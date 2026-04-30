Programcunamival stratol a Mediawave: világsztárok és underground kedvencek lepik el Szigligetet

Több száz filmből szűkítették le a mezőnyt, és négy napon át pörög majd a zene, a mozi és az éjszakai élet a Balaton partján. A MEDIAWAVE idén is hozza a formáját: műfajok keverednek, kultúrák találkoznak, a helyszín pedig megint különleges.

Április 30. és május 3. között, 36. alkalommal rendezik meg a MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Együttlét eseményt, amelynek ezúttal is a Szigliget Várudvar ad otthont. A fesztivál a Balaton egyik legkarakteresebb kulturális rendezvénye, ahol a film és a zene szinte szétválaszthatatlanul fonódik össze. Az idei filmes felhozatal kifejezetten erős: összesen 670 alkotás érkezett 42 országból. A nevezések között 475 kisjátékfilm, 87 animáció és 108 dokumentumfilm szerepelt, ezek közül választották ki a versenyprogramot.

Végül 22 ország 65 filmje került be a hivatalos válogatásba, a magyar alkotások pedig külön blokkban mutatkoznak be.

Nem csak filmfesztivál

A MEDIAWAVE régóta nem „csak” filmes esemény: legalább ennyire szól a zenéről és a közösségi élményről. A programban a jazz, a világzene és a népzene mellett elektronikus zenei fellépők és DJ-szettek is helyet kapnak, így nappaltól hajnalig tart a pörgés.

A fellépők között ott lesz:

Parno Graszt

Góbé

Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák

Óperentzia

Barabás Lőrinc Quartet

A nemzetközi fellépők közül kiemelkedik a Cpt. Fonk, amely eklektikus hangzásával a fesztivál egyik különleges színfoltja lehet.

Workshopok, színház, közösségi élet

A nappali programok legalább ennyire sűrűk: workshopok, vásár, közösségi események és színházi produkciók váltják egymást. Többek között a Flock Projekt is bemutatja új előadásának work-in-progress változatát.

A szervezők célja továbbra is az, hogy ne csak egy fesztivált, hanem egyfajta „együttlétet” hozzanak létre – ahol a különböző műfajok és közönségek találkoznak.