zsiradékon dinszteljük meg, adjuk hozzá a fokhagymát és a csalánt, majd öntsük fel körülbelül egy liter vízzel. Készítsünk világos rántást, ezzel sűrítsük be a levest, végül tejföllel habarjuk. Főtt tojással tálalva igazán laktató tavaszi étel.

Modern kedvenc: csalánpesztó

Az utóbbi években a csalán a modern konyhában is újra népszerű lett. A pesztó különösen jó módja annak, hogy a növény friss, zöld íze érvényesüljön.

Hozzávalók:

  • 1 marék leforrázott csalánlevél
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 3-4 evőkanál olívaolaj
  • reszelt parmezán
  • dió vagy napraforgómag
  • só, bors

Elkészítés:

A hozzávalókat turmixgépben krémesre dolgozzuk. Tésztákhoz, pirítósra vagy grillezett zöldségek mellé is kiváló.

Nemcsak az embernek hasznos: a kertben is aranyat ér

A csalán a kertben is fontos szerepet tölthet be. A belőle készített csalánlé vagy csalánáztatás természetes tápanyag-utánpótlóként működik, magas nitrogéntartalma miatt sok kertész használja növényerősítőként. Emellett bizonyos kártevők távoltartásában is segíthet.

A csalán a biodiverzitás szempontjából sem jelentéktelen: több hasznos rovar és lepkefaj tápláléknövénye, így hozzájárulhat a kerti ökoszisztéma egészségéhez. Emiatt egyre több természetközeli kertben már nem kiirtandó gyomként, hanem tudatosan megtartott növényként tekintenek rá.
Címlapkép: Getty Images
