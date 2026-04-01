2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
Hollókő, Magyarország - 2012. április 9: Holloko polgármestere egy vödör vízzel dobálja a fiatal hölgyeket az éves húsvéti ünnepségen.
HelloVidék

Ingyenes tavaszi programkavalkáddal csábít a vidéki város: vétek kihagyni ezt a húsvéti mulatságot

HelloVidék
2026. április 1. 14:45

Hajdúböszörmény a tavasz egyik legszínesebb közösségi eseményére készül: a Húsvéti programok 2026 részeként élményekben gazdag programkavalkáddal, megújuló természeti környezetben és egyedülálló népi dekorációval várja a látogatókat a Tavaszköszöntő Fesztiválon április 4. és 11. között.

Hajdúböszörmény a tavasz legszínesebb közösségi eseményére készül, ahol a város hagyományteremtő és turisztikai céllal élményekben gazdag programkavalkáddal, megújuló természeti környezetben, egyedülálló népi dekorációval várja a látogatókat a Tavaszköszöntő Fesztivál keretében, április 4. és 11. között. Az ingyenesen látogatható fesztivál kiemelt célja, hogy a helyi, élő néphagyományokat mutassa meg, amelynek a Tájházak ad autentikus, élő keretet, hiszen a látogatók itt nem csupán szemlélői, hanem aktív részesei lehetnek az élő hajdú porták mindennapjainak. A szervezők külön gondoltak a fiatal korosztályra is, így április 10-én este a város főterén helyet kapnak a hazai könnyűzene mai és feltörekvő kedvencei - írta a Hajdú7 Kft. sajtóközleményében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tavaszköszöntő Fesztivál sajtótájékoztatóján mutatták be a Hajdú7 Kft. nyilvánosságnak az „Egész évben Böszörmény” elnevezésű éves rendezvénynaptárat, mely a város új, stratégiai alapokon nyugvó rendezvénysorozata, amelynek célja, hogy Hajdúböszörmény ne csupán szezonálisan, hanem az év minden szakában vonzó kulturális és turisztikai célpont legyen.

A Tavaszköszöntő Fesztivál hangsúlyozottan családias, fenntartható és biztonságos rendezvény, amely minden korosztályt képes megszólítani. Április 4-én és 5-én a legkisebbeket tojáskeresés, szalmalabirintus, vándorzenészek, bábszínházi előadások várják. Míg a nagyérdemű közönséget a Hajdúk Fővárosának sajátos rítusa, a látványos Bocskai-locsolkodás mellett Gulyás László vándormuzsikus, a Lóca együttes és az Ákom-Bákom bábosai repítik vissza a vendégeket az időben. A látogatók egész nap élvezhetik a lovaskocsizást, az állatsimogatót és a Zöldkör különleges körhintáját, miközben a Mesetanya és a népi játszótér a régi idők hangulatát idézi meg. A portákon régi mesterségekben merülhetünk el az interaktív kézműveskedés során. A látványkemencékben pedig folyamatos sütögetés mellett böszörményi finomságok készülnek, többek között Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegyes bobajkát és lekváros parasztkiflit is lehet majd kóstolni.

A fesztivál a hét folyamán is tartogat kiemelt pillanatokat, így április 7-én Pál Feri atya tart előadást a belső megújulásról. Április 8-án a családi napon helyi csoportok bemutatkozása után Kovácsovics Fruzsina interaktív gyermekkoncertje örvendezteti meg a családokat a Mesekertben, április 9-én pedig ünnepélyes kiállításmegnyitóra várják a művészetkedvelőket a Hajdúsági Galériába a Lácacsékei Művésztelep Passzázsok című kiállítására. Április 10-én a Bocskai István téren a hazai könnyűzene aktuális kedvencei váltják egymást: a színpadot a D-Session nyitja, majd érkezik Burai, az est fő fellépője, Mehringer lesz, végül pedig a Black Five zenekar koncertje teszi teljessé a tavaszi éjszakát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A fesztivál április 11-én, a Költészet Napján és a hagyományos tavaszi csergetés ünnepén éri el fináléját, ahol a reggeli gyülekezőt követően látványos felvonulás indul a Bocskai István térre, ahol Molnár Zsolt botanikus-etnoökológus ünnepi gondolatai után zendülnek fel az ostorok a déli harangszót követően. A délután folyamán a Tájházaknál a Talpuk alatt fütyül a szél című filmet vetítik. Fellép a Bürkös zenekar, műsort ad a Bocskai Néptáncegyüttes, valamint koncertezik a Hajdúböszörményi Népzenei Együttes. A rendezvénysorozatot pedig Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák koncertje zárja. Ezeken kívül számos kísérőprogram lesz: bajuszversenyt tart a Magyar Bajusz Társaság, valamint pipamustrát és cifraszűrös találkozót is láthatunk majd. Pál Feri atya előadására és Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertjére jegyek kaphatóak online és a Sillye Gábor Művelődési Központ jegypénztárjaiban. A részletes programokról Hajdúböszörmény város honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

 
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
Pénzcentrum
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
1
7 napja
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
2
2 hete
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
3
3 hete
Elképesztő kis ragadozó bukkant fel Somogyban: elolvadsz tőle, ha meglátod + Videó
4
1 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
5
3 hete
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Pénzcentrum  |  2026. április 5. 19:02
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 18:04
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!
Agrárszektor  |  2026. április 5. 18:29
Ami vasárnap történt itthon, olyan még egyszer sem volt az évben