Gobbi Hilda színművésznő az otthonában. 1961 Fortepan: Fotó adományozó: Kotnyek Antal
A pusztulás széléről hozták vissza Gobbi Hilda egykori luxusvilláját: elképesztő titkokat rejtenek a falak + Fotók

2026. április 13. 10:15

A Dunakanyar egyik különleges kulturális emlékhelye, a Patkó-villa teljes körű felújításon esett át. A Gobbi Hilda által alapított egykori nyaraló a jövőben alkotóházként működik tovább.

A legendász színészikon, Gobbi Hilda az 1960-as évek elején vásárolt telket a Dunabogdány és Visegrád közötti festői területen, a Kisoroszi-rév közelében. Itt építette fel saját villáját, amely az évtizedek során a magyar színházi élet egyik szimbolikus helyszínévé vált. Az építkezés különlegessége, hogy nagyrészt társadalmi munkában valósult meg, de a korszak katonai vezetése is segítséget nyújtott: Czinege Lajos támogatásával katonák is részt vettek a kivitelezésben. Az építőanyagok egy része a közeli visegrádi kőbányából érkezett, ahonnan lovakkal szállították a köveket.

A villa nevét egyedi díszítéseiről kapta. Gobbi Hilda a szállításban részt vevő lovak elhasználódott patkóit összegyűjtötte, majd dekorációként beépítette az épület kapuiba és szerkezeti elemeibe. A patkók gyűjtése később szenvedélyévé vált, és az ország számos pontjáról hozott újabb darabokat dunakanyari otthonába.

A Patkó-villa szorosan kötődik a magyar színháztörténethez is

A Nemzeti Színház 1965-ös lebontásakor – amely a Blaha Lujza tér metróépítéséhez kapcsolódott – Gobbi Hilda megmentette az épület számos értékes elemét. Ezek közül több a villában kapott helyet, így például Major Tamás irodájának ajtaja, valamint Jászai Mari és Bajor Gizi egykori öltözőinek ajtói is.

Az elmúlt években az épület állapota jelentősen leromlott, ezért vált szükségessé az átfogó rekonstrukció. A most lezárult felújításnak köszönhetően a Patkó-villa új funkciót kap: alkotóházként művészek, alkotók számára biztosít majd inspiratív környezetet a munkához.

A beruházás célja nemcsak az épület megőrzése volt, hanem az is, hogy a hely szellemisége a jövő generációi számára is tovább éljen.

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:02
10:45
10:30
10:15
10:01
Pénzcentrum
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják
Orbán Viktor elismerte a vereséget
Hays Salary Guide 2026: itt a részletes riport, ennyit kerestek a magyar dolgozók szektoronként 2025-ben
Pánik a tőzsdén, Donald Trump is közbelépett: vajon meddig tart a részvények haláltusája?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 13. 10:01
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
Pénzcentrum  |  2026. április 13. 07:53
Most érkezett: ez lehet az Otthon Start sorsa, de hogyan változhat a piaci lakáshitelkamat a választás után?
Agrárszektor  |  2026. április 13. 10:31
Valami nem stimmel a németeknél: mégis, mi történik a szamócával?