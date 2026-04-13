A pusztulás széléről hozták vissza Gobbi Hilda egykori luxusvilláját: elképesztő titkokat rejtenek a falak + Fotók

A Dunakanyar egyik különleges kulturális emlékhelye, a Patkó-villa teljes körű felújításon esett át. A Gobbi Hilda által alapított egykori nyaraló a jövőben alkotóházként működik tovább.

A legendász színészikon, Gobbi Hilda az 1960-as évek elején vásárolt telket a Dunabogdány és Visegrád közötti festői területen, a Kisoroszi-rév közelében. Itt építette fel saját villáját, amely az évtizedek során a magyar színházi élet egyik szimbolikus helyszínévé vált. Az építkezés különlegessége, hogy nagyrészt társadalmi munkában valósult meg, de a korszak katonai vezetése is segítséget nyújtott: Czinege Lajos támogatásával katonák is részt vettek a kivitelezésben. Az építőanyagok egy része a közeli visegrádi kőbányából érkezett, ahonnan lovakkal szállították a köveket.

A villa nevét egyedi díszítéseiről kapta. Gobbi Hilda a szállításban részt vevő lovak elhasználódott patkóit összegyűjtötte, majd dekorációként beépítette az épület kapuiba és szerkezeti elemeibe. A patkók gyűjtése később szenvedélyévé vált, és az ország számos pontjáról hozott újabb darabokat dunakanyari otthonába.

A Patkó-villa szorosan kötődik a magyar színháztörténethez is

A Nemzeti Színház 1965-ös lebontásakor – amely a Blaha Lujza tér metróépítéséhez kapcsolódott – Gobbi Hilda megmentette az épület számos értékes elemét. Ezek közül több a villában kapott helyet, így például Major Tamás irodájának ajtaja, valamint Jászai Mari és Bajor Gizi egykori öltözőinek ajtói is.

Az elmúlt években az épület állapota jelentősen leromlott, ezért vált szükségessé az átfogó rekonstrukció. A most lezárult felújításnak köszönhetően a Patkó-villa új funkciót kap: alkotóházként művészek, alkotók számára biztosít majd inspiratív környezetet a munkához.

A beruházás célja nemcsak az épület megőrzése volt, hanem az is, hogy a hely szellemisége a jövő generációi számára is tovább éljen.

Címlapfotó: Gobbi Hilda színművésznő. 1961 Fortepan: Fotó adományozó: Kotnyek Antal