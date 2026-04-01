Ingyenes tavaszi programkavalkáddal csábít a vidéki város: vétek kihagyni ezt a húsvéti mulatságot

Hajdúböszörmény a tavasz egyik legszínesebb közösségi eseményére készül: a Húsvéti programok 2026 részeként élményekben gazdag programkavalkáddal, megújuló természeti környezetben és egyedülálló népi dekorációval várja a látogatókat a Tavaszköszöntő Fesztiválon április 4. és 11. között.

Hajdúböszörmény a tavasz legszínesebb közösségi eseményére készül, ahol a város hagyományteremtő és turisztikai céllal élményekben gazdag programkavalkáddal, megújuló természeti környezetben, egyedülálló népi dekorációval várja a látogatókat a Tavaszköszöntő Fesztivál keretében, április 4. és 11. között. Az ingyenesen látogatható fesztivál kiemelt célja, hogy a helyi, élő néphagyományokat mutassa meg, amelynek a Tájházak ad autentikus, élő keretet, hiszen a látogatók itt nem csupán szemlélői, hanem aktív részesei lehetnek az élő hajdú porták mindennapjainak. A szervezők külön gondoltak a fiatal korosztályra is, így április 10-én este a város főterén helyet kapnak a hazai könnyűzene mai és feltörekvő kedvencei - írta a Hajdú7 Kft. sajtóközleményében.

A Tavaszköszöntő Fesztivál sajtótájékoztatóján mutatták be a Hajdú7 Kft. nyilvánosságnak az „Egész évben Böszörmény” elnevezésű éves rendezvénynaptárat, mely a város új, stratégiai alapokon nyugvó rendezvénysorozata, amelynek célja, hogy Hajdúböszörmény ne csupán szezonálisan, hanem az év minden szakában vonzó kulturális és turisztikai célpont legyen.

A Tavaszköszöntő Fesztivál hangsúlyozottan családias, fenntartható és biztonságos rendezvény, amely minden korosztályt képes megszólítani. Április 4-én és 5-én a legkisebbeket tojáskeresés, szalmalabirintus, vándorzenészek, bábszínházi előadások várják. Míg a nagyérdemű közönséget a Hajdúk Fővárosának sajátos rítusa, a látványos Bocskai-locsolkodás mellett Gulyás László vándormuzsikus, a Lóca együttes és az Ákom-Bákom bábosai repítik vissza a vendégeket az időben. A látogatók egész nap élvezhetik a lovaskocsizást, az állatsimogatót és a Zöldkör különleges körhintáját, miközben a Mesetanya és a népi játszótér a régi idők hangulatát idézi meg. A portákon régi mesterségekben merülhetünk el az interaktív kézműveskedés során. A látványkemencékben pedig folyamatos sütögetés mellett böszörményi finomságok készülnek, többek között Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegyes bobajkát és lekváros parasztkiflit is lehet majd kóstolni.

A fesztivál a hét folyamán is tartogat kiemelt pillanatokat, így április 7-én Pál Feri atya tart előadást a belső megújulásról. Április 8-án a családi napon helyi csoportok bemutatkozása után Kovácsovics Fruzsina interaktív gyermekkoncertje örvendezteti meg a családokat a Mesekertben, április 9-én pedig ünnepélyes kiállításmegnyitóra várják a művészetkedvelőket a Hajdúsági Galériába a Lácacsékei Művésztelep Passzázsok című kiállítására. Április 10-én a Bocskai István téren a hazai könnyűzene aktuális kedvencei váltják egymást: a színpadot a D-Session nyitja, majd érkezik Burai, az est fő fellépője, Mehringer lesz, végül pedig a Black Five zenekar koncertje teszi teljessé a tavaszi éjszakát.

A fesztivál április 11-én, a Költészet Napján és a hagyományos tavaszi csergetés ünnepén éri el fináléját, ahol a reggeli gyülekezőt követően látványos felvonulás indul a Bocskai István térre, ahol Molnár Zsolt botanikus-etnoökológus ünnepi gondolatai után zendülnek fel az ostorok a déli harangszót követően. A délután folyamán a Tájházaknál a Talpuk alatt fütyül a szél című filmet vetítik. Fellép a Bürkös zenekar, műsort ad a Bocskai Néptáncegyüttes, valamint koncertezik a Hajdúböszörményi Népzenei Együttes. A rendezvénysorozatot pedig Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák koncertje zárja. Ezeken kívül számos kísérőprogram lesz: bajuszversenyt tart a Magyar Bajusz Társaság, valamint pipamustrát és cifraszűrös találkozót is láthatunk majd. Pál Feri atya előadására és Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertjére jegyek kaphatóak online és a Sillye Gábor Művelődési Központ jegypénztárjaiban. A részletes programokról Hajdúböszörmény város honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.