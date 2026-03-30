Többtonnás monstrumot csavart ki tőből a szélvihar: teljesen elzárta az utat az autósok elől

Döbbenetes látvány fogadta a közlekedőket a Lengyeltótiból Pusztaszentgyörgy felé vezető úton, ahol az erős szél tőből kidöntött egy használaton kívüli, acélszerkezetű víztoronyot.

Az elmúlt napokban ítéletidő tombolt Nyugat-Magyarországon: ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, pénteken Szombathelyen több mint nyolcezer lakás maradt fűtés nélkül. A napokig tartó szélvihar miatt leggyakrabban kidőlt fák és egyéb akadályok miatt riasztották a tűzoltókat. A zalai tűzoltók több helyen is eltávolították az úttestre dőlt fákat, oszlopokat és más veszélyes tárgyakat, ugyanakkor súlyos sérülésről nem érkezett bejelentés.

Szokatlan káresethez riasztották a szakembereket Somogy vármegyében is: a viharos szél tőből kidöntött egy használaton kívüli víztornyot a Lengyeltótiból Pusztaszentgyörgy felé vezető úton. A többtonnás acélszerkezet az úttestre zuhant, teljes szélességében elzárva a forgalmat - írta a Sonline.hu.

A helyszínre érkező egységek gyorsan megkezdték a beavatkozást. A tájékoztatás szerint az önkormányzat egy munkagépet mozgósított, amellyel sikerült levontatni az útról a hatalmas szerkezetet, így megindulhatott az út felszabadítása. A műszaki mentésben a balatonboglári önkormányzati tűzoltók és a helyi önkéntes egységek is részt vettek: biztosították a területet, és közreműködtek a további kárelhárításban.

