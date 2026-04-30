2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szigliget, Magyarország - 2021. augusztus 11: Szigligeti Várvidék Magyarországon
HelloVidék

Programcunamival stratol a Mediawave: világsztárok és underground kedvencek lepik el Szigligetet

HelloVidék
2026. április 30. 09:45

Több száz filmből szűkítették le a mezőnyt, és négy napon át pörög majd a zene, a mozi és az éjszakai élet a Balaton partján. A MEDIAWAVE idén is hozza a formáját: műfajok keverednek, kultúrák találkoznak, a helyszín pedig megint különleges.

Április 30. és május 3. között, 36. alkalommal rendezik meg a MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Együttlét eseményt, amelynek ezúttal is a Szigliget Várudvar ad otthont. A fesztivál a Balaton egyik legkarakteresebb kulturális rendezvénye, ahol a film és a zene szinte szétválaszthatatlanul fonódik össze. Az idei filmes felhozatal kifejezetten erős: összesen 670 alkotás érkezett 42 országból. A nevezések között 475 kisjátékfilm, 87 animáció és 108 dokumentumfilm szerepelt, ezek közül választották ki a versenyprogramot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Végül 22 ország 65 filmje került be a hivatalos válogatásba, a magyar alkotások pedig külön blokkban mutatkoznak be.

Nem csak filmfesztivál

A MEDIAWAVE régóta nem „csak” filmes esemény: legalább ennyire szól a zenéről és a közösségi élményről. A programban a jazz, a világzene és a népzene mellett elektronikus zenei fellépők és DJ-szettek is helyet kapnak, így nappaltól hajnalig tart a pörgés.

A fellépők között ott lesz:

  • Parno Graszt
  • Góbé
  • Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák
  • Óperentzia
  • Barabás Lőrinc Quartet

A nemzetközi fellépők közül kiemelkedik a Cpt. Fonk, amely eklektikus hangzásával a fesztivál egyik különleges színfoltja lehet.

Workshopok, színház, közösségi élet

A nappali programok legalább ennyire sűrűk: workshopok, vásár, közösségi események és színházi produkciók váltják egymást. Többek között a Flock Projekt is bemutatja új előadásának work-in-progress változatát.

A szervezők célja továbbra is az, hogy ne csak egy fesztivált, hanem egyfajta „együttlétet” hozzanak létre – ahol a különböző műfajok és közönségek találkoznak.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 05:25
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. április 30. 09:01
Időzített bombán ülnek a magyarok: ezért súlyos árat fizethetünk
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm