A Budapest és a Balaton közötti M7-es autópálya általában a legzsúfoltabb autópálya, különösen a nyári időszakban.
HelloVidék

Kezdődik a nagy átalakítás az M7-esen: bontják a régi hidat, lezárások jönnek

Pénzcentrum
2026. május 6. 14:34

Átadták az M7-es autópálya Velence térségében épült új gyalogos- és kerékpáros hídját, miközben hamarosan megkezdődik a régi híd bontása is. A munkálatok miatt két hétvégén is jelentős forgalmi korlátozásokra kell számítani, írja a Magyar Építők.

Szerda reggeltől használhatják a gyalogosok és a kerékpárosok az M7-es autópálya Velence térségében megépült új hídját. A fejlesztés részeként a következő lépés a régi híd elbontása lesz.

A bontási munkálatok két hétvégén zajlanak majd: május 9–10-én, illetve május 16–17-én, szombatról vasárnapra virradó éjszakákon. Az első hétvégén teljes pályazár lesz az érintett szakaszon, míg a második alkalommal a Budapest felé vezető oldalt zárják le, a Balaton irányába azonban járható marad az autópálya.

Az új híd különlegessége, hogy hibrid szerkezetű: az ívhidak és a gerendahidak működési elvét ötvözi.
