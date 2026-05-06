Kincsvadászat indul Vácon: az ország egyik legnagyobb garázsvásárán bárki ritkaságokra bukkanhat

Május 9-én, szombaton immár hetedik alkalommal rendezik meg a Deákvári Garázsvásár Napot Vácon. Az esemény az évek során az ország egyik legnagyobb garázsvásárává nőtte ki magát: idén összesen 52 helyszínen várják a böngészni és kincsekre vadászni vágyó érdeklődőket.

A reggel 8 órától 13 óráig tartó program során régiségek, műtárgyak, könyvek, játékok, ruhák, lakásdekorációk és számtalan különleges használati tárgy közül válogathatnak a látogatók. A szervezők szerint a rendezvény nemcsak a kedvező árú vásárlásról szól, hanem közösségi élményt is kínál: a deákvári utcák egy napra megtelnek élettel, beszélgetésekkel és valódi piaci hangulattal.

A pontos helyszíneket az érdeklődők az esemény Facebook-oldalán találhatják meg, valamint egy külön Google-térképes útvonaltervező is segíti a könnyebb tájékozódást.