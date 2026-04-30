Betelt a pohár, kitiltották az elektromos rollereket a belvárosból: hamarosan indul a büntetésosztás
Május 1-jétől jelentősen korlátozzák az elektromos rollerek és más hasonló eszközök használatát Kaposvár sétálóövezetében. A döntést a gyalogosok biztonsága és a növekvő számú panaszok indokolták. Az érintett járművekkel csak tolva vagy kézben lehet közlekedni a frekventált területeken. A szabályszegőkre rövid türelmi idő után bírság vár.
Megtiltotta az elektromos roller, valamint több gépi meghajtású sport-, szabadidős és turisztikai eszköz használatát Kaposvár sétálóövezetében május 1-jétől a város közgyűlése csütörtökön. Az elektromos kerékpárok használatát továbbra is engedik.
A képviselő-testület Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester javaslatára 13 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet módosítását. Ennek értelmében az elektromos rollerrel, segway-jel, hoverboarddal, elektromos gördeszkával csak arról leszállva, azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken, erre táblák hívják fel a figyelmet. Kivételt az elektromos kerékpárok jelentenek, azok használatát továbbra is engedik.
Kaposvár sétálóövezetébe tartozik a Fő utcának a Kossuth tértől a Dózsa György utcáig terjedő szakasza, az Ady Endre, a Múzeum, a Megyeháza, a Zárda, a Teleki, az Irányi Dániel, a Noszlopy Gáspár, a Csokonai Vitéz Mihály utca egy szakasza és az Európa park.
A polgármester a rendeletmódosítást a gyalogosok biztonságos közlekedését veszélyeztető közösségellenes magatartások szankcionálásával, a balesetek megelőzésének szükségességével indokolta.
Az érintett eszközök, különösen az elektromos rollerek használatának gyakorisága jelentősen nőtt Kaposváron, ez az elmúlt időszakban egyre több kellemetlenséghez, konfliktushoz, balesethez vezetett a gyalogosforgalomnak kijelölt helyeken, emiatt számos lakossági panasz érkezett - hívta fel a figyelmet az előterjesztésben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Csillag Gábor, a somogyi vármegyeszékhely jegyzője a közgyűlés ülésén megjegyezte, hogy a korlátozás nem vonatkozik az elektromos kerekesszékekre, azok ugyanis gyógyászati segédeszköznek minősülnek. Jelezte egyúttal, hogy a szabályszegőket a rendeletmódosítás hatályba lépésétől számított egy héten belül csak figyelmeztetik, e türelmi idő letelte után megbírságolják.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
