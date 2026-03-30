2026. március 30. hétfő Zalán
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tűzoltók dolgoznak a viharos szélben kidőlt fa eltávolításán Nagykanizsa keleti városrészében 2026. március 27-én.MTI/Varga György
HelloVidék

Többtonnás monstrumot csavart ki tőből a szélvihar: teljesen elzárta az utat az autósok elől

HelloVidék
2026. március 30. 09:15

Döbbenetes látvány fogadta a közlekedőket a Lengyeltótiból Pusztaszentgyörgy felé vezető úton, ahol az erős szél tőből kidöntött egy használaton kívüli, acélszerkezetű víztoronyot.

Az elmúlt napokban ítéletidő tombolt Nyugat-Magyarországon: ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, pénteken Szombathelyen több mint nyolcezer lakás maradt fűtés nélkül. A napokig tartó szélvihar miatt leggyakrabban kidőlt fák és egyéb akadályok miatt riasztották a tűzoltókat. A zalai tűzoltók több helyen is eltávolították az úttestre dőlt fákat, oszlopokat és más veszélyes tárgyakat, ugyanakkor súlyos sérülésről nem érkezett bejelentés.

Szokatlan káresethez riasztották a szakembereket Somogy vármegyében is: a viharos szél tőből kidöntött egy használaton kívüli víztornyot a Lengyeltótiból Pusztaszentgyörgy felé vezető úton. A többtonnás acélszerkezet az úttestre zuhant, teljes szélességében elzárva a forgalmat - írta a Sonline.hu.

A helyszínre érkező egységek gyorsan megkezdték a beavatkozást. A tájékoztatás szerint az önkormányzat egy munkagépet mozgósított, amellyel sikerült levontatni az útról a hatalmas szerkezetet, így megindulhatott az út felszabadítása. A műszaki mentésben a balatonboglári önkormányzati tűzoltók és a helyi önkéntes egységek is részt vettek: biztosították a területet, és közreműködtek a további kárelhárításban.

Címlapkép: MTI/Varga György
#tűzoltók #vihar #szél #időjárás #közút #viharkár #somogy #viharkárok #hellovidék #szélsőséges időjárás #somogy megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:31
09:15
09:13
08:58
08:44
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 30. hétfő
Zalán
14. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
