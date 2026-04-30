Budapest, 2023. augusztus 8.Elektromos rolleresek és gyalogosok várnak a szabad jelzésre Budapest belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky úton egy gyalogátkelőhelynél.MTVA/Bizományosi: Róka László
HelloVidék

Betelt a pohár, kitiltották az elektromos rollereket a belvárosból: hamarosan indul a büntetésosztás

Pénzcentrum
2026. április 30. 17:02

Május 1-jétől jelentősen korlátozzák az elektromos rollerek és más hasonló eszközök használatát Kaposvár sétálóövezetében. A döntést a gyalogosok biztonsága és a növekvő számú panaszok indokolták. Az érintett járművekkel csak tolva vagy kézben lehet közlekedni a frekventált területeken. A szabályszegőkre rövid türelmi idő után bírság vár.

Megtiltotta az elektromos roller, valamint több gépi meghajtású sport-, szabadidős és turisztikai eszköz használatát Kaposvár sétálóövezetében május 1-jétől a város közgyűlése csütörtökön. Az elektromos kerékpárok használatát továbbra is engedik.

A képviselő-testület Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester javaslatára 13 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet módosítását. Ennek értelmében az elektromos rollerrel, segway-jel, hoverboarddal, elektromos gördeszkával csak arról leszállva, azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken, erre táblák hívják fel a figyelmet. Kivételt az elektromos kerékpárok jelentenek, azok használatát továbbra is engedik.

Kapcsolódó cikkeink:

Kaposvár sétálóövezetébe tartozik a Fő utcának a Kossuth tértől a Dózsa György utcáig terjedő szakasza, az Ady Endre, a Múzeum, a Megyeháza, a Zárda, a Teleki, az Irányi Dániel, a Noszlopy Gáspár, a Csokonai Vitéz Mihály utca egy szakasza és az Európa park.

A polgármester a rendeletmódosítást a gyalogosok biztonságos közlekedését veszélyeztető közösségellenes magatartások szankcionálásával, a balesetek megelőzésének szükségességével indokolta.

Az érintett eszközök, különösen az elektromos rollerek használatának gyakorisága jelentősen nőtt Kaposváron, ez az elmúlt időszakban egyre több kellemetlenséghez, konfliktushoz, balesethez vezetett a gyalogosforgalomnak kijelölt helyeken, emiatt számos lakossági panasz érkezett - hívta fel a figyelmet az előterjesztésben.

Csillag Gábor, a somogyi vármegyeszékhely jegyzője a közgyűlés ülésén megjegyezte, hogy a korlátozás nem vonatkozik az elektromos kerekesszékekre, azok ugyanis gyógyászati segédeszköznek minősülnek. Jelezte egyúttal, hogy a szabályszegőket a rendeletmódosítás hatályba lépésétől számított egy héten belül csak figyelmeztetik, e türelmi idő letelte után megbírságolják.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
#közlekedés #önkormányzat #bírság #szabály #tilalom #hellovidék #roller #közlekedésbiztonság #kaposvár

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:32
17:02
16:44
16:34
16:13
Pénzcentrum
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 16:13
Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, itt viszik júniusban és júliusban a lomokat
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 16:05
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
Agrárszektor  |  2026. április 30. 16:31
Eltűnt a magyar kertekből ez a szuperzöldség: aranyat ér, mégis alig ültetik
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!