Kolozsvár, 2026. április 12.Szavazók a szavazófülkében az országgyűlési választáson Magyarország kolozsvári főkonzulátusán 2026. április 12-én.MTI/Kiss Gábor
Ezen a 7 magyar településen lesz időközi választás: bejutott a parlamentbe, így távozik a polgármester, és helyi képviselők

2026. május 6. 08:40

Hét hazai településen tartanak időközi önkormányzati választást a közeljövőben, mivel az érintett polgármesterek és helyi képviselők parlamenti mandátumot szereztek - írta a Telex. Egy 2014-es törvény értelmében az országgyűlési és az önkormányzati tisztség összeférhetetlen. A politikusoknak ezért le kell mondaniuk korábbi pozíciójukról, a megüresedett helyek betöltésére pedig 120 napon belül új választást kell kiírni.

A legnagyobb politikai tétje a hajdúböszörményi időközi választásnak lesz. A várost eddig vezető Göröghné Bocskai Éva a Tisza Párt színeiben nyert országgyűlési mandátumot, így távozik a polgármesteri székből. A választáson a Fidesz nemcsak a város vezetését szerezheti vissza, hanem a képviselő-testületben is megerősítheti a pozícióit. A testületben jelenleg a civilek és a kormánypártiak között kiélezettek az erőviszonyok, és egyik oldalnak sincs abszolút többsége.

Hasonlóan fontos lesz a békéscsabai választás is. Itt a szintén tiszás Bodóczi István egyéni parlamenti győzelme miatt üresedik meg egy önkormányzati képviselői hely. A helyi közgyűlés meglehetősen sokszínű, így az erőviszonyok szempontjából meghatározó lesz, hogy melyik politikai erő szerzi meg a lemondott képviselő mandátumát.

Több más településen is a Tisza Párt újdonsült országgyűlési képviselőinek távozása miatt kell az urnákhoz hívni a szavazókat. Ezek a választások azonban kevésbé formálják át a helyi politikát. A Somogy vármegyei Kadarkúton Lőrincz Viktória, a leendő vidék- és területfejlesztési miniszter hagyja ott a helyi testületet kaposvári parlamenti győzelme után. Sárváron Strompová Viktória, Mohácson Rózsahelyi Áron, Mezőtúron pedig Farkas Csongor mond le önkormányzati képviselői pozíciójáról az országgyűlési munka kedvéért. Sárváron és Mohácson az időközi választás érdemben nem fogja befolyásolni a közgyűlés működését, mivel a Fidesz mindkét városban kényelmes többséggel rendelkezik.

A kormánypárti politikusok közül egyedül a makói Czirbus Gábor miatt lesz szükség új választásra. Bár a fideszes képviselő egyéniben vereséget szenvedett a parlamenti választáson, pártja országos listájáról mégis mandátumot szerzett. Emiatt neki is távoznia kell a helyi testületből. Lemondása nem borítja fel a makói erőviszonyokat, a városban továbbra is stabil marad a kormánypárti többség - írja a lap.

Címlapkép: Kiss Gábor, MTI/MTVA
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

