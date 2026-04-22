Mit gondol a vidékről dr. Lőrincz Viktória, a Tisza Párt vidékfejlesztési miniszterjelöltje?
„Nem kirakatpolitika kell” – vallja Lőrincz Viktória, a Tisza Párt frissen kinevezett vidékfejlesztési minisztere. A politikus szerint megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére.
Ahogy nemrég a Pénzcentrum is beszámolt róla, pár órával ezelőtt két újabb nevet is bejelentett Magyar Péter: kiderült, ki vezetheti a Tisza-kormány miniszterelnökségét, illetve ki lehet a vidékfejlesztési tárca élén:„Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kértem fel a megalakuló TISZA-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálintot bízom meg” – hozta a hírt saját Facebook-oldalán.
Ahogy Magyar Péter közölte, a kampány során dr. Lőrincz Viktória, aki Somogy 01-es választókerületében nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot, bebizonyította, hogy „kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse”. Hozzátette: dr. Lőrincz Viktóriával egyetértenek abban, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére.
"Nagyon át tudom érezni az emberek mindennapi problémáit" - dr. Lőrincz Viktória
Kadarkúton él, Kaposváron, jogászként, egy ügyvédi irodában dolgozik – az országgyűlési választások idején ennyit lehetett tudni a Somogy 01-es választókerület jelöltjéről, dr. Lőrincz Viktóriáról. Bár 2024 óta Kaposvár ellenzéki önkormányzati képviselője, eddig kevés nyilvános interjú készült vele. Jelöltállításkor megjelent bemutatkozó anyagaiban kiemelten fontosnak célként fogalmazta meg a vidéki térségek népességmegtartó erejének erősítését. Ennek részeként a kampány során élhetőbb munka- és lakhatási feltételeket, bérlakásprogramokat, tisztességes béreket és erős helyi vállalkozásokat említett, valamint a város és a környező falvak közötti különbségek csökkentését hangsúlyozta.
Egy videójában azt is elmondja, hogy politikai szerepvállalásának egyik meghatározó személyes oka édesapja halála volt. Végigkísérte egy hosszú- kínkeserves úton, ahol maga is megtapasztalhatta az hazai egészségügy súlyos hiányosságait. Ahogy fogalmazott, édesapjával közös álmunk volt egy szabadabb és egy emberségesebb ország, de sajnos ő ezt már nem élhette meg… Elmondása szerint ez erősítette meg benne azt a szándékot, hogy egy jobb országért dolgozzon, amelyet édesapja már nem élhetett meg.
Kaposvári születésű, saját elmondása szerint szegény családból származik, ahonnan a tisztességet és a becsületet hozta útravalóul. Mindig fontosnak tartotta, hogy tudását felelősen használja, ezért különös hangsúlyt helyez a közösségi ügyekre és a helyi problémákra.
A Zselic és Kaposvár környékének társadalmi-gazdasági folyamatait látva az elvándorlást tartja a vidék egyik legnagyobb problémának, amely szerinte a Balaton térségére is jellemző, ahol a munkaerő és a fiatalok elvándorlása folyamatos kihívást jelent.
Álláspontja szerint a gazdaságpolitika jelenleg túlzottan a multinacionális vállalatok támogatására épül, miközben a kis- és középvállalkozások megerősítése elmarad, pedig szerinte ezek nélkül nem tarthatók helyben a fiatalok, és nem erősíthetők a helyi közösségek. Vidékfejlesztési elképzeléseiben hangsúlyozza, hogy „nem kirakatpolitikára, hanem valódi képviseletre” van szükség: helyben működő munkahelyekre, megerősített helyi gazdaságra és működő egészségügyi ellátásra.
Kritikát fogalmaz meg az egészségügyi rendszer állapotáról is, szerinte nem elegendő a külső felújítás, ha közben belül nincs elég orvos, ápoló vagy alapvető ellátási feltétel.
Úgy látja, az uniós források hatékonyabb hazahozatala kulcskérdés lenne, amelyet többek között az egészségügy, a nyugdíjrendszer és a családtámogatások megerősítésére kellene fordítani. Beszél a társadalmi problémák összefüggéseiről is: szerinte a megélhetési nehézségek hozzájárulnak a családi válságokhoz és a válások számának növekedéséhez is.
Saját hátteréről úgy fogalmaz: „egyszerű, szegény családból származom, tudom, milyen kevés pénzből élni, és mit jelent, amikor azt mondják: mindig tudd, honnan jöttél” – ez szerinte meghatározza a politikai gondolkodását is.
