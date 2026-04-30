Betelt a pohár, kitiltották az elektromos rollereket a belvárosból: hamarosan indul a büntetésosztás

Május 1-jétől jelentősen korlátozzák az elektromos rollerek és más hasonló eszközök használatát Kaposvár sétálóövezetében. A döntést a gyalogosok biztonsága és a növekvő számú panaszok indokolták. Az érintett járművekkel csak tolva vagy kézben lehet közlekedni a frekventált területeken. A szabályszegőkre rövid türelmi idő után bírság vár.

Megtiltotta az elektromos roller, valamint több gépi meghajtású sport-, szabadidős és turisztikai eszköz használatát Kaposvár sétálóövezetében május 1-jétől a város közgyűlése csütörtökön. Az elektromos kerékpárok használatát továbbra is engedik.

A képviselő-testület Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester javaslatára 13 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet módosítását. Ennek értelmében az elektromos rollerrel, segway-jel, hoverboarddal, elektromos gördeszkával csak arról leszállva, azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken, erre táblák hívják fel a figyelmet. Kivételt az elektromos kerékpárok jelentenek, azok használatát továbbra is engedik.

Kaposvár sétálóövezetébe tartozik a Fő utcának a Kossuth tértől a Dózsa György utcáig terjedő szakasza, az Ady Endre, a Múzeum, a Megyeháza, a Zárda, a Teleki, az Irányi Dániel, a Noszlopy Gáspár, a Csokonai Vitéz Mihály utca egy szakasza és az Európa park.

A polgármester a rendeletmódosítást a gyalogosok biztonságos közlekedését veszélyeztető közösségellenes magatartások szankcionálásával, a balesetek megelőzésének szükségességével indokolta.

Az érintett eszközök, különösen az elektromos rollerek használatának gyakorisága jelentősen nőtt Kaposváron, ez az elmúlt időszakban egyre több kellemetlenséghez, konfliktushoz, balesethez vezetett a gyalogosforgalomnak kijelölt helyeken, emiatt számos lakossági panasz érkezett - hívta fel a figyelmet az előterjesztésben.

Csillag Gábor, a somogyi vármegyeszékhely jegyzője a közgyűlés ülésén megjegyezte, hogy a korlátozás nem vonatkozik az elektromos kerekesszékekre, azok ugyanis gyógyászati segédeszköznek minősülnek. Jelezte egyúttal, hogy a szabályszegőket a rendeletmódosítás hatályba lépésétől számított egy héten belül csak figyelmeztetik, e türelmi idő letelte után megbírságolják.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA