Vízszintes kompozíció egy fiúval, aki vintage tárgyakat keres a bolhapiacon.
HelloVidék

Kincsvadászat indul Vácon: az ország egyik legnagyobb garázsvásárán bárki ritkaságokra bukkanhat

Pénzcentrum
2026. május 6. 18:17

Május 9-én, szombaton immár hetedik alkalommal rendezik meg a Deákvári Garázsvásár Napot Vácon. Az esemény az évek során az ország egyik legnagyobb garázsvásárává nőtte ki magát: idén összesen 52 helyszínen várják a böngészni és kincsekre vadászni vágyó érdeklődőket.

A reggel 8 órától 13 óráig tartó program során régiségek, műtárgyak, könyvek, játékok, ruhák, lakásdekorációk és számtalan különleges használati tárgy közül válogathatnak a látogatók. A szervezők szerint a rendezvény nemcsak a kedvező árú vásárlásról szól, hanem közösségi élményt is kínál: a deákvári utcák egy napra megtelnek élettel, beszélgetésekkel és valódi piaci hangulattal.

A pontos helyszíneket az érdeklődők az esemény Facebook-oldalán találhatják meg, valamint egy külön Google-térképes útvonaltervező is segíti a könnyebb tájékozódást.
PÉNZÜGYI KISOKOS
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Több kisokos

