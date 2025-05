A boltokba vagyonokba kerül, pedig a kertedben bőséggel teremhet: hurma, a jövő lekvárgyümölcse?

Pais-Horváth Szilvia Link a vágólapra másolva

Kitört a hazai keretkben is a hurma-őrület: de miért lett ez az egzotikus gyümölcs a magyar kertek új sztárja? Mi az a „hurma”, és miért érdemes hazai kertekben is ültetni ezt az egzotikus óriásgyümölcsöt? A HelloVidék most ezekre a kérdésekre kereste a választ. Tippek, árak és gondozási tanácsok egy helyen!

Pár évtizede a hurmáról, vagy más nevén datolyaszilváról (Diospyros kaki) itthon alig hallottunk. Aztán egyszer csak megjelent a boltok polcain ez a narancssárga, se nem alma, se nem narancs gyümölcs, és sokan nem is tudták, hogyan kell fogyasztani. Magyarországon az ázsiai eredetű datolyaszilva szabadföldi termesztésének elindításában kiemelkedő szerepet játszott Harcz Endre, aki már közel 20 éve foglalkozik Zalában ezzel a különleges gyümölccsel – vele a HelloVidék korábban itt interjúzott. De kinek ajánlott a termesztése, mik a tavaszi teendők vele, hogyan kell ültetni és metszeni? - most erről kérdezte Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnököt a HelloVidék. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ahogy a hazai szakember elmondta, a Diospyros kaki, közismert nevén hurma, kaki- vagy datolyaszilva, Kelet-Ázsiából, főként Kínából és Japánból származó, melegkedvelő gyümölcstermő fa. Az utóbbi évtizedekben Európában, így Magyarországon is egyre népszerűbb, köszönhetően édes, ízletes termésének, dekoratív lombjának és télálló fajtáinak. Napfénykedvelő, melegigényes növény, amely a mérsékelten meleg klímát kedveli. Optimális hőmérséklete 20–30 °C között van, és jól bírja a nyári meleget. A téli fagytűrése fajtától függően akár -15 °C-ig terjed, de fiatal korban érzékenyebb, ezért védett hely ajánlott. Csapadékigénye közepes: évi 700–1000 mm megfelelő, de száraz időszakban öntözni kell. Talajban nem válogat: jól fejlődik mélyrétegű, jó vízáteresztő képességű, enyhén savas vagy semleges talajokon, ám a meszes, tömörödött, vízzel telített talajokat nem kedveli. Szélvédett, napos fekvést igényel, mert árnyékban gyengén terem. Miért együnk sok datolyaszilvát? A datolyaszilva a hangafélék családjába tartozik, és Kínában már több ezer éve termesztik. A gyümölcs édes, amit sokan a barackhoz, szilvához vagy sütőtökhöz hasonlítanak, de igazából egyik sem. Éretten egyenesen mézédes. A gyümölcs héja narancssárga vagy vöröses árnyalatú, míg a belseje lédús és puha. Magas a vitamin- és antioxidánstartalma, különösen gazdag A- és C-vitaminban, valamint rostban, így kiváló az immunrendszer erősítésére és az emésztés támogatására. Emellett jelentős rosttartalma révén segíti az emésztést és a koleszterinszint szabályozását is. Az antioxidánsokban gazdag gyümölcs rendszeres fogyasztása csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Nem mellékesen nem igényel permetezést, azaz megvalósítható vele a biotermesztés. Mikor érdemes kiültetni és hogyan metsszük a hurma fáját? Az ültetés legalkalmasabb ideje – közölte Kósa Dániel, a késő ősz (október–november) vagy a kora tavasz (március). Fontos a napos, szélvédett hely, lehetőleg déli vagy délkeleti fekvés. A fák közti távolság 4–5 méter, az ültetőgödör mérete legalább 60 × 60 × 60 cm legyen, komposzttal vagy trágyával dúsítva. A gyökereket érdemes ültetés előtt enyhén visszavágni a fejlődés serkentésére. A metszést koronaalakító és fenntartó fázisokra osztjuk. Az első 3–4 évben a váza korona kialakítása a cél: a fő hajtást 80–100 cm magasságban visszavágjuk, majd a legerősebb 3–4 oldalágat hagyjuk meg. A termőkorban fontos a túlzott növekedés megfékezése, a régi ágak eltávolítása és a korona ritkítása a jobb termésért és egészséges növényállományért. Túltermés esetén a gyümölcsritkítás javítja a minőséget. Viszonylag ellenálló, de oda kell figyelni a növényvédelemre Ahogy Kósa Dániel elmondta, a kakiszilva viszonylag ellenálló, de előfordulhatnak betegségek és kártevők: Gyökérrothadás (Phytophthora spp.): rossz vízelvezetés esetén, megelőzés a jó talajszerkezet és drénezés.

Lisztharmat: meleg, párás nyarakon, védekezés gombaölő szerekkel.

Levéltetvek: fiatal hajtásokat károsítanak.

Takácsatkák: meleg, száraz időben jelentkeznek.

Fagyöngy: gyengíti a fát, metszéssel kontrollálható. Megelőzésként egészséges fajták választását, a szellős korona kialakítását, és kiegyensúlyozott tápanyagellátás javasolta a szakember. Vegyszeres védekezés csak ritkán szükséges, például levéltetvek ellen pirimikarb vagy acetamiprid hatóanyagú szerek alkalmazhatók. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A hurma fajtái: íz, érési idő és felhasználás A kakiszilva fajtái jelentősen eltérnek ízükben, érési idejükben, méretükben és fanyarságukban. Az árak hasonlóak a különböző fajták között: az egyik legnagyobb egzotikus gyümölcsökkel foglalkozó kertészetben a hurma-csemeték ára 12-13 ezer forint között mozog. (Például a ‘Rojo Brillante’ datolyaszilva csemete 12 000 Ft, míg a ‘Nikita’ és a ‘Costata’ fajták 13 000 Ft-ba kerülnek.) Íme a legnépszerűbb fajták: 1. ’Rojo Brillante’ Származás: Spanyolország

Jellemzők: Nagy termetű, erőteljes növekedésű fa. Termése narancsvörös, nagy méretű (akár 300 g), megnyúlt alakú.

Íz: Fanyar a betakarításkor, de utóérleléssel (pl. etiléngázzal vagy hűtéssel) elveszíti a fanyarságát.

Felhasználás: Friss fogyasztás, aszalás

Megjegyzés: Ipari termesztésre is kiváló, egyik legelterjedtebb fajta Dél-Európában. 2. Tipo’ (más néven ’Kaki Tipo’) Származás: Olaszország

Jellemzők: Középerős növekedésű, korán termőre fordul. Termése lapított gömb alakú, narancssárga.

Íz: Éretten kiválóan édes, de betakarításkor fanyar, utóérlelés szükséges.

Felhasználás: Friss fogyasztás

Megjegyzés: Kitűnően tárolható fajta, otthoni kertészetekben is bevált. 3. ’Jiro’ Származás: Japán

Jellemzők: Mag nélküli, nem fanyar fajta, közepes méretű, narancssárga termésekkel. Lapított gömb formájú gyümölcs.

Íz: Éretten édes, ropogós állagú, hasonlít az almához.

Felhasználás: Közvetlen fogyasztás, különösen népszerű a nyugati piacokon.

Megjegyzés: Öntermékeny, kisebb méretű fává nevelhető – ideális házikertbe. 4. ’Hachiya’ Származás: Japán

Jellemzők: Magas, erőteljes növekedésű fajta. Gyümölcse nagy, megnyúlt, szív alakú.

Íz: Nyersen fanyar, csak teljesen éretten (szinte zselés állapotban) fogyasztható – ekkor azonban rendkívül édes.

Felhasználás: Frissen, de leginkább főzve, sütve (pl. süteményekbe, lekvárnak).

Megjegyzés: A klasszikus ázsiai fajta, sokoldalú, de hosszú tenyészidőt igényel.

Címlapkép: Getty Images

