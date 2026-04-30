1970-ben nívódíjat kapott kollégáival a hírszolgálati rendszerben végzett munkájáért, majd 1973-ban Kazinczy-díjjal tüntették ki.
Programcunamival stratol a Mediawave: világsztárok és underground kedvencek lepik el Szigligetet
Több száz filmből szűkítették le a mezőnyt, és négy napon át pörög majd a zene, a mozi és az éjszakai élet a Balaton partján. A MEDIAWAVE idén is hozza a formáját: műfajok keverednek, kultúrák találkoznak, a helyszín pedig megint különleges.
Április 30. és május 3. között, 36. alkalommal rendezik meg a MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Együttlét eseményt, amelynek ezúttal is a Szigliget Várudvar ad otthont. A fesztivál a Balaton egyik legkarakteresebb kulturális rendezvénye, ahol a film és a zene szinte szétválaszthatatlanul fonódik össze. Az idei filmes felhozatal kifejezetten erős: összesen 670 alkotás érkezett 42 országból. A nevezések között 475 kisjátékfilm, 87 animáció és 108 dokumentumfilm szerepelt, ezek közül választották ki a versenyprogramot.
Végül 22 ország 65 filmje került be a hivatalos válogatásba, a magyar alkotások pedig külön blokkban mutatkoznak be.
Nem csak filmfesztivál
A MEDIAWAVE régóta nem „csak” filmes esemény: legalább ennyire szól a zenéről és a közösségi élményről. A programban a jazz, a világzene és a népzene mellett elektronikus zenei fellépők és DJ-szettek is helyet kapnak, így nappaltól hajnalig tart a pörgés.
A fellépők között ott lesz:
- Parno Graszt
- Góbé
- Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák
- Óperentzia
- Barabás Lőrinc Quartet
A nemzetközi fellépők közül kiemelkedik a Cpt. Fonk, amely eklektikus hangzásával a fesztivál egyik különleges színfoltja lehet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Workshopok, színház, közösségi élet
A nappali programok legalább ennyire sűrűk: workshopok, vásár, közösségi események és színházi produkciók váltják egymást. Többek között a Flock Projekt is bemutatja új előadásának work-in-progress változatát.
A szervezők célja továbbra is az, hogy ne csak egy fesztivált, hanem egyfajta „együttlétet” hozzanak létre – ahol a különböző műfajok és közönségek találkoznak.
