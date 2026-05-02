Makrofotó a krizotil azbeszt ásvány szálai a gazdakőzetből csipesszel kivett szálakról.
HelloVidék

Nem áll meg Szombathelynél az azbesztbotrány: újabb magyar település jelentett súlyos fenyegetettséget

Pénzcentrum
2026. május 2. 07:15

Szombathely, Bozsok és Kőszeg után Táplánszentkereszt is érintett lehet a Vas vármegyei azbesztügyben. A településen veszélyes zúzottkő kerülhetett a burkolatokba. A helyzet súlyossága miatt a kormány kiemelt nemzeti érdekké nyilvánította a kármentesítést. Emellett átfogó miniszteri vizsgálatot rendeltek el az osztrák bányákból származó szennyezés felmérésére és a felelősök felkutatására.

Ahogy arról a Pénzcentrum helyszíni riportjában is beszámolt, Szombathelyen az elmúlt hetekben az oladi plató ügye és az ott feltárt, rákkeltőnek minősülő azbeszt az egyik legfőbb beszédtéma. Később kiderült: nem állt meg Szombathelynél az ügy: hamarosan 17 másik településről is jelezték az azbesztgyanút

Nemrég pedig Táplánszentkereszt önkormányzata bejelentette, hogy náluk is több helyszínen is felmerült az azbeszttartalmú kőzúzalék jelenléte. A gyanú miatt előzetes vizsgálatot indítottak a Fő utcai csapadékvíz-elvezetőnél, a Rákóczi utcai járdánál, valamint egy belterületi telken is. Az ügyben a Vas Vármegyei Kormányhivataltól várnak további szakmai iránymutatást.

Szakértők szerint a szennyezés elsősorban azokon a forgalmas útszakaszokon jelent egészségügyi kockázatot, ahol a járművek a kőzúzalékot porrá őrlik, és az a levegőbe jut. A ritkábban használt területeken és a parkolókban ez a veszély kevésbé áll fenn. A vizsgálatok lezárultáig az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy az érintett szakaszokon lassan vezessenek, elkerülve a por felverődését. Azoknak, akik a magánterületüket is ellenőriztetnék, a hivatal akkreditált laboratóriumokat ajánlott a figyelmébe.

Botrány: újranyitnák az „aszbesztes” osztrák bányákat, miközben Szombathelyen már durva korlátozások vannak
A botrány eredetileg a Greenpeace szombathelyi mérései nyomán robbant ki. Ezt követően sorra derült fény más, osztrák bányákból vásárló települések érintettségére is. A probléma gyors és hatékony kezelése érdekében a kormány egy friss határozatban mentesítette az azbesztmentesítést az állami beruházások általános szabályai alól, felgyorsítva ezzel a folyamatot.

A kármentesítés, amelynek forrását a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosítja, széles körű kormányzati összefogást igényel. A környezetvédelemért, az egészségügyért és az építésügyért felelős miniszterek feladata a szükséges beavatkozások megtervezése, ütemezése és költségeinek felbecslése. Emellett fel kell mérniük a szennyezés országos kiterjedését a köz- és magánterületeken egyaránt.

A környezetvédelmi tárcának tisztáznia kell a kőzet pontos eredetét, különös tekintettel az ausztriai szállítmányokra, valamint a felelősség kérdését. Eközben a fogyasztóvédelem a piacfelügyelet bevonásával azonosítja az anyagot forgalmazó cégeket és a konkrét felhasználási helyszíneket. A helyreállítási költségek elszámolásáról szóló javaslatot az érintett minisztereknek 2026. október végéig kell kidolgozniuk.
#vizsgálat #egészség #kormány #egészségügy #fogyasztóvédelem #környezetvédelem #minisztérium #környezetszennyezés #szombathely #hellovidék #levegőminőség

