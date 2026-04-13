Az Eurostat adatai szerint az elmúlt közel tíz évben Magyarországon nőttek a legnagyobb mértékben a lakásárak és a bérleti díjak Európában.
A pusztulás széléről hozták vissza Gobbi Hilda egykori luxusvilláját: elképesztő titkokat rejtenek a falak + Fotók
A Dunakanyar egyik különleges kulturális emlékhelye, a Patkó-villa teljes körű felújításon esett át. A Gobbi Hilda által alapított egykori nyaraló a jövőben alkotóházként működik tovább.
A legendász színészikon, Gobbi Hilda az 1960-as évek elején vásárolt telket a Dunabogdány és Visegrád közötti festői területen, a Kisoroszi-rév közelében. Itt építette fel saját villáját, amely az évtizedek során a magyar színházi élet egyik szimbolikus helyszínévé vált. Az építkezés különlegessége, hogy nagyrészt társadalmi munkában valósult meg, de a korszak katonai vezetése is segítséget nyújtott: Czinege Lajos támogatásával katonák is részt vettek a kivitelezésben. Az építőanyagok egy része a közeli visegrádi kőbányából érkezett, ahonnan lovakkal szállították a köveket.
A villa nevét egyedi díszítéseiről kapta. Gobbi Hilda a szállításban részt vevő lovak elhasználódott patkóit összegyűjtötte, majd dekorációként beépítette az épület kapuiba és szerkezeti elemeibe. A patkók gyűjtése később szenvedélyévé vált, és az ország számos pontjáról hozott újabb darabokat dunakanyari otthonába.
A Patkó-villa szorosan kötődik a magyar színháztörténethez is
A Nemzeti Színház 1965-ös lebontásakor – amely a Blaha Lujza tér metróépítéséhez kapcsolódott – Gobbi Hilda megmentette az épület számos értékes elemét. Ezek közül több a villában kapott helyet, így például Major Tamás irodájának ajtaja, valamint Jászai Mari és Bajor Gizi egykori öltözőinek ajtói is.
Az elmúlt években az épület állapota jelentősen leromlott, ezért vált szükségessé az átfogó rekonstrukció. A most lezárult felújításnak köszönhetően a Patkó-villa új funkciót kap: alkotóházként művészek, alkotók számára biztosít majd inspiratív környezetet a munkához.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A beruházás célja nemcsak az épület megőrzése volt, hanem az is, hogy a hely szellemisége a jövő generációi számára is tovább éljen.
Címlapfotó: Gobbi Hilda színművésznő. 1961 Fortepan: Fotó adományozó: Kotnyek Antal
Bongor és az Elefánt is az új helyszínen lép fel: a Balaton közelébe költözik a fiatalok kedvenc fesztiválja
Új fejezet kezdődik az egyik legismertebb hazai alternatív zenei esemény életében: a Kolorádó Fesztivál 2026-ban már nem Nagykovácsiban, hanem félórányira a Balatontól rendezik meg.
Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész
De vajon ilyenkor, április elején még belefér a metszés? Mit tehetünk a szőlővel, a gyümölcsfákkal és a bokrokkal, ha kora tavasszal nem jutott rá idő?
Ez a zseniális ötlet változtatta meg az ingázók mindennapjait: mindenki a csodájára jár a vidéki vasútállomásnak
Új arculatot kapott a besnyői vasútállomás aluljárója: a korábban rideg, szürke átjárót most látványos falfestés teszi barátságosabbá. A projekt mögött helyi lakosok ötlete, önkormányzati összefogás...
Te is eteted a madarakat ezekben a hónapokban? Most közölte a madárvédelmi egyesület, sokat árthatsz nekik!
A betegség miatt a zöldike brit állománya kétmillió egyeddel csökkent, így a faj mára felkerült a veszélyeztetett madarak vörös listájára.
A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.
Gyászolnak a természetvédők: összeomlott a populáció ennél a magyar településnél, drámai a visszaesés
Megrázó számokat közölt az idei farmosi békamentésről a Tápió Natúrpark: a 2026-os tavaszi akció során mindössze 73 kétéltűt sikerült biztonságban átjuttatni a 311-es út túloldalára.
Szinte csodával határos módon menekült meg egy apró borzkölyök Kőbánya közelében: egy kiránduló család vette észre, hogy varjak támadnak egy kis állatot, és azonnal közbeléptek.
Megbolondult az időjárás, visszatért a havazás Magyarországra: itt lehet számítani még hóesésre + Videó
Bolondját járatja velünk az április: szép a hóesés, de mi lesz így a gyümölcsfákkal?
Igazi különlegesség várja a magyarokat Pécsen: új köntöst kapott a legendás művész felbecsülhetetlen gyűjteménye
Az idén 50 éves pécsi Vasarely Múzeum újra látogatható. Az 1976-os megnyitót megidéző ünnepségen a művész unokája és dédunokái is jelen voltak.
Új rekord született a híres horgászvizen, a Maconkai-tórendszer területén: egy 25,25 kilogrammos nyurgapontyot fogtak ki április 7-én, kedden hajnalban Bátonyterenyén.
Aszály, szélvihar és hajnali fagyok egyszerre terhelik a vasi gyümölcsösöket: a következő napok dönthetnek arról, mennyi kajszi marad a fákon, és időben elindul-e az eperszezon.
Felejtsd el a külföldi utakat: ez a csodálatos hazai borvidék királyi pincerendszerrel és díjnyertes ízekkel vár
A lassú turisztikai élményekért nem kell messzire utaznod: itthon is akad bőven olyan hely, ahol megpihenhetsz, csak magadra koncentrálhatsz, és igazán átélheted az utazás örömét....
Komoly vízisport-fejlesztés indul a déli parton: Balatonmáriafürdő új, nemzetközi szintű vitorlásközpontot építene, amely a helyiek és a turisták mellett a profi sportolóknak is új bázist...
Valószínűleg egy ügyes marketinghúzással állunk szemben – a szombathelyi Gól vendéglő története a hét közepén bizonyította, hogy a kreatív kommunikáció még a helyi sajtót is...
Folytatódik a botrány a balatoni sztárfürdőben: túlklórozás, hideg víz, szivárgó álmennyezet – megszólalt a hatóság
Túlklórozás, hideg víz, szivárgó álmennyezet – válaszolt a hatóság és a Galerius Fürdő vezetése.
Hatalmas akcióval csábítja a turistákat Parajd: így próbál talpra állni a bányakatasztrófa után a település
Új turisztikai mentőövet dobna a látogatóknak Parajd: a tavalyi bányakatasztrófa után most ingyenes fürdőbelépőkkel próbálják újra fellendíteni a település idegenforgalmát.
Halálos vírus terjed a Dunántúlon: két megyében is riadót fújtak, a kutyák és macskák is veszélyben lehetnek
Újra felbukkant Magyarországon az álveszettségként is ismert Aujeszky-betegség, amely kutyákra és macskákra nézve szinte minden esetben halálos lehet.
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
Tudtátok, hogy a pitypang nemcsak mézsárga virágával hódít? Friss levele és gyökere is kincs – mielőtt lenyírnátok, érdemes alaposabban körbenézni a kertben.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.