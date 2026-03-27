Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Férfi sapkával, pulóverrel és kesztyűvel egy hűvös téli napon, energia- és gázválság, hideg szoba, fűtési problémák.
HelloVidék

Ítéletidő Nyugat-Magyarországon: 8000 lakásban nincs fűtés, vacognak a lakók Szombathelyen

HelloVidék
2026. március 27. 14:23

Ítéletidő tombol Nyugat‑Magyarországon: a viharos szél és a zord körülmények miatt több ezer szombathelyi lakásban szünetel a fűtés, és a lakók a hidegben kénytelenek tartózkodni otthonaikban. 

Orbán Viktor pnteken felhívta Pintér Sándort, hogy helyzetjelentést kérjen a nyugat-magyarországi időjárási helyzetről – derül ki a miniszterelnök Facebook-videójából. A belügyminiszter közölte, hogy összesen mintegy 8000 lakásban nem működik jelenleg a távhőszolgáltatás Szombathelyen, miután az időjárás miatt problémák adódtak a szolgáltatásban.

Ugyancsak 3858 lakásban szünetel az áramszolgáltatás is a térségben, de ezek helyreállítása, valamint a távhőrendszer javítása jelenleg is folyik. Pintér beszámolója szerint a hatóságokhoz 415 riasztás érkezett a térségből, és 175 esetben végeztek műszaki mentést – leggyakrabban kidőlt fák és szél okozta akadályok miatt.

Zalában sem jobb a helyzet a vihar miatt

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összesítése szerint a viharos szél több településen is komoly károkat okozott. Nagykanizsán autókra dőltek fák a város több parkolójában, míg Nagyrécsén egy kamiont ért hasonló baleset. Garaboncon egy lakatlan ház tetőszerkezetét tépte le a szél, és Reszneken, Nagykanizsán is háztetőkre dőlt fákat kellett eltávolítani a tűzoltóknak.

A Dózsa György utcában a szél megbontotta egy háromemeletes épület tetejét, a Vöröshegyi utcában pedig egy 70 négyzetméteres melléképület tetője sérült meg. A város hivatásos tűzoltói spaniferrel rögzítették a tetőt, az elbontásról a tulajdonos gondoskodik.

A tájékoztatás szerint Lentiben és Gyékényesen vonat elé dőlt egy-egy fa, amelyet a tűzoltók eltávolítottak. Gelseszigeten egy ház tetőszerkezetét rongálta meg a szél, és a Fő utcai tűzfal veszélyessé vált. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók értesítették a szomszédokat, majd körbekerítették a veszélyes épületet.

A szervezetek hangsúlyozták, hogy személyi sérülés nem történt az esetek során, és minden helyszínen folyamatos a kárelhárítás.
